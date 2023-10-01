Тур: 11. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Szabolcs Kovacs
1:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолИоницэ Александру II
43' Желтая карточкаМедина Паоло
45' Желтая карточкаБалауре Сильвиу
1:1
55' ГолГэман Валеричэ
74' Желтая карточкаРахмани Альбион
90' Желтая карточкаStefan Panoiu
90'+7
Ход матча
3'
43'
45'
55'
1:1
74'
90'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
25
Эммерс
Сиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бутян МихайЗащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Полузащитник
-
11 Валье БорхаПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Германнштадт
Рапид Бухарест
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
60
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.55
|Балауре Сильвиу
|3
|0.27
|Ороиан Александру
|1
|0.09
|Petru Dragos
|1
|0.09
|Гэман Валеричэ
|1
|0.09
|Янку Габриэль
|1
|0.09
|Бейян Флориан
|1
|0.09
|Петреску Петришор
|1
|0.09
|Sota Mino
|1
|0.09
|Негуц Кристиан
|0
|0
|Alexandru Daniel Jipa
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|0.55
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.55
|Петрила Клаудиу
|3
|0.27
|Ионицэ Александру II
|2
|0.18
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.09
|Папо Джейсон
|1
|0.09
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.09
|Эммерс Сиан
|1
|0.09
|Бамгбойе Фуншо
|0
|0
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Валье Борха
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|2
|1
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Негуц Кристиан
|2
|0
|Альхассан Баба
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Петрила Клаудиу
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Рапид Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
3
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
12
Германнштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Рапид Бухарест
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
10
10
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
10%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
5
50%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
17%
2
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
16
24
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
13%
4
17%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
2
13%
6
25%
31-45
7
44%
3
13%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
3
19%
5
21%
76-90
Пропущено
13
10
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
8%
3
30%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
4
40%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1
Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0
У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1
Результаты матчей
Германнштадт
Рапид Бухарест
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
65
65
29
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|22 - 9
|25
|2.
|1:0
|10
|7
|1
|2
|20 - 11
|22
|3.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|4.
|11
|5
|4
|2
|22 - 12
|19
|5.
|10
|5
|0
|5
|15 - 16
|15
|6.
|11
|3
|6
|2
|16 - 13
|15
|7.
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|8.
|11
|2
|8
|1
|10 - 9
|14
|9.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|10.
|0:1
|11
|4
|0
|7
|19 - 21
|12
|11.
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|15 - 23
|11
|13.
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|15.
|11
|2
|2
|7
|7 - 19
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|11 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|12.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|14 - 15
|6
|13.
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|12 - 9
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|4.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Волунтари
|Сигурьонссон Рунар
|4
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|4