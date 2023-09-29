Тур: 11. Стадион: Оцелул. Главный судья: George Gaman
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
23'
37'
1:0
Владение мячом
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
21
Teles
67
Фредерик
5
Лукао
II
30
Рошу
Нелуц
18
Борча
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Гезали ЛаминНападающий
-
-
-
15 David Irimia
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
История личных встреч
Оцелул Галац
Динамо Бухарест
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
17.6%
5.9%
76.5%
3 победы 1 ничья 13 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.89
1.75
Среднее время на гол
47
51
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.35
1.35
Тотал матчей
2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
66
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|4
|0.36
|Yuri Cisotti
|2 (1)
|0.18
|Фредерик
|1
|0.09
|Фатаи Кехинде
|1
|0.09
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.09
|Teles
|0
|0
|Желев Милен
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|3
|0.27
|Костин Кристиан
|1
|0.09
|Ларрусеа Горка
|1
|0.09
|Dennis Politic
|1
|0.09
|Патрике Разван
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ariel Lopez1
|4
|0
|Yuri Cisotti
|3
|0
|Желев Милен
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|George Carjan
|2
|0
|Живулич Диего
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Mihai Adascalitei
|2
|0
|Танасе Рэзван
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Гонсалвес
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Жардан Василий
|1
|0
|Teles
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Alexandru Pop
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|4
|0
|Dennis Politic
|4
|0
|Амзар Йонуц
|4
|0
|Бена Квентин
|3
|0
|Бани Андрей
|3
|0
|Буркэ Овидиу
|2
|0
|Моура Габриэл
|2
|0
|Ларрусеа Горка
|2
|0
|Патрике Разван
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Голубович Аднан
|1
|0
|Омавоо Жозуэ
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
5
1
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Динамо Бухарест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
9
3
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
67%
2
22%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
5
50%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
9
19
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
5
26%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
5
56%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 поражения
ФК Залау - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2
Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0
Результаты матчей
Оцелул Галац
Динамо Бухарест
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
37
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|22 - 9
|25
|2.
|9
|6
|1
|2
|19 - 11
|19
|3.
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|5.
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|6.
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|7.
|1:0
|11
|2
|8
|1
|10 - 9
|14
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|9.
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|10.
|10
|4
|0
|6
|19 - 20
|12
|11.
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|12.
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|10
|3
|1
|6
|15 - 23
|10
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|15.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|7 - 19
|8
|16.
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|1:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|14 - 15
|6
|13.
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|14.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|5
|3
|0
|2
|12 - 9
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|4.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|1:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|13.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|4