Тур: 11. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Rares George Vidican
1:0
Первый тайм: 24'
Ход матча
10'
19'
22'
Владение мячом
34
Раул
Силва
14
Хури
Льес
68
Дукан
Рэзван
32
Шерони
Алин
26
Razvan
Cret
98
Касап
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
-
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
26 Razvan CretЗащитник
-
98 Касап КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиНападающий
-
12 Adams Friday
-
-
Главный тренер: Dan Alexa
История личных встреч
Университатя Крайова
Ботошани
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы
32 матча
43.8%
21.9%
34.3%
14 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
14 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
1.76
0.88
Среднее время на гол
51
102
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.4
0.93
Среднее время на гол
64
96
Всего голов
51
29
Голов в среднем за матч
1.59
0.91
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
56
99
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.27
|Маркович Йован
|3
|0.27
|Крецу Александру
|2
|0.18
|Митрицэ Александру
|1
|0.09
|Банку Никусор
|1
|0.09
|Хури Льес
|1
|0.09
|Рогульич Анте
|1
|0.09
|Скречу Владимир
|1
|0.09
|Баярам Штефан
|1
|0.09
|Дансиу Мариан
|1
|0.09
|Влэдою Штефан
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|3 (1)
|0.27
|Шерони Алин
|1
|0.09
|Иличич Мирослав
|1
|0.09
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.09
|Роман Михай V
|1
|0.09
|Виргиль Пинсон
|1
|0.09
|Eugen Gabriel David
|1
|0.09
|Пий Джуниор
|0
|0
|Дикан Виктор
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иван Андрей
|3
|1
|Банку Никусор
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Матею Александру
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Juraj Badelj
|0
|1
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Дансиу Мариан
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eugen Gabriel David
|4
|0
|Мутомбо Габриэль
|3
|0
|Пий Джуниор
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Дроле Жан-Армель
|1
|1
|Камара Секу
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Виргиль Пинсон
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Дикан Виктор
|2
|0
|Алекса Дан
|1
|0
|Шерони Алин
|1
|0
|Патаке Андрей
|1
|0
|Дукан Рэзван
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ботошани
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
5
Университатя Крайова
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Ботошани
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
2
14%
5
50%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
5
36%
1
10%
76-90
Пропущено
9
15
8 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
5
56%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
11%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0
Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1
Ботошани
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2
ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Ботошани
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
14
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
46
37
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|22 - 9
|25
|2.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|9
|6
|1
|2
|19 - 11
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|5.
|10
|5
|0
|5
|15 - 16
|15
|6.
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|8.
|11
|2
|8
|1
|10 - 9
|14
|9.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|10.
|10
|4
|0
|6
|19 - 20
|12
|11.
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|15 - 23
|11
|13.
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|15.
|11
|2
|2
|7
|7 - 19
|8
|16.
|0:1
|11
|0
|6
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|14 - 15
|6
|13.
|0:1
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|5
|3
|0
|2
|12 - 9
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|4.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|5.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|16.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Волунтари
|Сигурьонссон Рунар
|4
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|4