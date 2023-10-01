Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Джейсон Папо и попал в перекладину!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Catalin Cabuz на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Джейсон Папо нанес удар, но тот был заблокирован.

89' Сэпунару Кристиан выиграл воздушное противоборство у Рубен Фонсека.

88' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Ороиан Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Германнштадт

85' Оайдэ Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

83' Матч возобновится спорным мячом

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Хорошую попытку сделал Медина Паоло . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Рубен Фонсека

77' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Ороиан Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Глупую желтую получил Рахмани Альбион за то, что отбил ногой мяч после свистка

74' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Тактическая замена. Петрила Клаудиу уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо

68' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Германнштадт

66' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

63' Cosmin Bucuroiu из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Horatiu Moldovan ослабляет давление, выбив мяч.

62' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Идет дождь, трудные условия для игроков.

55' Г О О О О Л - Гэман Валеричэ забивает ударом с правой ноги!

55' Бутян Михай пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

54' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Cristian Negut из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Германнштадт

51' Бамгбойе Фуншо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Cosmin Bucuroiu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника