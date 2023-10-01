Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Constantin Albu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Vladislav Blanuta пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

89' Бетанкор Хефте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Тахцидис Панайотис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Constantin Albu не смог попасть в створ ударом издали

88' Поп Влад создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Энрикеш Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Хорошую попытку сделал Габриэль Компануччи . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Ибрагим Джибрил наказан за толчок Robert Filip

80' Robert Filip ослабляет давление, выбив мяч.

80' Robert Filip выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Тактическая замена. Yassine Bahassa уходит с поля и его заменяет Vladislav Blanuta

77' Тактическая замена. Асамоа Самуэль уходит с поля и его заменяет Constantin Albu

74' Тактическая замена. Могос Василе уходит с поля и его заменяет Robert Filip

73' Luca Mihai навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Тахцидис Панайотис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Крешич Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Камора Мауру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

65' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ЧФР Клуж

64' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Матч возобновлен

64' Могос Василе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' William Baeten оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Yassine Bahassa нанес удар, но тот был заблокирован.

57' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' William Baeten пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

55' Ван Дурмен Бенжамен пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

55' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

52' Отеле Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Асамоа Самуэль пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

51' Кицу Аурелиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Энрикеш Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Хорошую попытку сделал William Baeten . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Кицу Аурелиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' William Baeten выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Камора Мауру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.