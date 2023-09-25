Тур: 10. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Adrian Cojocaru
2:1
Второй тайм: 69'
0'
0:0
5' Не забитый пенальтиРахмани Альбион
1:0
5' ГолРахмани Альбион
1:1
10' ГолДяк Чиприан
23' Желтая карточкаДжуричич Лука
34' Undefined phrase: football_event_Джуричич Лука
45' Желтая карточкаПетрила Клаудиу
2:1
51' ГолРахмани Альбион
Ход матча
5'
0:0
5'
1:0
10'
1:1
23'
34'
45'
51'
Владение мячом
25
Эммерс
Сиан
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
40
Цвек
Ловро
10
Дяк
Чиприан
29
Авуну
Дюрель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
-
11 Валье БорхаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Авуну ДюрельНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
27 Илие МатейЗащитник
- Защитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
-
-
21 Luca Mihai
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
0.9
1.3
Среднее время на гол
100
69
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.3
1.15
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
69
78
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.6
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|0.6
|Петрила Клаудиу
|2
|0.2
|Ионицэ Александру II
|1
|0.1
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.1
|Папо Джейсон
|1
|0.1
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.1
|Эммерс Сиан
|1
|0.1
|Бамгбойе Фуншо
|0
|0
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Валье Борха
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|4
|0.44
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.22
|Авуну Дюрель
|2
|0.22
|Мухар Карло
|2
|0.22
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.22
|Бетанкор Хефте
|1
|0.11
|Дяк Чиприан
|1
|0.11
|Тахцидис Панайотис
|1 (1)
|0.11
|Айети Арлинд
|1
|0.11
|Маня Кристьян
|1
|0.11
|Джуричич Лука
|1
|0.11
|Камора Мауру
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Петрила Клаудиу
|2
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|4
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Крешич Антон
|2
|0
|Авуну Дюрель
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Отеле Филип
|1
|0
|Джуричич Лука
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Сава Рэзван
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
4
0
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ЧФР Клуж
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
7
Рапид Бухарест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
ЧФР Клуж
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
3
30%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
10%
2
12%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
6
30%
5
29%
29%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
4
20%
2
12%
61-75
5
25%
3
18%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1
Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4
ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
22
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
22
31
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
54
53
45
44
27
26
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|22 - 9
|25
|2.
|1:2
|9
|6
|1
|2
|19 - 10
|19
|3.
|2:1
|10
|5
|3
|2
|20 - 11
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|5.
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|6.
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|8.
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|9.
|10
|4
|0
|6
|19 - 20
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|11.
|10
|1
|8
|1
|9 - 9
|11
|12.
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|10
|3
|1
|6
|15 - 23
|10
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|7 - 18
|8
|16.
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|1:2
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|14 - 15
|6
|12.
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|1:2
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|4.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|4