Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Alexandru Pop получил желтую карточку от судьи

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Оцелул Галац имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Бена Квентин не смог попасть в створ ударом издали

45' Cristian Costin нанес удар, но тот был заблокирован.

44' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

44' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Mihai Adascalitei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Шанс! Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац пробил головой, но мимо

42' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Ловрич Драган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Бодиштяну Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Фредерик из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Г О О О О Л - Рошу Нелуц уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

37' Безумный фол. Cristian Costin грубо играет против соперника. Пострадал Juri Cisotti

36' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Патрике Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Бодиштяну Штефан наказан за толчок Cristian Costin

33' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

32' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Jonathan Cisse ослабляет давление, выбив мяч.

31' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Ларрусеа Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Ariel Lopez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Jonathan Cisse выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Mihai Adascalitei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Goncalo Gregorio наказан за толчок Jonathan Cisse

29' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

28' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Dennis Politic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Teles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Рошу Нелуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Бена Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Фредерик из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Teles нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

22' Dennis Politic получает желтую карточку за нырок

22' Jonathan Cisse выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Бодиштяну Штефан бьет со штрафного в створ, но Adnan Golubovic держит все под контролем

19' Teles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

19' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Оцелул Галац

17' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Goncalo Gregorio наказан за толчок Jonathan Cisse

15' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ловрич Драган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Ariel Lopez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Рошу Нелуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ловрич Драган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ariel Lopez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

8' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ларрусеа Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Борча Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Jonathan Cisse выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Бена Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Матч возобновится спорным мячом

2' Матч приостановлен из-за петард на поле

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру