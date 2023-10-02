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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
ФКСБ
2:2
Конец матча
Университатя Клуж
0'
1:0
8' Гол
Дава Джойским
1:1
26' Гол
Нистор Дан
38' Желтая карточка
Петелеу Андрей
2:1
39' Гол
Шут Адриан
44' Желтая карточка
Балута Александр
45' Желтая карточка
Попеску Овидиу
45' Желтая карточка
Вэтэжелу Богдан
69' Желтая карточка
Радунович Ристо
78' Желтая карточка
Масоэро Лукас Габриэль
2:2
88' Гол
Митря Богдан
90' Желтая карточка
Коман Флоринел
90' Желтая карточка
Илиев Пламен
90'+8
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
23
Попеску
Овидиу
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
7
Коман
Флоринел
10
Попеску
Октавиан
33
Горчеа
Андрей
77
Петелеу
Андрей
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
4
Дукуре
Кевин
Гробры
94
Бик
Овидиу
59
Попадюк
Дору
10
Нистор
Дан
27
Кипчу
Александру
9
Filip
Ilie
ФКСБ
Университатя Клуж

История личных встреч

ФКСБ
Университатя Клуж

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

68.8%
6.3%
24.9%
11 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
С
1:1
ЛI
0:2
ЛI
1:0
К
0:3
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:1
ДА
2:1
ДА
3:0
ДА
1:2
ДА
4:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

2.63
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.69
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
80

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 6 (1) 0.55
Коман Флоринел 4 (1) 0.36
Компаньо Андреа 4 (2) 0.36
Попеску Октавиан 2 0.18
Шут Адриан 2 0.18
Попеску Овидиу 1 0.09
Микулеску Давид 1 0.09
Радунович Ристо 1 0.09
Эджума Малком 1 0.09
Дава Джойским 1 0.09
Джокович Дамьян 1 (1) 0.09
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Балута Александр 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 6 (3) 0.55
Кипчу Александру 3 0.27
Попа Даньел 3 0.27
Митря Богдан 2 0.18
Стойка Янис 2 0.18
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
Dorinel Oancea 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 3 1
Радунович Ристо 4 0
Пантя Александру 2 1
Попеску Октавиан 3 0
Компаньо Андреа 3 0
Дава Джойским 1 1
Балута Александр 2 0
Попеску Овидиу 2 0
Эджума Малком 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Крецу Валентин 1 0
Siyabonga Ngezana 1 0
Олару Дариус 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нистор Дан 3 0
Митря Богдан 3 0
Мирон Джордже 3 0
Бик Овидиу 3 0
Димитров Радослав 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Кымпану Георге 0 1
Кипчу Александру 1 0
Илиев Пламен 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Пициан Андрей 1 0
Попа Даньел 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
6
ФКСБ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Университатя Клуж
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

13
2
ФКСБ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Университатя Клуж
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

15
8

Голы по времени матча

Забито

10
11
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
4
40%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
22%
76-90

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
4
29%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
1
7%
2
33%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

24
17
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
6
25%
2
12%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
6
25%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
1
4%
6
35%
76-90

Пропущено

11
19
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
3
27%
5
26%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
3
27%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2
Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0

Результаты матчей

ФКСБ
Университатя Клуж

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:2
2 раза 18%
3:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
4
7
3
8
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 8 2 1 24 - 11 26
2.
ЧФР Клуж
 10 7 1 2 21 - 11 22
3.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 19 - 10 21
4.
Рапид Бухарест
 11 5 4 2 22 - 12 19
5.
Фарул Констанца
 10 5 0 5 15 - 16 15
6.
Германнштадт
 11 3 6 2 16 - 13 15
7.
Петролул Плоешти
 11 3 6 2 14 - 13 15
8.
Оцелул Галац
 11 2 8 1 10 - 9 14
9.
Сепси
 9 3 3 3 11 - 11 12
10.
У Крайова 1948
 11 4 0 7 19 - 22 12
11.
Университатя Клуж
 11 2 6 3 16 - 20 12
12.
Политехника Яссы
 10 3 2 5 11 - 15 11
13.
Волунтари
 11 3 2 6 15 - 23 11
14.
УТА Арад
 10 2 3 5 8 - 14 9
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 11 0 6 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
ЧФР Клуж
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
ФКСБ
 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Рапид Бухарест
 6 3 2 1 12 - 6 11
5.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
7.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 10 - 10 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Оцелул Галац
 6 1 4 1 5 - 6 7
11.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
12.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
13.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
Университатя Клуж
 6 2 4 0 11 - 9 10
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
4.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 10 - 6 8
6.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Германнштадт
 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Петролул Плоешти
 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
ФКСБ Коман Флоринел 1 3
ФКСБ Радунович Ристо 4
Волунтари Рэдуц Михай 4
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