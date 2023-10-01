Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

85' Оооо... вот это был удар! Баярам Штефан должен был забить с этой позиции.

82' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Матч возобновлен

81' Митрицэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Adams Friday выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Муаддиб Жали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Флореску Эдуард решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

73' Рогульич Анте пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

70' Г О О О О Л - Маркович Йован забивает с левой ноги!

70' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

69' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Шерони Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Ботошани

66' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

62' Удар от ворот произведет Ботошани

61' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Adams Friday выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Ботошани

59' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Хорошую попытку сделал Маркович Йован . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Оооо... вот это был удар! Иличич Мирослав должен был забить с этой позиции.

55' Хорошую попытку сделал Иличич Мирослав . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Муаддиб Жали создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Хорошую попытку сделал Хури Льес . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Шерони Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Ботошани

51' Хорошую попытку сделал Хури Льес . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Удар от ворот произведет Ботошани

49' Kablan N'Goma не смог попасть в створ ударом издали

48' Дансиу Мариан получил желтую карточку от судьи

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе