Тур: 11. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Rares George Vidican
5:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолДансиу Мариан
18' Желтая карточкаКасап Карло
22' Желтая карточкаДикан Виктор
29' Желтая карточкаКэпэцынэ Михай
31' Желтая карточкаKablan N'Goma
2:0
36' ГолКрецу Александру
2:1
39' ГолФлореску Эдуард
48' Желтая карточкаДансиу Мариан
3:1
70' ГолМаркович Йован
4:1
89' ГолРогульич Анте
5:1
90' ГолМитрицэ Александру
90'+5
Ход матча
10'
18'
22'
29'
31'
36'
39'
48'
70'
3:1
89'
4:1
90'
Владение мячом
34
Раул
Силва
14
Хури
Льес
68
Дукан
Рэзван
32
Шерони
Алин
26
Razvan
Cret
98
Касап
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
-
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
26 Razvan CretЗащитник
-
98 Касап КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиНападающий
-
12 Adams Friday
-
-
Главный тренер: Dan Alexa
История личных встреч
Университатя Крайова
Ботошани
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы
32 матча
43.8%
21.9%
34.3%
14 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
14 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
1.76
0.88
Среднее время на гол
51
102
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.4
0.93
Среднее время на гол
64
96
Всего голов
51
29
Голов в среднем за матч
1.59
0.91
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
56
99
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.36
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.27
|Крецу Александру
|3
|0.27
|Митрицэ Александру
|2
|0.18
|Рогульич Анте
|2
|0.18
|Банку Никусор
|1
|0.09
|Хури Льес
|1
|0.09
|Скречу Владимир
|1
|0.09
|Баярам Штефан
|1
|0.09
|Дансиу Мариан
|1
|0.09
|Влэдою Штефан
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|4 (1)
|0.36
|Виргиль Пинсон
|1
|0.09
|Шерони Алин
|1
|0.09
|Иличич Мирослав
|1
|0.09
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.09
|Роман Михай V
|1
|0.09
|Eugen Gabriel David
|1
|0.09
|Пий Джуниор
|0
|0
|Дикан Виктор
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иван Андрей
|3
|1
|Банку Никусор
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Матею Александру
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Juraj Badelj
|0
|1
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eugen Gabriel David
|4
|0
|Мутомбо Габриэль
|3
|0
|Пий Джуниор
|3
|0
|Дикан Виктор
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Дроле Жан-Армель
|1
|1
|Камара Секу
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Виргиль Пинсон
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Алекса Дан
|1
|0
|Шерони Алин
|1
|0
|Патаке Андрей
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Дукан Рэзван
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
6
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ботошани
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
5
Университатя Крайова
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ботошани
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
1
9%
3
50%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
2
14
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
100%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
2
11%
5
45%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
7
37%
1
9%
76-90
Пропущено
10
20
9 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
10%
3
15%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
6
60%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
10%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0
Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1
Ботошани
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2
ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Ботошани
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
56
38
38
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|22 - 9
|25
|2.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|3.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|4.
|9
|6
|1
|2
|19 - 11
|19
|5.
|10
|5
|0
|5
|15 - 16
|15
|6.
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|7.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|15 - 13
|14
|8.
|11
|2
|8
|1
|10 - 9
|14
|9.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|10.
|10
|4
|0
|6
|19 - 20
|12
|11.
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|15 - 23
|11
|13.
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|15.
|11
|2
|2
|7
|7 - 19
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|11 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|14 - 15
|6
|13.
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|12 - 9
|9
|4.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Волунтари
|Сигурьонссон Рунар
|4
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|4