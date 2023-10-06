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Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
У Крайова 1948
1:1
Конец матча
Германнштадт
0'
1:0
27' Гол
Кицу Аурелиан
43' Желтая карточка
Стойка Йонуц
1:1
59' Гол
Янку Габриэль
90' Желтая карточка
Ciprian Biceanu
90'+5
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Лакруа
Лео
14
Энрикеш
Данни
16
Маскареньяс
Матеус
6
Аким
Влад
79
Бута
Габриэл
24
William
Baeten
28
Бахасса
Яссин
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
11
Кицу
Аурелиан
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
51
Ороиан
Александру
96
Балауре
Сильвиу
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
21
Cosmin
Bucuroiu
26
Негуц
Кристиан
30
Паращив
Даниэль
У Крайова 1948
Германнштадт

История личных встреч

У Крайова 1948
Германнштадт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 7 0.58
Бауса Хуан 3 (1) 0.25
Сидибе Секу 3 (1) 0.25
Ван Дурмен Бенжамен 3 0.25
William Baeten 2 0.17
Албу Константин 1 0.08
Лакруа Лео 1 0.08
Gabriel Compagnucci 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0
Бахасса Яссин 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 (2) 0.5
Балауре Сильвиу 3 0.25
Янку Габриэль 2 0.17
Ороиан Александру 1 0.08
Petru Dragos 1 0.08
Гэман Валеричэ 1 0.08
Бейян Флориан 1 0.08
Петреску Петришор 1 0.08
Sota Mino 1 0.08
Негуц Кристиан 0 0
Alexandru Daniel Jipa 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскареньяс Матеус 1 1
Асамоа Самуэль 2 0
Аким Влад 2 0
Албу Константин 2 0
William Baeten 2 0
Лакруа Лео 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Падула Андреа 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Бауса Хуан 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Поп Влад 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Ибрагим Джибрил 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 2 1
Балауре Сильвиу 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Ciprian Biceanu 2 0
Негуц Кристиан 2 0
Альхассан Баба 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Бейян Флориан 1 0
Летица Карло 1 0
Опрут Рауль 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Паращив Даниэль 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Германнштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
4
У Крайова 1948
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
10
У Крайова 1948
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Германнштадт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
20%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
4
27%
3
43%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Пропущено

16
6
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
3
50%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
3
43%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

20
17
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
15%
2
12%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
4
20%
8
47%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
5
25%
3
18%
76-90

Пропущено

23
14
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
17%
1
7%
1-15
3
13%
4
29%
16-30
2
9%
5
36%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
6
26%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1
У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0
Германнштадт
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2
Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1

Результаты матчей

У Крайова 1948
Германнштадт

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
4
2
4
3
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
6
6
5
7
2.5
2
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 8 2 1 24 - 11 26
2.
ЧФР Клуж
 11 8 1 2 24 - 11 25
3.
Рапид Бухарест
 12 6 4 2 25 - 14 22
4.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Германнштадт
 12 3 7 2 17 - 14 16
6.
Фарул Констанца
 10 5 0 5 15 - 16 15
7.
Петролул Плоешти
 11 3 6 2 14 - 13 15
8.
Оцелул Галац
 11 2 8 1 10 - 9 14
9.
У Крайова 1948
 12 4 1 7 20 - 23 13
10.
Сепси
 10 3 3 4 11 - 14 12
11.
Университатя Клуж
 11 2 6 3 16 - 20 12
12.
Политехника Яссы
 11 3 2 6 13 - 18 11
13.
Волунтари
 11 3 2 6 15 - 23 11
14.
УТА Арад
 10 2 3 5 8 - 14 9
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 11 0 6 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
3.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
ФКСБ
 5 4 1 0 10 - 4 13
5.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
7.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 10 - 10 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Оцелул Галац
 6 1 4 1 5 - 6 7
11.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
12.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
13.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
Университатя Клуж
 6 2 4 0 11 - 9 10
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
4.
Политехника Яссы
 7 3 0 4 10 - 10 9
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 10 - 6 8
6.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
9.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
11.
Петролул Плоешти
 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
ФКСБ Коман Флоринел 1 3
ФКСБ Радунович Ристо 4
Волунтари Рэдуц Михай 4
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