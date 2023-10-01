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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
Университатя Крайова
1:0
Первый тайм: 24'
Ботошани
0'
1:0
10' Гол
Дансиу Мариан
19' Желтая карточка
Касап Карло
22' Желтая карточка
Дикан Виктор

Ход матча

10'
Дансиу Мариан
(Митрицэ Александру)
1:0
19'
 
Касап Карло
22'
 
Дикан Виктор

Владение мячом

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Университатя Крайова
Ничья
Ботошани
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Все Коэффициенты
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
6
Скречу
Владимир
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
14
Хури
Льес
37
Дансиу
Мариан
9
Иван
Андрей
28
Митрицэ
Александру
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
3
Мутомбо
Габриэль
32
Шерони
Алин
26
Razvan
Cret
98
Касап
Карло
6
Дикан
Виктор
8
Флореску
Эдуард
10
Kablan
N'Goma
60
Иличич
Мирослав
93
Виргиль
Пинсон
Университатя Крайова
Ботошани

История личных встреч

Университатя Крайова
Ботошани

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

32 матча

43.8%
21.9%
34.3%
14 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
14 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
С
1:0
LIE
2:0
Л1ГБ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
Л1ГА
2:3
Л1ГА
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
2:1
К
5:1
Л1
1:0
Л1
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

1.76
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.4
0.93

Среднее время на гол

64
96

Всего голов

51
29

Голов в среднем за матч

1.59
0.91

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

56
99

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 3 (2) 0.27
Маркович Йован 3 0.27
Крецу Александру 2 0.18
Митрицэ Александру 1 0.09
Банку Никусор 1 0.09
Хури Льес 1 0.09
Рогульич Анте 1 0.09
Скречу Владимир 1 0.09
Баярам Штефан 1 0.09
Дансиу Мариан 1 0.09
Влэдою Штефан 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 3 (1) 0.27
Шерони Алин 1 0.09
Иличич Мирослав 1 0.09
Дроле Жан-Армель 1 0.09
Роман Михай V 1 0.09
Виргиль Пинсон 1 0.09
Eugen Gabriel David 1 0.09
Пий Джуниор 0 0
Дикан Виктор 0 0
Adams Friday 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иван Андрей 3 1
Банку Никусор 3 0
Маркович Йован 3 0
Лаурентин Рехекампф 2 0
Матею Александру 2 0
Крецу Александру 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Борца Флорин 2 0
Juraj Badelj 0 1
Куртич Ясмин 1 0
Зайков Джоко 1 0
Хури Льес 1 0
Кольич Элвир 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Скречу Владимир 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0
Дансиу Мариан 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eugen Gabriel David 4 0
Мутомбо Габриэль 3 0
Пий Джуниор 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Дроле Жан-Армель 1 1
Камара Секу 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Виргиль Пинсон 2 0
Andrei Dragu 2 0
Дикан Виктор 2 0
Алекса Дан 1 0
Шерони Алин 1 0
Патаке Андрей 1 0
Дукан Рэзван 1 0
Забу Сирил 1 0
Iulian Carausu 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ботошани
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
5
Университатя Крайова
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Ботошани
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
2
14%
5
50%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
5
36%
1
10%
76-90

Пропущено

9
15
8 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
5
56%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
11%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0
Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1
Ботошани
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2
ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Ботошани

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 8 1 1 22 - 9 25
2.
Университатя Крайова
 1:0 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
ЧФР Клуж
 9 6 1 2 19 - 11 19
4.
Рапид Бухарест
 10 5 3 2 21 - 11 18
5.
Фарул Констанца
 10 5 0 5 15 - 16 15
6.
Германнштадт
 10 3 5 2 15 - 12 14
7.
Петролул Плоешти
 10 3 5 2 14 - 13 14
8.
Оцелул Галац
 11 2 8 1 10 - 9 14
9.
Сепси
 9 3 3 3 11 - 11 12
10.
У Крайова 1948
 10 4 0 6 19 - 20 12
11.
Университатя Клуж
 10 2 5 3 14 - 18 11
12.
Волунтари
 11 3 2 6 15 - 23 11
13.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 11 - 15 10
14.
УТА Арад
 10 2 3 5 8 - 14 9
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 0:1 11 0 6 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 1:0 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Рапид Бухарест
 6 3 2 1 12 - 6 11
4.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 10 - 10 9
7.
Германнштадт
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Оцелул Галац
 6 1 4 1 5 - 6 7
11.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
12.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
13.
Ботошани
 0:1 5 0 4 1 5 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Университатя Крайова
 1:0 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Германнштадт
 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Ботошани
 0:1 6 0 2 4 5 - 10 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
Волунтари Рэдуц Михай 4
Волунтари Сигурьонссон Рунар 4
Сепси Ниняй Бранислав 4
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    1.42
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