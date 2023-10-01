Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Horatiu Moldovan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Паращив Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Horatiu Moldovan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Безумный фол. Паращив Даниэль грубо играет против соперника. Пострадал Horatiu Moldovan

28' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Медина Паоло из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Матч возобновлен

25' Рахмани Альбион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Матч возобновится спорным мячом

22' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матч возобновлен

20' Гэман Валеричэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Балауре Сильвиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Германнштадт

15' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

11' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Балауре Сильвиу пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

7' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

7' Ионицэ Александру II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Команда Рапид Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Ионицэ Александру II записал гол на свой счет!

1' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.