Тур: 12. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Бирсан Марсель
3:2
Конец матча
0'
0:1
6' ГолБуш Сержиу
1:1
20' ГолПетрила Клаудиу
2:1
22' ГолИоницэ Александру II
2:2
39' ГолJulian Marchioni
2:2
45' Не забитый пенальтиРахмани Альбион
57' Желтая карточкаИлие Флорин
3:2
60' ГолИоницэ Александру II
87' Желтая карточкаПетрила Клаудиу
88' Желтая карточкаКаржан Каталин
90'+8
Ход матча
6'
0:1
20'
1:1
22'
39'
2:2
45'
2:2
57'
60'
87'
88'
Владение мячом
26
Оайдэ
Рэзван
27
Rares
Ispas
21
Luis
Phelipe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
-
93 Сони КевенПолузащитник
- Нападающий
-
-
91 Omar El Sawy
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Luis PhelipeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Янков РистоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ион РобертНападающий
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
История личных встреч
Рапид Бухарест
Политехника Яссы
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|0.5
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.5
|Петрила Клаудиу
|4
|0.33
|Ионицэ Александру II
|4
|0.33
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.08
|Папо Джейсон
|1
|0.08
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.08
|Эммерс Сиан
|1
|0.08
|Бамгбойе Фуншо
|0
|0
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Валье Борха
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|3
|0.27
|Julian Marchioni
|2
|0.18
|Luis Phelipe
|2
|0.18
|Andrei Gheorghita
|2
|0.18
|Carlos Jatoba
|1
|0.09
|Войтуш Якуб
|1
|0.09
|Буш Сержиу
|1
|0.09
|Васвари Габриэл
|1
|0.09
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Харрисон Шейон
|0
|0
|Rares Ispas
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Каржан Каталин
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартак Мариус
|4
|0
|Luis Phelipe
|4
|0
|Самайоа Николас
|2
|1
|Alin Roman II
|1
|1
|Ион Роберт
|1
|1
|Илие Флорин
|2
|0
|Carlos Jatoba
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Катанец Матия
|1
|0
|Войтуш Якуб
|1
|0
|Лунг Силвиу
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Julian Marchioni
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Политехника Яссы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
1
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Политехника Яссы
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
8
1
Рапид Бухарест
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Политехника Яссы
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
12
2
Голы по времени матча
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
25%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
67%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
4
50%
76-90
Забито
24
11
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
4
17%
1
9%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
6
25%
3
27%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
5
21%
2
18%
61-75
5
21%
2
18%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
30%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
40%
3
20%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2
Политехника Яссы
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2
ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Политехника Яссы
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
42
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
33
23
15
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
65
37
56
19
29
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 3
|ФКСБ
|Радунович Ристо
|4
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4