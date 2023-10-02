Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Матч возобновлен

90' Митря Богдан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Г О О О О О О Л - Митря Богдан из команды Университатя Клуж с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

88' Нистор Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Попа Даньел пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

88' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Компаньо Андреа нанес удар головой, но Andrei Gorcea спокойно отбил мяч.

86' Коман Флоринел из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Удар от ворот произведет ФКСБ

84' Robert Mihai Silaghi оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Олару Дариус не смог попасть в створ ударом издали

78' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Микулеску Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Матч возобновлен

74' Радунович Ристо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Радунович Ристо получил желтую карточку от судьи

68' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Митря Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Пантя Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

61' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Adrian Sut из команды ФКСБ разыграл угловой с левого угла.

58' Хорошую попытку сделал Балута Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

57' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет ФКСБ

52' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Петелеу Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Джокович Дамьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Петелеу Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Вэтэжелу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.