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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Рапид Бухарест
3:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
0:0
5' Не забитый пенальти
Рахмани Альбион
1:0
5' Гол
Рахмани Альбион
1:1
10' Гол
Дяк Чиприан
23' Желтая карточка
Джуричич Лука
34' Undefined phrase: football_event_
Джуричич Лука
45' Желтая карточка
Петрила Клаудиу
2:1
51' Гол
Рахмани Альбион
3:1
71' Гол
Петрила Клаудиу
75' Желтая карточка
Авуну Дюрель
90' Желтая карточка
Албу Кристиан
90'+8
31
Молдован
Хорациу
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
25
Эммерс
Сиан
23
Албу
Кристиан
7
Бамгбойе
Фуншо
10
Ионицэ
Александру
II
27
Петрила
Клаудиу
9
Рахмани
Альбион
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
6
Айети
Арлинд
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
40
Цвек
Ловро
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
2
Джуричич
Лука
30
Бирлигея
Даниэль
29
Авуну
Дюрель
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

История личных встреч

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:5
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
1:4
ДА
0:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.9
1.3

Среднее время на гол

100
69

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.3
1.15

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

69
78

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 6 (1) 0.6
Дуганджич Марко 6 (2) 0.6
Петрила Клаудиу 3 0.3
Ионицэ Александру II 1 0.1
Оайдэ Рэзван 1 0.1
Папо Джейсон 1 0.1
Сэпунару Кристиан 1 0.1
Эммерс Сиан 1 0.1
Бамгбойе Фуншо 0 0
Костаче Ионуц 0 0
Валье Борха 0 0
Каржан Каталин 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 4 0.44
Бирлигея Даниэль 2 0.22
Авуну Дюрель 2 0.22
Мухар Карло 2 0.22
Йебоа Эммануэль 2 0.22
Бетанкор Хефте 1 0.11
Дяк Чиприан 1 0.11
Тахцидис Панайотис 1 (1) 0.11
Айети Арлинд 1 0.11
Маня Кристьян 1 0.11
Джуричич Лука 1 0.11
Камора Мауру 0 0
Цэру Богдан 0 0
Красники Эрмал 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Петрила Клаудиу 2 0
Стан Александру 1 0
Валье Борха 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Бамгбойе Фуншо 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Якоб Паул 1 0
Папо Джейсон 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Cristiano Bergodi 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 4 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Крешич Антон 2 0
Морган Зив 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Могос Василе 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Отеле Филип 1 0
Джуричич Лука 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Сава Рэзван 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

4
1
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ЧФР Клуж
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
7
Рапид Бухарест
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
ЧФР Клуж
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
14%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

23
18
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
3
13%
3
17%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
6
26%
5
28%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
5
22%
3
17%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
33%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1
Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4
ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
2
2
3
3
2.5
1
3
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
3
2
2
2
2.5
3
2
1
3
3.5
2
3
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
6
4
1.5
5
4
5
5
2.5
4
5
2
8
3.5
2
7
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 8 1 1 22 - 9 25
2.
ЧФР Клуж
 9 6 1 2 19 - 11 19
3.
Рапид Бухарест
 10 5 3 2 21 - 11 18
4.
Университатя Крайова
 10 5 3 2 14 - 9 18
5.
Германнштадт
 10 3 5 2 15 - 12 14
6.
Петролул Плоешти
 10 3 5 2 14 - 13 14
7.
Сепси
 8 3 3 2 10 - 9 12
8.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 15 12
9.
У Крайова 1948
 10 4 0 6 19 - 20 12
10.
Университатя Клуж
 10 2 5 3 14 - 18 11
11.
Оцелул Галац
 10 1 8 1 9 - 9 11
12.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 11 - 15 10
13.
Волунтари
 10 3 1 6 15 - 23 10
14.
УТА Арад
 9 2 2 5 8 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 2 2 6 7 - 18 8
16.
Ботошани
 10 0 6 4 10 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Рапид Бухарест
 6 3 2 1 12 - 6 11
3.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 10 - 10 9
6.
Германнштадт
 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
8.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
11.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
12.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
13.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 4 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Германнштадт
 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
13.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
14.
Волунтари
 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Ботошани
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
Волунтари Рэдуц Михай 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
Политехника Яссы Мартак Мариус 4
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