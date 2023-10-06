Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Нант

47' Анхело Борхес получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Мванга Жуниор не смог попасть в створ ударом издали

45' Матч возобновлен

43' Дуглас Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Люка Перрен выиграл воздушное противоборство у Аблин Маттис

40' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Страсбург

39' Удар от ворот произведет Нант

39' Мотиба Лебо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Сеная Марвин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

39' Гильберт Фредерик из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Саймон Мозес наказан за толчок Люка Перрен

36' Анхело Борхес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Страсбург

34' Молле Флоран из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи

33' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ньямси Жерзино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

27' Люка Перрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Мванга Жуниор получил желтую карточку от судьи

24' Удар от ворот произведет Страсбург

24' Коко Маркус из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

19' Анхело Борхес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Страсбург

17' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Кастеллетто Жан-Шарль бьет ударом через себя, но Матц Зельс блокирует удар!

15' Дуглас Гомес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Дуглас Гомес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Дуглас Гомес бьет со штрафного в створ, но Матц Зельс держит все под контролем

13' Кёмерт Эрай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Молле Флоран пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

10' Мерлин Квентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хорошую попытку сделал Молле Флоран . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Мерлин Квентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Страсбург

5' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Матч возобновлен

3' Дуглас Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Люка Перрен выиграл воздушное противоборство у Аблин Маттис

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Нант начинает с центра поля