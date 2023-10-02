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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
Политехника Яссы
0:0
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
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Папп Пол
74' Желтая карточка
Думитриу Лучан
90'+6
1
Лунг
Силвиу
37
Бордеяну
Михай
6
Илие
Флорин
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
95
Carlos
Jatoba
24
Julian
Marchioni
21
Luis
Phelipe
10
Alin
Roman
II
80
Andrei
Gheorghita
17
Харрисон
Шейон
38
Зима
Лукаш
44
Думитриу
Лучан
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
20
Ханка
Серджу
99
Муси
Александру
Мариан
82
Диоманде
Исмаэль
11
Сэто
Такаюки
7
Грозав
Георге-Теодор
10
Роман
Михай
V
8
Жаир
Политехника Яссы
Петролул Плоешти

История личных встреч

Политехника Яссы
Петролул Плоешти

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛI
2:0
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 3 0.3
Luis Phelipe 2 0.2
Andrei Gheorghita 2 0.2
Julian Marchioni 1 0.1
Carlos Jatoba 1 0.1
Войтуш Якуб 1 0.1
Васвари Габриэл 1 0.1
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Харрисон Шейон 0 0
Rares Ispas 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 4 0.36
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.27
Муси Александру Мариан 2 0.18
Грозав Георге-Теодор 2 0.18
Петрович Зоран 1 0.09
Тичу Валентин Константин 0 0
Будеску Константин 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартак Мариус 4 0
Luis Phelipe 4 0
Самайоа Николас 2 1
Alin Roman II 1 1
Ион Роберт 1 1
Carlos Jatoba 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Катанец Матия 1 0
Войтуш Якуб 1 0
Лунг Силвиу 1 0
Илие Флорин 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Julian Marchioni 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тичу Валентин Константин 2 1
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Ханка Серджу 2 0
Мейхерс Барт 2 0
Думитриу Лучан 2 0
Seniko Doua 2 0
Жаир 1 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Папп Пол 1 0
Диоманде Исмаэль 1 0
Зима Лукаш 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Zoran Mitrov 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Политехника Яссы
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

7
10
Политехника Яссы
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Петролул Плоешти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
1
9%
3
25%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
20%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
4
27%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1
Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2

Результаты матчей

Политехника Яссы
Петролул Плоешти

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
7
1.5
4
7
1
9
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 8 1 1 22 - 9 25
2.
ЧФР Клуж
 10 7 1 2 21 - 11 22
3.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 19 - 10 21
4.
Рапид Бухарест
 11 5 4 2 22 - 12 19
5.
Фарул Констанца
 10 5 0 5 15 - 16 15
6.
Германнштадт
 11 3 6 2 16 - 13 15
7.
Петролул Плоешти
 11 3 6 2 14 - 13 15
8.
Оцелул Галац
 11 2 8 1 10 - 9 14
9.
Сепси
 9 3 3 3 11 - 11 12
10.
У Крайова 1948
 11 4 0 7 19 - 22 12
11.
Политехника Яссы
 10 3 2 5 11 - 15 11
12.
Университатя Клуж
 10 2 5 3 14 - 18 11
13.
Волунтари
 11 3 2 6 15 - 23 11
14.
УТА Арад
 10 2 3 5 8 - 14 9
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 11 0 6 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
ЧФР Клуж
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Рапид Бухарест
 6 3 2 1 12 - 6 11
5.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
7.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 10 - 10 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Оцелул Галац
 6 1 4 1 5 - 6 7
11.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
12.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
13.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 10 - 6 8
6.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Германнштадт
 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Петролул Плоешти
 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
Волунтари Рэдуц Михай 4
Волунтари Сигурьонссон Рунар 4
Сепси Ниняй Бранислав 4
Весь список
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