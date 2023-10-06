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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Страсбург
0:0
Второй тайм: 51'
Нант
0'
25' Желтая карточка
Мванга Жуниор
33' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
45' Желтая карточка
Angelo Borges

Ход матча

25'
Мванга Жуниор
 
33'
Гильберт Фредерик
 
45'
 
Мутуссами Самуэль
Дуглас Гомес
45'
Angelo Borges
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 189 Количество передач 251
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 128
Страсбург 63.3% (81)
X 26.6% (34)
Нант 10.2% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
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1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
22
Ньямси
Жерзино
5
Перрен
Люка
3
Делен
Тома
18
Мванга
Жуниор
29
Дукуре
Исмаэль
28
Сеная
Марвин
23
Angelo
Borges
9
Гамейро
Кевин
12
Мотиба
Лебо
1
Лафон
Альбан
2
Дюверн
Жан-Кевин
24
Кёмерт
Эрай
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
29
Мерлин
Квентин
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
11
Коко
Маркус
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
39
Аблин
Маттис
Страсбург
4-3-3
Нант
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Нант

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:4
КЛ
0:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Среднее время на гол

70
57

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.71
1.29

Среднее время на гол

126
70

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1
1.43

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

90
63

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.25
Мотиба Лебо 2 0.25
Эмега Эмануэль 1 0.13
Диарра Хабиб 1 0.13
Перрен Люка 0 0
Angelo Borges 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 5 (2) 0.63
Саймон Мозес 2 (1) 0.25
Молле Флоран 1 0.13
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.13
Чиривелья Педро 1 0.13
Кёмерт Эрай 1 0.13
Аблин Маттис 1 0.13
Бамба Абдул-Кадер 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Виейра Патрик 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Делен Тома 1 0
Деминге Джесси 1 0
Баква Дилан 1 0
Angelo Borges 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Молле Флоран 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Мепийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Кёмерт Эрай 1 0
Дескамп Реми 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Страсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Страсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
9
Страсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Нант
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
20%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

6
12
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
1
10%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0
Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2
Нант
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1
Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2

Результаты матчей

Страсбург
Нант

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 18 - 10 14
2.
Брест
 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
3.
Реймс
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
4.
Ницца
 Заявка 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Лилль
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Ренн
 Заявка 7 2 5 0 13 - 7 11
8.
Страсбург
 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
9.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Тулуза
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
11.
Гавр
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
12.
Марсель
 Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13.
Нант
 0:0 Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14.
Мец
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
15.
Ланс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16.
Лорьян
 Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
17.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 5 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Ренн
 Заявка 4 2 2 0 12 - 6 8
3.
Страсбург
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
7.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 0:0 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
14.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
3.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
6.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
8.
Лилль
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
Нант
 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Страсбург
 0:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 4
Ланс Медина Факундо 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Ренн Матич Неманья 3
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 3
Весь список
  • 49'
    Кёмерт Эрай успешно блокирует удар.
  • 49'
    Гамейро Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Дюверн Жан-Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 48'
    Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Кёмерт Эрай из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Бонусы букмекеров
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    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Страсбург контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Страсбург: 42%, Нант: 58%.
    • 50'
      Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Гильберт Фредерик ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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      2.26 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 128
    Страсбург 63.3% (81)
    X 26.6% (34)
    Нант 10.2% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Нант
    3.25
    3.45
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    3.45
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Нант

    Исход игры
    Страсбург
    63.3% (81)
    Ничья
    26.6% (34)
    Нант
    10.2% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.15% (58)
    Меньше
    52.85% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    69.11% (85)
    Нет
    30.89% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    35.9% (46)
    1:1 Ничья
    21.9% (28)
    1:0 Страсбург
    20.3% (26)
    1:2 Нант
    6.3% (8)
    0:1 Нант
    3.1% (4)
    2:0 Страсбург
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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