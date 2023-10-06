Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рубен Фонсека пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

Первый тайм

49' Команда У Крайова 1948 имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Лакруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Судья подбегает и показывает Ionut Stoica из команды Германнштадт отложенную желтую карточку за фол.

43' Хорошую попытку сделал Кицу Аурелиан . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Аким Влад создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Ionut Stoica из команды Германнштадт фолит на Yassine Bahassa, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

43' Лакруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Хорошую попытку сделал Балауре Сильвиу . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Германнштадт

38' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Судья сигнализирует, что Cristian Negut из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Yassine Bahassa

35' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол У Крайова 1948 будет все-таки засчитан.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для У Крайова 1948

27' Yassine Bahassa сделал результативную передачу.

27' Г О О О О Л - Кицу Аурелиан забивает с левой ноги!

27' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Удар от ворот произведет Германнштадт

26' Yassine Bahassa из команды У Крайова 1948 своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Ороиан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

17' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Yassine Bahassa пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

13' Судья свистит. Лакруа Лео атаковал сзади соперника. Это Cristian Negut заработал своей команде штрафной

13' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Энрикеш Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Паращив Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Cosmin Bucuroiu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Германнштадт

8' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Игрок из команды Германнштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Германнштадт начинает с центра поля