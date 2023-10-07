Тур: 8. Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Брисар Жером
Ход матча
14'
0:1
21'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
189 Количество передач 418
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
39
Куао
Коффи
36
Джаллоу
Абли
18
Камара
Ламин
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
-
11 Элисор СимонНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мец
Ницца
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1.13
Среднее время на гол
78
80
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.88
1.86
Среднее время на гол
48
48
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.53
1.47
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.25
|Сабали Шейх
|2
|0.25
|Асоро Йоэль
|1
|0.13
|Мазиз Юссеф
|1
|0.13
|Джаллоу Абли
|1
|0.13
|Юдоль Матьё
|0
|0
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|3
|0.38
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.25
|Бога Жереми
|1
|0.13
|Аталь Юсеф
|1
|0.13
|Будауи Хишем
|1
|0.13
|Гессан Эванн
|1
|0.13
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куао Коффи
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Колин Максим
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Тетте Бенджамин
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Сабали Шейх
|1
|0
|Ласло Болони
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|Данте Бонфим
|1
|0
|Сансон Морган
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Будауи Хишем
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
Результаты матчей
Мец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
1
Мец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ницца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
3
Мец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
75%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
100%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
57%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1
Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1
Ницца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0
Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2
Результаты матчей
Мец
Ницца
Точный счет
2:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Мец
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 10
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 15
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|14.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 6
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|1:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Гавр
|Алиуи Набиль
|4
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Ланс
|Медина Факундо
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Ренн
|Матич Неманья
|3
|Нант
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец 0:1 Ницца
Исход игры
Мец
13.3% (16)
Ничья
16.7% (20)
Ницца
70% (84)
Тотал 2.5
Больше
46.22% (55)
Меньше
53.78% (64)
Обе команды забьют
Да
59.66% (71)
Нет
40.34% (48)
Популярный счёт
1:2 Ницца
34.2% (41)
0:1 Ницца
25.8% (31)
1:1 Ничья
14.2% (17)
0:2 Ницца
6.7% (8)
2:1 Мец
5.8% (7)
2:0 Мец
3.3% (4)
1:0 Мец
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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