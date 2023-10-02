Тур: 11. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Flueran Nicusor
0:0
Конец матча
Ход матча
Владение мячом
27
Rares
Ispas
21
Luis
Phelipe
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Luis PhelipeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ион РобертНападающий
- Нападающий
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Роман МихайНападающий
-
8 ЖаирНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Полузащитник
-
22 Раду ДенисПолузащитник
-
71 Seniko Doua
-
-
93 Zoran Mitrov
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Политехника Яссы
Петролул Плоешти
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Тотал матчей
2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
112
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|3
|0.3
|Luis Phelipe
|2
|0.2
|Andrei Gheorghita
|2
|0.2
|Julian Marchioni
|1
|0.1
|Carlos Jatoba
|1
|0.1
|Войтуш Якуб
|1
|0.1
|Васвари Габриэл
|1
|0.1
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Харрисон Шейон
|0
|0
|Rares Ispas
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|4
|0.36
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.27
|Муси Александру Мариан
|2
|0.18
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0.18
|Петрович Зоран
|1
|0.09
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Будеску Константин
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартак Мариус
|4
|0
|Luis Phelipe
|4
|0
|Самайоа Николас
|2
|1
|Alin Roman II
|1
|1
|Ион Роберт
|1
|1
|Carlos Jatoba
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Катанец Матия
|1
|0
|Войтуш Якуб
|1
|0
|Лунг Силвиу
|1
|0
|Илие Флорин
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Julian Marchioni
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тичу Валентин Константин
|2
|1
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Ханка Серджу
|2
|0
|Мейхерс Барт
|2
|0
|Думитриу Лучан
|2
|0
|Seniko Doua
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Политехника Яссы
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
7
10
Политехника Яссы
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Петролул Плоешти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
4
50%
1
20%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
1
9%
3
25%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
20%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
4
27%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1
Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2
Результаты матчей
Политехника Яссы
Петролул Плоешти
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
74
37
47
19
29
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Волунтари
|Сигурьонссон Рунар
|4
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|4