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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: George Gaman
Оцелул Галац
1:0
Первый тайм: 45+'
Динамо Бухарест
0'
23' Желтая карточка
Dennis Politic
1:0
37' Гол в свои ворота
Рошу Нелуц

Ход матча

23'
 
Dennis Politic
37'
Рошу Нелуц
1:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оцелул Галац
Ничья
Динамо Бухарест
2.15
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3.75
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Все Коэффициенты
13
Cosmin
Dur-Bozoanca
26
Mihai
Adascalitei
6
Jonathan
Cisse
25
Ловрич
Драган
28
Гонсалвес
5
Ariel
Lopez1
30
Yuri
Cisotti
21
Teles
67
Фредерик
90
Фатаи
Кехинде
20
Бодиштяну
Штефан
1
Голубович
Аднан
5
Лукао
II
4
Бена
Квентин
23
Патрике
Разван
98
Костин
Кристиан
2
Моура
Габриэл
8
Ларрусеа
Горка
30
Рошу
Нелуц
18
Борча
Йоан
7
Goncalo
Gregorio
17
Dennis
Politic
Оцелул Галац
Динамо Бухарест

История личных встреч

Оцелул Галац
Динамо Бухарест

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

17.6%
5.9%
76.5%
3 победы 1 ничья 13 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

ЛI
0:2
ЛI
3:0
ЛI
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ДА
2:1
ДА
3:3
ДА
1:2
ДА
2:3
ДА
0:1
ДА
0:1
ДА
1:0
ДА
0:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.89
1.75

Среднее время на гол

47
51

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.35
1.35

Тотал матчей

2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
66

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 4 0.36
Yuri Cisotti 2 (1) 0.18
Фредерик 1 0.09
Фатаи Кехинде 1 0.09
Бодиштяну Штефан 1 0.09
Teles 0 0
Желев Милен 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 3 0.27
Костин Кристиан 1 0.09
Ларрусеа Горка 1 0.09
Dennis Politic 1 0.09
Патрике Разван 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ariel Lopez1 4 0
Yuri Cisotti 3 0
Желев Милен 3 0
Фредерик 2 0
George Carjan 2 0
Живулич Диего 2 0
Relu Stoian 2 0
Mihai Adascalitei 2 0
Танасе Рэзван 2 0
Andrei Rus 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Гонсалвес 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Жардан Василий 1 0
Teles 1 0
Ловрич Драган 1 0
Alexandru Pop 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рошу Нелуц 4 0
Dennis Politic 4 0
Амзар Йонуц 4 0
Бена Квентин 3 0
Бани Андрей 3 0
Буркэ Овидиу 2 0
Моура Габриэл 2 0
Ларрусеа Горка 2 0
Патрике Разван 1 0
Илич Кристиан 1 0
Голубович Аднан 1 0
Омавоо Жозуэ 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

5
1
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Динамо Бухарест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
67%
2
22%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
5
50%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

9
19
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
5
26%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
5
56%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 поражения
ФК Залау - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2
Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0

Результаты матчей

Оцелул Галац
Динамо Бухарест

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 8 1 1 22 - 9 25
2.
ЧФР Клуж
 9 6 1 2 19 - 11 19
3.
Рапид Бухарест
 10 5 3 2 21 - 11 18
4.
Университатя Крайова
 10 5 3 2 14 - 9 18
5.
Германнштадт
 10 3 5 2 15 - 12 14
6.
Петролул Плоешти
 10 3 5 2 14 - 13 14
7.
Оцелул Галац
 1:0 11 2 8 1 10 - 9 14
8.
Сепси
 8 3 3 2 10 - 9 12
9.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 15 12
10.
У Крайова 1948
 10 4 0 6 19 - 20 12
11.
Университатя Клуж
 10 2 5 3 14 - 18 11
12.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 11 - 15 10
13.
Волунтари
 10 3 1 6 15 - 23 10
14.
УТА Арад
 9 2 2 5 8 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 0:1 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 10 0 6 4 10 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Рапид Бухарест
 6 3 2 1 12 - 6 11
3.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 10 - 10 9
6.
Германнштадт
 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
8.
Оцелул Галац
 1:0 6 1 4 1 5 - 6 7
9.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 7 - 5 6
10.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
12.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
13.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 0:1 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
7.
Оцелул Галац
 1:0 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Германнштадт
 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
13.
Динамо Бухарест
 0:1 5 1 1 3 5 - 10 4
14.
Волунтари
 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Ботошани
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
Волунтари Рэдуц Михай 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
Политехника Яссы Мартак Мариус 4
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