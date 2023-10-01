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Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
ЧФР Клуж
2:0
Конец матча
У Крайова 1948
0'
1:0
2' Гол
Камора Мауру
23' Желтая карточка
William Baeten
2:0
26' Гол
Отеле Филип
90' Желтая карточка
Албу Константин
90'+6
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
6
Айети
Арлинд
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
77
Тахцидис
Панайотис
40
Цвек
Ловро
10
Дяк
Чиприан
30
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
31
Robert
Dimitrie
Popa
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
14
Энрикеш
Данни
2
Radu
Alexandru
Negru
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
24
William
Baeten
11
Кицу
Аурелиан
28
Бахасса
Яссин
ЧФР Клуж
У Крайова 1948

История личных встреч

ЧФР Клуж
У Крайова 1948

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СПОЗВВЛК
1:0
С
3:1
С
3:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 5 0.5
Бирлигея Даниэль 2 0.2
Авуну Дюрель 2 0.2
Мухар Карло 2 0.2
Йебоа Эммануэль 2 0.2
Бетанкор Хефте 1 0.1
Дяк Чиприан 1 0.1
Камора Мауру 1 0.1
Тахцидис Панайотис 1 (1) 0.1
Айети Арлинд 1 0.1
Маня Кристьян 1 0.1
Джуричич Лука 1 0.1
Цэру Богдан 0 0
Красники Эрмал 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 6 0.55
Бауса Хуан 3 (1) 0.27
Сидибе Секу 3 (1) 0.27
Ван Дурмен Бенжамен 3 0.27
William Baeten 2 0.18
Албу Константин 1 0.09
Лакруа Лео 1 0.09
Gabriel Compagnucci 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 4 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Крешич Антон 2 0
Морган Зив 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Могос Василе 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Отеле Филип 1 0
Джуричич Лука 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Сава Рэзван 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскареньяс Матеус 1 1
Асамоа Самуэль 2 0
Аким Влад 2 0
Албу Константин 2 0
William Baeten 2 0
Лакруа Лео 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Падула Андреа 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Бауса Хуан 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Поп Влад 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Ибрагим Джибрил 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
У Крайова 1948
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
У Крайова 1948
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
14

Упущенные победы

10
7
ЧФР Клуж
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
У Крайова 1948
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
9%
3
21%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
1
10%
5
33%
76-90

Забито

20
19
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
4
20%
3
16%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
3
15%
5
26%
76-90

Пропущено

12
22
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
25%
4
18%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
3
25%
4
18%
61-75
1
8%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4
ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0
У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
У Крайова 1948

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
2
1
4
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
3
2
2.5
1
4
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
4
1.5
5
6
4
6
2.5
5
6
2
8
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 8 1 1 22 - 9 25
2.
ЧФР Клуж
 10 7 1 2 21 - 11 22
3.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 19 - 10 21
4.
Рапид Бухарест
 11 5 4 2 22 - 12 19
5.
Фарул Констанца
 10 5 0 5 15 - 16 15
6.
Германнштадт
 11 3 6 2 16 - 13 15
7.
Петролул Плоешти
 10 3 5 2 14 - 13 14
8.
Оцелул Галац
 11 2 8 1 10 - 9 14
9.
Сепси
 9 3 3 3 11 - 11 12
10.
У Крайова 1948
 11 4 0 7 19 - 22 12
11.
Университатя Клуж
 10 2 5 3 14 - 18 11
12.
Волунтари
 11 3 2 6 15 - 23 11
13.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 11 - 15 10
14.
УТА Арад
 10 2 3 5 8 - 14 9
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 11 0 6 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
ЧФР Клуж
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Рапид Бухарест
 6 3 2 1 12 - 6 11
5.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
7.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 10 - 10 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Оцелул Галац
 6 1 4 1 5 - 6 7
11.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
12.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
13.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 10 - 6 8
6.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Германнштадт
 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
Волунтари Рэдуц Михай 4
Волунтари Сигурьонссон Рунар 4
Сепси Ниняй Бранислав 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      У Крайова 1948 совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Мухар Карло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Radu Negru ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Robert Dimitrie Popa взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Constantin Albu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 90'
      Ох, нехорошо это выглядит. Айети Арлинд получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 90'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 38%, У Крайова 1948: 62%.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Судья сигнализирует, что Constantin Albu из команды У Крайова 1948 поставил подножку. Пострадал Luca Mihai
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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