Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Horatiu Moldovan делает важнейший сейв!

91' Оооо... вот это был удар! Войтуш Якуб должен был забить с этой позиции.

90' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Войтуш Якуб нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

88' Каржан Каталин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Петрила Клаудиу получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

82' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Тактическая замена. Alin Roman уходит с поля и его заменяет Robert Ion

75' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Борза Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Ионицэ Александру II пробует нанести удар издали, но Ionut Ailenei держит все под контролем

69' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Петрила Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Carlos Jatoba выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Самайоа Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Тактическая замена. Бамгбойе Фуншо уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо

63' Самайоа Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Г О О О О Л - Ионицэ Александру II забивает с левой ноги!

60' Петрила Клаудиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Julian Marchioni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Ионицэ Александру II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Илие Флорин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Rares Ispas получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Rares Ispas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Оооо... вот это был удар! Рахмани Альбион должен был забить с этой позиции.

55' Рахмани Альбион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Якоб Паул создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Петрила Клаудиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Борза Себастьян не смог попасть в створ ударом издали

49' Петрила Клаудиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля