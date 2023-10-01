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Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
ЧФР Клуж
2:0
Первый тайм: 27'
У Крайова 1948
0'
1:0
2' Гол
Камора Мауру
24' Желтая карточка
William Baeten
2:0
27' Гол
Отеле Филип

Ход матча

2'
Камора Мауру
(Бирлигея Даниэль)
1:0
24'
 
William Baeten
27'
Отеле Филип
2:0

Владение мячом

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ЧФР Клуж
Ничья
У Крайова 1948
1.43
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Все Коэффициенты
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
6
Айети
Арлинд
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
77
Тахцидис
Панайотис
40
Цвек
Ловро
10
Дяк
Чиприан
30
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
31
Robert
Dimitrie
Popa
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
14
Энрикеш
Данни
2
Radu
Alexandru
Negru
6
Аким
Влад
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
77
Асамоа
Самуэль
24
William
Baeten
28
Бахасса
Яссин
11
Кицу
Аурелиан
ЧФР Клуж
У Крайова 1948

История личных встреч

ЧФР Клуж
У Крайова 1948

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СПОЗВВЛК
1:0
С
3:1
С
3:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 4 0.4
Бирлигея Даниэль 2 0.2
Авуну Дюрель 2 0.2
Мухар Карло 2 0.2
Йебоа Эммануэль 2 0.2
Бетанкор Хефте 1 0.1
Дяк Чиприан 1 0.1
Камора Мауру 1 0.1
Тахцидис Панайотис 1 (1) 0.1
Айети Арлинд 1 0.1
Маня Кристьян 1 0.1
Джуричич Лука 1 0.1
Цэру Богдан 0 0
Красники Эрмал 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 6 0.55
Бауса Хуан 3 (1) 0.27
Сидибе Секу 3 (1) 0.27
Ван Дурмен Бенжамен 3 0.27
William Baeten 2 0.18
Албу Константин 1 0.09
Лакруа Лео 1 0.09
Gabriel Compagnucci 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 4 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Крешич Антон 2 0
Морган Зив 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Могос Василе 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Отеле Филип 1 0
Джуричич Лука 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Сава Рэзван 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскареньяс Матеус 1 1
Асамоа Самуэль 2 0
Аким Влад 2 0
Лакруа Лео 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Падула Андреа 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Бауса Хуан 1 0
Албу Константин 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Поп Влад 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
William Baeten 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Ибрагим Джибрил 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
У Крайова 1948
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
У Крайова 1948
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
14

Упущенные победы

10
7
ЧФР Клуж
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
У Крайова 1948
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
9%
3
21%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
1
10%
5
33%
76-90

Забито

18
19
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
17%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
5
28%
3
16%
31-45
3
17%
4
21%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
17%
5
26%
76-90

Пропущено

12
20
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
25%
3
15%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
3
25%
4
20%
61-75
1
8%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4
ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0
У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
У Крайова 1948

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
2
1
3
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
1
3
3
2
2.5
1
3
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
4
1.5
5
5
4
5
2.5
5
5
2
7
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 8 1 1 22 - 9 25
2.
ЧФР Клуж
 1:0 10 7 1 2 20 - 11 22
3.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 19 - 10 21
4.
Рапид Бухарест
 11 5 4 2 22 - 12 19
5.
Фарул Констанца
 10 5 0 5 15 - 16 15
6.
Германнштадт
 11 3 6 2 16 - 13 15
7.
Петролул Плоешти
 10 3 5 2 14 - 13 14
8.
Оцелул Галац
 11 2 8 1 10 - 9 14
9.
Сепси
 9 3 3 3 11 - 11 12
10.
У Крайова 1948
 0:1 11 4 0 7 19 - 21 12
11.
Университатя Клуж
 10 2 5 3 14 - 18 11
12.
Волунтари
 11 3 2 6 15 - 23 11
13.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 11 - 15 10
14.
УТА Арад
 10 2 3 5 8 - 14 9
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 11 0 6 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
ЧФР Клуж
 1:0 5 4 1 0 8 - 2 13
3.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Рапид Бухарест
 6 3 2 1 12 - 6 11
5.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
7.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 10 - 10 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Оцелул Галац
 6 1 4 1 5 - 6 7
11.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
12.
У Крайова 1948
 0:1 6 2 0 4 14 - 15 6
13.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
ЧФР Клуж
 1:0 5 3 0 2 12 - 9 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 10 - 6 8
6.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 0:1 5 2 0 3 5 - 6 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Германнштадт
 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
Волунтари Рэдуц Михай 4
Волунтари Сигурьонссон Рунар 4
Сепси Ниняй Бранислав 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Отеле Филип удалось забить из легкой позиции.
  • 27'
    Г О О О О Л - Отеле Филип забивает ударом с правой ноги!
  • 26'
    Бирлигея Даниэль из команды ЧФР Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 26'
    ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 26'
    ЧФР Клуж начинает контратаку
  • 26'
    Отеле Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 26'
    У Крайова 1948 совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 23'
      У Крайова 1948 пытается что-то создать.
    • 22'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 22'
      William Baeten не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      Габриэль Компануччи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      У Крайова 1948 пытается что-то создать.
    • 21'
      Айети Арлинд из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Отеле Филип из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Оооо... вот это был удар! Yassine Bahassa должен был забить с этой позиции.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ЧФР Клуж
    Ничья
    У Крайова 1948
    1.43
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    7.30
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    6.60
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    ЧФР Клуж
    У Крайова 1948
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