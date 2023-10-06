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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Рапид Бухарест
3:2
Конец матча
Политехника Яссы
0'
0:1
6' Гол
Буш Сержиу
1:1
20' Гол
Петрила Клаудиу
2:1
22' Гол
Ионицэ Александру II
2:2
39' Гол
Julian Marchioni
2:2
45' Не забитый пенальти
Рахмани Альбион
57' Желтая карточка
Илие Флорин
3:2
60' Гол
Ионицэ Александру II
87' Желтая карточка
Петрила Клаудиу
88' Желтая карточка
Каржан Каталин
90'+8
31
Молдован
Хорациу
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
26
Оайдэ
Рэзван
23
Албу
Кристиан
7
Бамгбойе
Фуншо
10
Ионицэ
Александру
II
27
Петрила
Клаудиу
9
Рахмани
Альбион
12
Ionut
Ailenei
37
Бордеяну
Михай
6
Илие
Флорин
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
95
Carlos
Jatoba
24
Julian
Marchioni
21
Luis
Phelipe
10
Alin
Roman
II
80
Andrei
Gheorghita
9
Буш
Сержиу
Рапид Бухарест
Политехника Яссы

История личных встреч

Рапид Бухарест
Политехника Яссы

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ДА
2:1
ДА
4:1
ДА
2:2
ДА
1:2
ДА
3:0
ДА
0:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 6 (1) 0.5
Дуганджич Марко 6 (2) 0.5
Петрила Клаудиу 4 0.33
Ионицэ Александру II 4 0.33
Оайдэ Рэзван 1 0.08
Папо Джейсон 1 0.08
Сэпунару Кристиан 1 0.08
Эммерс Сиан 1 0.08
Бамгбойе Фуншо 0 0
Костаче Ионуц 0 0
Валье Борха 0 0
Браун Кристофер 0 0
Каржан Каталин 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 3 0.27
Julian Marchioni 2 0.18
Luis Phelipe 2 0.18
Andrei Gheorghita 2 0.18
Carlos Jatoba 1 0.09
Войтуш Якуб 1 0.09
Буш Сержиу 1 0.09
Васвари Габриэл 1 0.09
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Харрисон Шейон 0 0
Rares Ispas 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрила Клаудиу 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Стан Александру 1 0
Валье Борха 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Бамгбойе Фуншо 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Якоб Паул 1 0
Папо Джейсон 1 0
Каржан Каталин 1 0
Cristiano Bergodi 1 0
Рахмани Альбион 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартак Мариус 4 0
Luis Phelipe 4 0
Самайоа Николас 2 1
Alin Roman II 1 1
Ион Роберт 1 1
Илие Флорин 2 0
Carlos Jatoba 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Катанец Матия 1 0
Войтуш Якуб 1 0
Лунг Силвиу 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Julian Marchioni 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Catalin Hlistei 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Политехника Яссы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
1
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Политехника Яссы
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

8
1
Рапид Бухарест
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Политехника Яссы
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

12
2

Голы по времени матча

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
25%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
67%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
4
50%
76-90

Забито

24
11
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
4
17%
1
9%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
6
25%
3
27%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
5
21%
2
18%
61-75
5
21%
2
18%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
30%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
40%
3
20%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2
Политехника Яссы
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2
ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Политехника Яссы

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
4
2
1.5
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
3
3
2
3
2.5
1
5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
6
5
1.5
3
7
5
6
2.5
1
9
2
9
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 8 2 1 24 - 11 26
2.
ЧФР Клуж
 11 8 1 2 24 - 11 25
3.
Рапид Бухарест
 12 6 4 2 25 - 14 22
4.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Германнштадт
 12 3 7 2 17 - 14 16
6.
Фарул Констанца
 10 5 0 5 15 - 16 15
7.
Петролул Плоешти
 11 3 6 2 14 - 13 15
8.
Оцелул Галац
 11 2 8 1 10 - 9 14
9.
У Крайова 1948
 12 4 1 7 20 - 23 13
10.
Сепси
 10 3 3 4 11 - 14 12
11.
Университатя Клуж
 11 2 6 3 16 - 20 12
12.
Политехника Яссы
 11 3 2 6 13 - 18 11
13.
Волунтари
 11 3 2 6 15 - 23 11
14.
УТА Арад
 10 2 3 5 8 - 14 9
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 11 0 6 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
3.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
ФКСБ
 5 4 1 0 10 - 4 13
5.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
7.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 10 - 10 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Оцелул Галац
 6 1 4 1 5 - 6 7
11.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
12.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
13.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
Университатя Клуж
 6 2 4 0 11 - 9 10
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
4.
Политехника Яссы
 7 3 0 4 10 - 10 9
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 10 - 6 8
6.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
9.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
11.
Петролул Плоешти
 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
ФКСБ Коман Флоринел 1 3
ФКСБ Радунович Ристо 4
Волунтари Рэдуц Михай 4
Весь список
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