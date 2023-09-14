Тур: 4.
2:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаSantiago Castro
22' Желтая карточкаСаравия Родриго
25' Желтая карточкаГомес Элиас
28' Желтая карточкаGuillermo Enrique
33' Желтая карточкаJonathan Cabral
33' Желтая карточкаClaudio Aquino
0:1
41' ГолРомеро Брайан
46' Желтая карточкаRodrigo Gallo
1:1
52' ГолCristian Alberto Tarragona
2:1
60' ГолАбальдо Матиас
70' Желтая карточкаTomas Ezequiel Guidara
90' Желтая карточкаКастро Лукас
90'+6
Ход матча
18'
22'
25'
33'
33'
41'
0:1
46'
52'
60'
90'
11
Erik
Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
-
-
19 Abiel Osorio
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
25 матчей
40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.31
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.58
0.92
Среднее время на гол
56
97
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.44
0.96
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
62
93
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абальдо Матиас
|1
|0.25
|Erik Ramirez
|1
|0.25
|Cristian Alberto Tarragona
|1
|0.25
|Luciano Gomez
|0
|0
|Agustin Bolivar
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Castro
|2
|0.5
|Claudio Aquino
|1
|0.25
|Ромеро Брайан
|1
|0.25
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Гомес Элиас
|0
|0
|Мендез Начо
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leonardo Morales
|1
|1
|Bruno Palazzo
|0
|1
|Кастро Лукас
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Agustin Bolivar
|1
|0
|Tomas Durso
|1
|0
|Rodrigo Gallo
|1
|0
|Guillermo Enrique
|1
|0
|Felipe Sanchez
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Брайан
|3
|0
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Гомес Элиас
|2
|0
|Claudio Aquino
|1
|0
|Yeison Gordillo
|1
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
|Santiago Castro
|1
|0
|Гомес Валентин
|1
|0
|Abiel Osorio
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Химнасия Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1
Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0
Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|3
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|3
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|3
|Химнасия Ла-Плата
|Leonardo Morales
|1 1