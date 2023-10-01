Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' William Baeten не смог попасть в створ ударом издали

22' Габриэль Компануччи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.