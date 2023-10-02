Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Ханка Серджу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Чобану Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Чобану Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Чобану Андрей бьет со штрафного в створ, но Лукас Зима держит все под контролем

81' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

80' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Rares Ispas оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Luis Phelipe наказан за толчок Lucian Dumitriu

74' Lucian Dumitriu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

74' Назначен штрафной. Пострадал Luis Phelipe , его свалил Lucian Dumitriu.

74' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

72' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

66' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Alin Roman не смог попасть в створ ударом издали

64' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Матч остановлен

63' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Жаир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Хорошую попытку сделал Роман Михай V . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

54' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Alin Roman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Жаир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля