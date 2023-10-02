Тур: 11. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Ionut Coza
2:2
Конец матча
0'
1:0
8' ГолДава Джойским
1:1
26' ГолНистор Дан
38' Желтая карточкаПетелеу Андрей
2:1
39' ГолШут Адриан
44' Желтая карточкаБалута Александр
45' Желтая карточкаПопеску Овидиу
45' Желтая карточкаВэтэжелу Богдан
69' Желтая карточкаРадунович Ристо
78' Желтая карточкаМасоэро Лукас Габриэль
2:2
88' ГолМитря Богдан
90' Желтая карточкаКоман Флоринел
90' Желтая карточкаИлиев Пламен
90'+8
Ход матча
8'
26'
1:1
38'
39'
2:1
44'
45'
45'
69'
88'
2:2
90'
90'
Владение мячом
27
Олару
Дариус
94
Бик
Овидиу
59
Попадюк
Дору
10
Нистор
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
ФКСБ
Университатя Клуж
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
16 матчей
68.8%
6.3%
24.9%
11 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
2.63
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.69
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
80
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|6 (1)
|0.55
|Коман Флоринел
|4 (1)
|0.36
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.36
|Попеску Октавиан
|2
|0.18
|Шут Адриан
|2
|0.18
|Попеску Овидиу
|1
|0.09
|Микулеску Давид
|1
|0.09
|Радунович Ристо
|1
|0.09
|Эджума Малком
|1
|0.09
|Дава Джойским
|1
|0.09
|Джокович Дамьян
|1 (1)
|0.09
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Балута Александр
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|6 (3)
|0.55
|Кипчу Александру
|3
|0.27
|Попа Даньел
|3
|0.27
|Митря Богдан
|2
|0.18
|Стойка Янис
|2
|0.18
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Пантя Александру
|2
|1
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Дава Джойским
|1
|1
|Балута Александр
|2
|0
|Попеску Овидиу
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Siyabonga Ngezana
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нистор Дан
|3
|0
|Митря Богдан
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Бик Овидиу
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Кымпану Георге
|0
|1
|Кипчу Александру
|1
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Попа Даньел
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
6
ФКСБ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Университатя Клуж
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
13
2
ФКСБ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Университатя Клуж
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
15
8
Голы по времени матча
Забито
10
11
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
4
40%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
22%
76-90
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
4
29%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
1
7%
2
33%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
24
17
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
6
25%
2
12%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
6
25%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
1
4%
6
35%
76-90
Пропущено
11
19
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
3
27%
5
26%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
3
27%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2
Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0
Результаты матчей
ФКСБ
Университатя Клуж
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:2
2 раза 18%
3:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
47
38
29
110
110
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 3
|ФКСБ
|Радунович Ристо
|4
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4