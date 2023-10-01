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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Германнштадт
1:1
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
0:1
3' Гол
Ионицэ Александру II
43' Желтая карточка
Медина Паоло
45' Желтая карточка
Балауре Сильвиу
1:1
55' Гол
Гэман Валеричэ
74' Желтая карточка
Рахмани Альбион
90' Желтая карточка
Stefan Panoiu
90'+7
25
Кабуз
Каталин
2
Медина
Паоло
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
21
Cosmin
Bucuroiu
96
Балауре
Сильвиу
30
Паращив
Даниэль
26
Негуц
Кристиан
31
Молдован
Хорациу
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
25
Эммерс
Сиан
23
Албу
Кристиан
7
Бамгбойе
Фуншо
10
Ионицэ
Александру
II
27
Петрила
Клаудиу
9
Рахмани
Альбион
Германнштадт
Рапид Бухарест

История личных встреч

Германнштадт
Рапид Бухарест

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:1
С
0:2

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
60

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 (2) 0.55
Балауре Сильвиу 3 0.27
Ороиан Александру 1 0.09
Petru Dragos 1 0.09
Гэман Валеричэ 1 0.09
Янку Габриэль 1 0.09
Бейян Флориан 1 0.09
Петреску Петришор 1 0.09
Sota Mino 1 0.09
Негуц Кристиан 0 0
Alexandru Daniel Jipa 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 6 (1) 0.55
Дуганджич Марко 6 (2) 0.55
Петрила Клаудиу 3 0.27
Ионицэ Александру II 2 0.18
Оайдэ Рэзван 1 0.09
Папо Джейсон 1 0.09
Сэпунару Кристиан 1 0.09
Эммерс Сиан 1 0.09
Бамгбойе Фуншо 0 0
Костаче Ионуц 0 0
Валье Борха 0 0
Браун Кристофер 0 0
Каржан Каталин 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 2 1
Балауре Сильвиу 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Негуц Кристиан 2 0
Альхассан Баба 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Бейян Флориан 1 0
Летица Карло 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Опрут Рауль 1 0
Медина Паоло 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Петрила Клаудиу 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Стан Александру 1 0
Валье Борха 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Бамгбойе Фуншо 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Якоб Паул 1 0
Папо Джейсон 1 0
Cristiano Bergodi 1 0
Рахмани Альбион 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Рапид Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
3
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
12
Германнштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Рапид Бухарест
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
10%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
5
50%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
17%
2
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

16
24
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
13%
4
17%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
2
13%
6
25%
31-45
7
44%
3
13%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
3
19%
5
21%
76-90

Пропущено

13
10
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
8%
3
30%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
4
40%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1
Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0
У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1

Результаты матчей

Германнштадт
Рапид Бухарест

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
4
2
1
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
6
5
2
9
2.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 8 1 1 22 - 9 25
2.
ЧФР Клуж
 1:0 10 7 1 2 20 - 11 22
3.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 19 - 10 21
4.
Рапид Бухарест
 11 5 4 2 22 - 12 19
5.
Фарул Констанца
 10 5 0 5 15 - 16 15
6.
Германнштадт
 11 3 6 2 16 - 13 15
7.
Петролул Плоешти
 10 3 5 2 14 - 13 14
8.
Оцелул Галац
 11 2 8 1 10 - 9 14
9.
Сепси
 9 3 3 3 11 - 11 12
10.
У Крайова 1948
 0:1 11 4 0 7 19 - 21 12
11.
Университатя Клуж
 10 2 5 3 14 - 18 11
12.
Волунтари
 11 3 2 6 15 - 23 11
13.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 11 - 15 10
14.
УТА Арад
 10 2 3 5 8 - 14 9
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 11 0 6 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
ЧФР Клуж
 1:0 5 4 1 0 8 - 2 13
3.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Рапид Бухарест
 6 3 2 1 12 - 6 11
5.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
7.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 10 - 10 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Оцелул Галац
 6 1 4 1 5 - 6 7
11.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
12.
У Крайова 1948
 0:1 6 2 0 4 14 - 15 6
13.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
ЧФР Клуж
 1:0 5 3 0 2 12 - 9 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 10 - 6 8
6.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 0:1 5 2 0 3 5 - 6 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Германнштадт
 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
Волунтари Рэдуц Михай 4
Волунтари Сигурьонссон Рунар 4
Сепси Ниняй Бранислав 4
Весь список
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