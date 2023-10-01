Тур: 11. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Szabolcs Kovacs
0:1
Первый тайм: 36'
Ход матча
3'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
25
Эммерс
Сиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бутян МихайЗащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Полузащитник
-
11 Валье БорхаПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Германнштадт
Рапид Бухарест
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
60
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.55
|Балауре Сильвиу
|3
|0.27
|Ороиан Александру
|1
|0.09
|Petru Dragos
|1
|0.09
|Янку Габриэль
|1
|0.09
|Бейян Флориан
|1
|0.09
|Петреску Петришор
|1
|0.09
|Sota Mino
|1
|0.09
|Негуц Кристиан
|0
|0
|Alexandru Daniel Jipa
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|0.55
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.55
|Петрила Клаудиу
|3
|0.27
|Ионицэ Александру II
|2
|0.18
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.09
|Папо Джейсон
|1
|0.09
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.09
|Эммерс Сиан
|1
|0.09
|Бамгбойе Фуншо
|0
|0
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Валье Борха
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|2
|1
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Негуц Кристиан
|2
|0
|Альхассан Баба
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Петрила Клаудиу
|2
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Рапид Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
2
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
12
Германнштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Рапид Бухарест
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
17%
2
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
15
23
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
13%
3
13%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
2
13%
6
26%
31-45
6
40%
3
13%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
3
20%
5
22%
76-90
Пропущено
12
9
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1
Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0
У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1
Результаты матчей
Германнштадт
Рапид Бухарест
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
41
42
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
22
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
64
64
28
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|22 - 9
|25
|2.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|3.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|4.
|9
|6
|1
|2
|19 - 11
|19
|5.
|10
|5
|0
|5
|15 - 16
|15
|6.
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|7.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|15 - 13
|14
|8.
|11
|2
|8
|1
|10 - 9
|14
|9.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|10.
|10
|4
|0
|6
|19 - 20
|12
|11.
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|15 - 23
|11
|13.
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|15.
|11
|2
|2
|7
|7 - 19
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|11 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|14 - 15
|6
|13.
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|12 - 9
|9
|4.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Волунтари
|Сигурьонссон Рунар
|4
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|4