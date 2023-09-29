Тур: 11. Стадион: Оцелул. Главный судья: George Gaman
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаDennis Politic
1:0
37' Гол в свои воротаРошу Нелуц
59' Желтая карточкаТанасе Рэзван
68' Желтая карточкаБодиштяну Штефан
73' Желтая карточкаЖардан Василий
79' Желтая карточкаЛукао II
87' Желтая карточкаГезали Ламин
90' Желтая карточкаAlexandru Pop
90' Вторая желтая карточкаAlexandru Pop
90' Желтая карточкаМоура Габриэл
90'+8
Ход матча
22'
37'
1:0
56'
59'
68'
73'
79'
87'
90'
90'
90'
Владение мячом
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
21
Teles
67
Фредерик
5
Лукао
II
30
Рошу
Нелуц
18
Борча
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Гезали ЛаминНападающий
-
-
-
29 David Irimia
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
История личных встреч
Оцелул Галац
Динамо Бухарест
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
17.6%
5.9%
76.5%
3 победы 1 ничья 13 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.89
1.75
Среднее время на гол
47
51
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.35
1.35
Тотал матчей
2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
66
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|4
|0.36
|Yuri Cisotti
|2 (1)
|0.18
|Фредерик
|1
|0.09
|Фатаи Кехинде
|1
|0.09
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.09
|Teles
|0
|0
|Желев Милен
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|3
|0.27
|Костин Кристиан
|1
|0.09
|Ларрусеа Горка
|1
|0.09
|Dennis Politic
|1
|0.09
|Патрике Разван
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ariel Lopez1
|4
|0
|Alexandru Pop
|2
|1
|Yuri Cisotti
|3
|0
|Желев Милен
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|George Carjan
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Живулич Диего
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Mihai Adascalitei
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Гонсалвес
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Teles
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Бодиштяну Штефан
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|4
|0
|Dennis Politic
|4
|0
|Амзар Йонуц
|4
|0
|Моура Габриэл
|3
|0
|Бена Квентин
|3
|0
|Бани Андрей
|3
|0
|Буркэ Овидиу
|2
|0
|Ларрусеа Горка
|2
|0
|Патрике Разван
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Голубович Аднан
|1
|0
|Гезали Ламин
|1
|0
|Омавоо Жозуэ
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Динамо Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
3
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
5
1
Оцелул Галац
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Динамо Бухарест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
10
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
57%
2
22%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
5
50%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
3
30%
5
26%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
5
50%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 поражения
ФК Залау - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2
Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0
Результаты матчей
Оцелул Галац
Динамо Бухарест
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
38
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|4