Тур: 12. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Петреску Раду
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Владение мячом
79
Бута
Габриэл
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Бута ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Paul Raducan
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
У Крайова 1948
Германнштадт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
270
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|6
|0.5
|Бауса Хуан
|3 (1)
|0.25
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.25
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0.25
|William Baeten
|2
|0.17
|Албу Константин
|1
|0.08
|Лакруа Лео
|1
|0.08
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.5
|Балауре Сильвиу
|3
|0.25
|Ороиан Александру
|1
|0.08
|Petru Dragos
|1
|0.08
|Гэман Валеричэ
|1
|0.08
|Янку Габриэль
|1
|0.08
|Бейян Флориан
|1
|0.08
|Петреску Петришор
|1
|0.08
|Sota Mino
|1
|0.08
|Негуц Кристиан
|0
|0
|Alexandru Daniel Jipa
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскареньяс Матеус
|1
|1
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Албу Константин
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Падула Андреа
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|2
|1
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Негуц Кристиан
|2
|0
|Альхассан Баба
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Германнштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
3
У Крайова 1948
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
10
У Крайова 1948
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Германнштадт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
29%
2
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Пропущено
15
5
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
40%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
3
20%
1
20%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
3
43%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
4
21%
7
44%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
26%
3
19%
76-90
Пропущено
22
13
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
18%
1
8%
1-15
3
14%
3
23%
16-30
2
9%
5
38%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
6
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1
У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0
Германнштадт
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2
Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1
Результаты матчей
У Крайова 1948
Германнштадт
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
42
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
56
65
56
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|24 - 11
|26
|2.
|11
|8
|1
|2
|24 - 11
|25
|3.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|4.
|11
|5
|4
|2
|22 - 12
|19
|5.
|0:0
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|6.
|10
|5
|0
|5
|15 - 16
|15
|7.
|11
|3
|6
|2
|14 - 13
|15
|8.
|11
|2
|8
|1
|10 - 9
|14
|9.
|0:0
|12
|4
|1
|7
|19 - 22
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|11.
|11
|2
|6
|3
|16 - 20
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|13.
|11
|3
|2
|6
|15 - 23
|11
|14.
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|15.
|11
|2
|2
|7
|7 - 19
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|11 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|11.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|14 - 15
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|13.
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|12 - 9
|9
|4.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|9.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 3
|ФКСБ
|Радунович Ристо
|4
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4