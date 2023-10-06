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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Страсбург
1:2
Конец матча
Нант
0'
25' Желтая карточка
Мванга Жуниор
33' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
45' Желтая карточка
Angelo Borges
0:1
50' Гол
Коко Маркус
0:2
58' Гол
Мутуссами Самуэль
82' Желтая карточка
Перрен Люка
1:2
90' Гол
Сахи Дион
90'+6

Ход матча

25'
Мванга Жуниор
 
33'
Гильберт Фредерик
 
45'
 
Мутуссами Самуэль
Дуглас Гомес
45'
Angelo Borges
 
50'
0:1
Коко Маркус
56'
Баква Дилан
Гильберт Фредерик
 
58'
0:2
Мутуссами Самуэль
67'
Диарра Хабиб
Мванга Жуниор
 
68'
Сахи Дион
Гамейро Кевин
 
68'
Сиссоко Ибраима
Дукуре Исмаэль
 
76'
 
Пьер-Габриэль Ронаэль
Коко Маркус
82'
Перрен Люка
 
84'
 
Адсон
Аблин Маттис
84'
 
Сиссоко Мусса
Чиривелья Педро
84'
 
Паллуа Николя
Мерлин Квентин
90'
Сахи Дион
(Диарра Хабиб)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 11
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 389 Количество передач 504
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Страсбург 63.3% (81)
X 26.6% (34)
Нант 10.2% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
22
Ньямси
Жерзино
5
Перрен
Люка
3
Делен
Тома
18
Мванга
Жуниор
29
Дукуре
Исмаэль
28
Сеная
Марвин
23
Angelo
Borges
9
Гамейро
Кевин
12
Мотиба
Лебо
1
Лафон
Альбан
2
Дюверн
Жан-Кевин
24
Кёмерт
Эрай
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
29
Мерлин
Квентин
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
11
Коко
Маркус
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
39
Аблин
Маттис
Страсбург
4-3-3
Нант
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Нант

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:4
КЛ
0:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Среднее время на гол

70
57

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.71
1.29

Среднее время на гол

126
70

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1
1.43

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

90
63

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.25
Мотиба Лебо 2 0.25
Диарра Хабиб 1 0.13
Эмега Эмануэль 1 0.13
Сахи Дион 1 0.13
Перрен Люка 0 0
Angelo Borges 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 5 (2) 0.63
Саймон Мозес 2 (1) 0.25
Молле Флоран 1 0.13
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.13
Коко Маркус 1 0.13
Чиривелья Педро 1 0.13
Кёмерт Эрай 1 0.13
Мутуссами Самуэль 1 0.13
Аблин Маттис 1 0.13
Бамба Абдул-Кадер 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Виейра Патрик 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Делен Тома 1 0
Деминге Джесси 1 0
Баква Дилан 1 0
Перрен Люка 1 0
Angelo Borges 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Молле Флоран 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Мепийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Кёмерт Эрай 1 0
Дескамп Реми 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Страсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
9
Страсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Нант
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
3
75%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
20%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

7
14
0 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
14%
6
43%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
3
43%
2
14%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
1
8%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0
Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2
Нант
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1
Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2

Результаты матчей

Страсбург
Нант

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 18 - 10 14
2.
Брест
 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
3.
Реймс
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
4.
Ницца
 Заявка 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Лилль
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Ренн
 Заявка 7 2 5 0 13 - 7 11
8.
Нант
 Заявка 8 3 2 3 14 - 15 11
9.
Страсбург
 Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
10.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
11.
Гавр
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
12.
Тулуза
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
13.
Марсель
 Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
14.
Мец
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
15.
Ланс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16.
Лорьян
 Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
17.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 5 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Ренн
 Заявка 4 2 2 0 12 - 6 8
3.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
14.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
3.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
6.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
7.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
9.
Лилль
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
10.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
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Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 4
Ланс Медина Факундо 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Ренн Матич Неманья 3
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 3
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Шанс! Люка Перрен из команды Страсбург пробил головой, но мимо
  • 92'
    Диарра Хабиб сделал результативную передачу.
  • 92'
    Г О О О О О Л - Сахи Дион из команды Страсбург легко посылает мяч в пустые ворота правой! Сахи Дион легко с этим справился!
  • 92'
    Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Страсбург пытается что-то создать.
  • 92'
    Сахи Дион навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Сиссоко Мусса из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
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    Прогнозы 128
    Страсбург 63.3% (81)
    X 26.6% (34)
    Нант 10.2% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 1:2 Нант

    Исход игры
    Страсбург
    63.3% (81)
    Ничья
    26.6% (34)
    Нант
    10.2% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.15% (58)
    Меньше
    52.85% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    69.11% (85)
    Нет
    30.89% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    35.9% (46)
    1:1 Ничья
    21.9% (28)
    1:0 Страсбург
    20.3% (26)
    1:2 Нант
    6.3% (8)
    0:1 Нант
    3.1% (4)
    2:0 Страсбург
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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