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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Германнштадт
0:1
Первый тайм: 36'
Рапид Бухарест

Ход матча

3'
0:1
Ионицэ Александру II
(Браун Кристофер)

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
Рапид Бухарест
6.65
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2.34
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Все Коэффициенты
25
Кабуз
Каталин
2
Медина
Паоло
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
21
Cosmin
Bucuroiu
96
Балауре
Сильвиу
30
Паращив
Даниэль
26
Негуц
Кристиан
31
Молдован
Хорациу
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
25
Эммерс
Сиан
23
Албу
Кристиан
7
Бамгбойе
Фуншо
10
Ионицэ
Александру
II
27
Петрила
Клаудиу
9
Рахмани
Альбион
Германнштадт
Рапид Бухарест

История личных встреч

Германнштадт
Рапид Бухарест

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:1
С
0:2

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
60

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 (2) 0.55
Балауре Сильвиу 3 0.27
Ороиан Александру 1 0.09
Petru Dragos 1 0.09
Янку Габриэль 1 0.09
Бейян Флориан 1 0.09
Петреску Петришор 1 0.09
Sota Mino 1 0.09
Негуц Кристиан 0 0
Alexandru Daniel Jipa 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 6 (1) 0.55
Дуганджич Марко 6 (2) 0.55
Петрила Клаудиу 3 0.27
Ионицэ Александру II 2 0.18
Оайдэ Рэзван 1 0.09
Папо Джейсон 1 0.09
Сэпунару Кристиан 1 0.09
Эммерс Сиан 1 0.09
Бамгбойе Фуншо 0 0
Костаче Ионуц 0 0
Валье Борха 0 0
Браун Кристофер 0 0
Каржан Каталин 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 2 1
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Балауре Сильвиу 2 0
Негуц Кристиан 2 0
Альхассан Баба 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Бейян Флориан 1 0
Летица Карло 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Опрут Рауль 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Петрила Клаудиу 2 0
Стан Александру 1 0
Валье Борха 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Бамгбойе Фуншо 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Якоб Паул 1 0
Папо Джейсон 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Cristiano Bergodi 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Рапид Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
2
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
12
Германнштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Рапид Бухарест
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
17%
2
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

15
23
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
13%
3
13%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
2
13%
6
26%
31-45
6
40%
3
13%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
3
20%
5
22%
76-90

Пропущено

12
9
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1
Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0
У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1

Результаты матчей

Германнштадт
Рапид Бухарест

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
1
1.5
4
2
1
4
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
6
4
2
8
2.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 8 1 1 22 - 9 25
2.
Рапид Бухарест
 1:0 11 6 3 2 22 - 11 21
3.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 19 - 10 21
4.
ЧФР Клуж
 9 6 1 2 19 - 11 19
5.
Фарул Констанца
 10 5 0 5 15 - 16 15
6.
Петролул Плоешти
 10 3 5 2 14 - 13 14
7.
Германнштадт
 0:1 11 3 5 3 15 - 13 14
8.
Оцелул Галац
 11 2 8 1 10 - 9 14
9.
Сепси
 9 3 3 3 11 - 11 12
10.
У Крайова 1948
 10 4 0 6 19 - 20 12
11.
Университатя Клуж
 10 2 5 3 14 - 18 11
12.
Волунтари
 11 3 2 6 15 - 23 11
13.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 11 - 15 10
14.
УТА Арад
 10 2 3 5 8 - 14 9
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 11 0 6 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Рапид Бухарест
 1:0 6 3 2 1 12 - 6 11
4.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 10 - 10 9
7.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
8.
Германнштадт
 0:1 6 2 2 2 9 - 8 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Оцелул Галац
 6 1 4 1 5 - 6 7
11.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
12.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
13.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
Рапид Бухарест
 1:0 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
4.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
5.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
6.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Германнштадт
 0:1 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
Волунтари Рэдуц Михай 4
Волунтари Сигурьонссон Рунар 4
Сепси Ниняй Бранислав 4
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