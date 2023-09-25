Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Албу Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

51' Ионицэ Александру II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Петрила Клаудиу получает желтую карточку за нырок

49' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Петрила Клаудиу нырнул в штрафной. Спорно!

48' Хорошую попытку сделал Ионицэ Александру II . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Рахмани Альбион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Албу Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

48' Петрила Клаудиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

45' Тахцидис Панайотис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Петрила Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Оооо... вот это был удар! Бирлигея Даниэль должен был забить с этой позиции.

43' Бирлигея Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Тахцидис Панайотис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Петрила Клаудиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Ионицэ Александру II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ЧФР Клуж отменен из-за положения "вне игры".

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ЧФР Клуж

34' Албу Кристиан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

34' Хорошую попытку сделал Айети Арлинд . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

30' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ионицэ Александру II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

29' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

29' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Петрила Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Дяк Чиприан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

25' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч возобновлен

24' Якоб Паул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Джуричич Лука получил желтую карточку от судьи

22' Джуричич Лука пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

22' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

14' Ионицэ Александру II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

10' Г О О О О Л - Дяк Чиприан забивает с левой ноги!

9' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Команда Рапид Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О О Л - Рахмани Альбион из команды Рапид Бухарест легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

5' ОН ПРОМАЗАЛ - Рахмани Альбион пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

3' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Петрила Клаудиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру