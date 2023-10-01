Тур: 11. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Andrei Chivulete
2:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолКамора Мауру
23' Желтая карточкаWilliam Baeten
2:0
26' ГолОтеле Филип
90' Желтая карточкаАлбу Константин
90'+6
Ход матча
2'
1:0
23'
26'
2:0
90'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
76 Tudor Lucaci
-
21 Luca Mihai
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
79 Бута ГабриэлЗащитник
- Защитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Dragan
История личных встреч
ЧФР Клуж
У Крайова 1948
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
38
135
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|5
|0.5
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.2
|Авуну Дюрель
|2
|0.2
|Мухар Карло
|2
|0.2
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.2
|Бетанкор Хефте
|1
|0.1
|Дяк Чиприан
|1
|0.1
|Камора Мауру
|1
|0.1
|Тахцидис Панайотис
|1 (1)
|0.1
|Айети Арлинд
|1
|0.1
|Маня Кристьян
|1
|0.1
|Джуричич Лука
|1
|0.1
|Цэру Богдан
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|6
|0.55
|Бауса Хуан
|3 (1)
|0.27
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.27
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0.27
|William Baeten
|2
|0.18
|Албу Константин
|1
|0.09
|Лакруа Лео
|1
|0.09
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|4
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Крешич Антон
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Отеле Филип
|1
|0
|Джуричич Лука
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Сава Рэзван
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскареньяс Матеус
|1
|1
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Албу Константин
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Падула Андреа
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
У Крайова 1948
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
У Крайова 1948
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
14
Упущенные победы
10
7
ЧФР Клуж
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
У Крайова 1948
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
9%
3
21%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
3
21%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
1
10%
5
33%
76-90
Забито
20
19
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
4
20%
3
16%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
3
15%
5
26%
76-90
Пропущено
12
22
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
25%
4
18%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
3
25%
4
18%
61-75
1
8%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4
ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0
У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
У Крайова 1948
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
14
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
64
56
46
56
28
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Волунтари
|Сигурьонссон Рунар
|4
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|4