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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 4.
Химнасия Ла-Плата
2:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
18' Желтая карточка
Santiago Castro
22' Желтая карточка
Саравия Родриго
25' Желтая карточка
Гомес Элиас
28' Желтая карточка
Guillermo Enrique
33' Желтая карточка
Jonathan Cabral
33' Желтая карточка
Claudio Aquino
0:1
41' Гол
Ромеро Брайан
46' Желтая карточка
Rodrigo Gallo
1:1
52' Гол
Cristian Alberto Tarragona
2:1
60' Гол
Абальдо Матиас
70' Желтая карточка
Tomas Ezequiel Guidara
90' Желтая карточка
Кастро Лукас
90'+6
1
Tomas
Durso
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
20
Jonathan
Cabral
3
Rodrigo
Gallo
14
Agustin
Bolivar
5
Саравия
Родриго
8
Alexis
Steimbach
11
Erik
Ramirez
7
Benjamin
Dominguez
25
Cristian
Alberto
Tarragona
1
Gaston
Gomez
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
20
Пиццини
Франсиско
6
Yeison
Gordillo
21
Мендез
Начо
22
Claudio
Aquino
9
Ромеро
Брайан
18
Santiago
Castro
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Велес Сарсфилд
4-4-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

25 матчей

40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
1:1
ЛП
0:0
КПЛ
0:5
КДМЗ6
0:1
КДМЗ6
2:2
С
0:0
С
1:0
С
4:0
ТМК
0:2
П
2:0
П
2:1
КА
0:1
П
0:1
П
2:0
П
5:1
П
2:1
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
0:2
ПА
2:1
ПА
3:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.58
0.92

Среднее время на гол

56
97

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.44
0.96

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

62
93

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абальдо Матиас 1 0.25
Erik Ramirez 1 0.25
Cristian Alberto Tarragona 1 0.25
Luciano Gomez 0 0
Agustin Bolivar 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Castro 2 0.5
Claudio Aquino 1 0.25
Ромеро Брайан 1 0.25
Хианетти Лаутаро 0 0
Гомес Элиас 0 0
Мендез Начо 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Morales 1 1
Bruno Palazzo 0 1
Кастро Лукас 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Luciano Gomez 1 0
Саравия Родриго 1 0
Agustin Bolivar 1 0
Tomas Durso 1 0
Rodrigo Gallo 1 0
Guillermo Enrique 1 0
Felipe Sanchez 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Брайан 3 0
Хианетти Лаутаро 2 0
Гомес Элиас 2 0
Claudio Aquino 1 0
Yeison Gordillo 1 0
Tomas Ezequiel Guidara 1 0
Jose Florentin 1 0
Santiago Castro 1 0
Гомес Валентин 1 0
Abiel Osorio 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Химнасия Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1
Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0
Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Банфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Уракан
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Велес Сарсфилд
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Архентинос Хуниорс
 3 1 1 1 7 - 7 4
9.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 7 - 6 3
11.
Арсенал Саранди
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 0 3 3 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Сармьенто
 0:1 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Годой Крус
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Тигре
 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
12.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Платенсе
 3 0 1 2 3 - 6 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Банфилд
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сармьенто
 0:1 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Тигре
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тигре
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
7.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сармьенто
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Бельграно Lucas Passerini 3
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Унион Санта-Фе Franco Calderon 3
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Claudio Aquino сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Ромеро Брайан бьет в цель!
    • 33'
      Claudio Aquino получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Йонатан Кабраль получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Guillermo Enrique получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 2:1 Велес Сарсфилд онлайн

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