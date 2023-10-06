Тур: 8. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Фраппарт Стефани
0'
25' Желтая карточкаМванга Жуниор
33' Желтая карточкаГильберт Фредерик
45' Желтая карточкаAngelo Borges
0:1
50' ГолКоко Маркус
0:2
58' ГолМутуссами Самуэль
82' Желтая карточкаПеррен Люка
1:2
90' ГолСахи Дион
90'+6
Ход матча
25'
45'
50'
0:1
58'
82'
84'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 8
-
3 Угловые 11
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
389 Количество передач 504
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Сеная
Марвин
12
Мотиба
Лебо
24
Кёмерт
Эрай
11
Коко
Маркус
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
39
Аблин
Маттис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сеная МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Абакар СиллаЗащитник
-
25 Басея СтивенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сахи ДионПолузащитник
-
26 Баква ДиланНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
39 Аблин МаттисНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 АдсонНападающий
-
Главный тренер: Пьер Аристуи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Страсбург
Нант
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Среднее время на гол
70
57
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.71
1.29
Среднее время на гол
126
70
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
1
1.43
Тотал матчей
2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
90
63
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.25
|Мотиба Лебо
|2
|0.25
|Диарра Хабиб
|1
|0.13
|Эмега Эмануэль
|1
|0.13
|Сахи Дион
|1
|0.13
|Перрен Люка
|0
|0
|Angelo Borges
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|5 (2)
|0.63
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.25
|Молле Флоран
|1
|0.13
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.13
|Коко Маркус
|1
|0.13
|Чиривелья Педро
|1
|0.13
|Кёмерт Эрай
|1
|0.13
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.13
|Аблин Маттис
|1
|0.13
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Баква Дилан
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Мванга Жуниор
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Паллуа Николя
|2
|0
|Молле Флоран
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Мепийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Кёмерт Эрай
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Страсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
9
Страсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Нант
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
3
75%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
20%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
7
14
0 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
14%
6
43%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
3
43%
2
14%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
1
8%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0
Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2
Нант
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1
Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2
Результаты матчей
Страсбург
Нант
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 10
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 15
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 6
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Гавр
|Алиуи Набиль
|4
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Ланс
|Медина Факундо
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Ренн
|Матич Неманья
|3
|Нант
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 1:2 Нант
Исход игры
Страсбург
63.3% (81)
Ничья
26.6% (34)
Нант
10.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
47.15% (58)
Меньше
52.85% (65)
Обе команды забьют
Да
69.11% (85)
Нет
30.89% (38)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
35.9% (46)
1:1 Ничья
21.9% (28)
1:0 Страсбург
20.3% (26)
1:2 Нант
6.3% (8)
0:1 Нант
3.1% (4)
2:0 Страсбург
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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