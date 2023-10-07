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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Мец
0:1
Второй тайм: 78'
Ницца
0'
0:1
14' Гол
Будауи Хишем
21' Желтая карточка
Тюрам Кефрен

Ход матча

14'
0:1
Будауи Хишем
(Бар Мельвен)
21'
 
Тюрам Кефрен
46'
 
Сансон Морган
Тюрам Кефрен
64'
Сабали Шейх
Диалло Папе
 
67'
 
Гессан Эванн
Моффи Теремас
70'
Ван Ден Керкхоф Кевин
Куао Коффи
 
70'
Асоро Йоэль
Джаллоу Абли
 
78'
Элисор Симон
Эступиньян Оскар
 
78'
Атта Артур
Жан-Жак Данле
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 189 Количество передач 418
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 120
Мец 13.3% (16)
X 16.7% (20)
Ницца 70% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Мец
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
39
Куао
Коффи
8
Траоре
Исмаэль
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
34
Joseph
Nduquidi
27
Жан-Жак
Данле
36
Джаллоу
Абли
18
Камара
Ламин
7
Диалло
Папе
9
Эступиньян
Оскар
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Тюрам
Кефрен
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
Мец
4-2-3-1
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Мец
Ницца

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:4
Л1
0:0
КЛ
3:3
Л1
1:0
К
2:3
Л1
1:2
Л1
3:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.13

Среднее время на гол

78
80

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.88
1.86

Среднее время на гол

48
48

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.53
1.47

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 0.25
Сабали Шейх 2 0.25
Асоро Йоэль 1 0.13
Мазиз Юссеф 1 0.13
Джаллоу Абли 1 0.13
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 3 0.38
Лаборд Гаэтан 2 0.25
Бога Жереми 1 0.13
Аталь Юсеф 1 0.13
Будауи Хишем 1 0.13
Гессан Эванн 1 0.13
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куао Коффи 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Тетте Бенджамин 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Канде Фали 1 0
Сабали Шейх 1 0
Ласло Болони 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюрам Кефрен 3 0
Аталь Юсеф 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Данте Бонфим 1 0
Сансон Морган 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Булка Марцин 1 0
Будауи Хишем 1 0
Моффи Теремас 1 0
Бар Мельвен 1 0

Результаты матчей

Мец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Мец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ницца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
3
Мец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
75%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
100%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
57%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1
Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1
Ницца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0
Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2

Результаты матчей

Мец
Ницца

Точный счет

2:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Мец
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 1:0 Заявка 8 4 4 0 9 - 4 16
2.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 18 - 10 14
3.
Брест
 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4.
Реймс
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Лилль
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Ренн
 Заявка 7 2 5 0 13 - 7 11
8.
Нант
 Заявка 8 3 2 3 14 - 15 11
9.
Страсбург
 Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
10.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
11.
Гавр
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
12.
Тулуза
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
13.
Марсель
 Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
14.
Мец
 0:1 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
15.
Ланс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16.
Лорьян
 Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
17.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 5 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Ренн
 Заявка 4 2 2 0 12 - 6 8
3.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 1:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
14.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Мец
 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
3.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
6.
Мец
 0:1 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
7.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
9.
Лилль
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
10.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 4
Ланс Медина Факундо 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Ренн Матич Неманья 3
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 69'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Судья сигнализирует, что Жан-Жак Данле из команды Мец поставил подножку. Пострадал Youssouf Ndayishimiye
    • 68'
      Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Joseph Nduquidi
    • 67'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 67'
      Моффи Теремас получил травму и заменен. Гессан Эванн выходит на поле.
    • 67'
      Ох, нехорошо это выглядит. Моффи Теремас получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 66'
      Моффи Теремас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 66'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 66'
      Ницца контролирует мяч.
    • 65'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: Мец: 30%, Ницца: 70%.
    • 65'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 64'
      Диалло Папе получил травму и заменен. Шейк Сабали выходит на поле.
    • 64'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 64'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 63'
      Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Ницца начинает контратаку
    • 63'
      Канде Фали пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем
    • 63'
      Мец пытается что-то создать.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 62'
      Оооо... вот это был удар! Куао Коффи должен был забить с этой позиции.
    • 62'
      Куао Коффи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 62'
      Джаллоу Абли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      Диалло Папе из команды Мец в офсайде
    • 60'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Контроль мяча: Мец: 31%, Ницца: 69%.
    • 60'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 58'
      Траоре Исмаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Хорошую попытку сделал Моффи Теремас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 58'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 58'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 56'
      Эступиньян Оскар выиграл воздушное противоборство у Данте Бонфим.
    • 55'
      Ницца контролирует мяч.
    • 55'
      Joseph Nduquidi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Мец: 32%, Ницца: 68%.
    • 55'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 55'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Мец пытается что-то создать.
    • 54'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 54'
      Юдоль Матьё успешно блокирует удар.
    • 54'
      Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 54'
      Бога Жереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 54'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Сансон Морган задерживает мяч рукой
    • 53'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 52'
      Ницца контролирует мяч.
    • 52'
      Булка Марцин из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Мец контролирует мяч.
    • 51'
      Лотомба Жордан наказан за толчок Камара Ламин
    • 50'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Мец: 31%, Ницца: 69%.
    • 50'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 49'
      Эступиньян Оскар из команды Мец опасно и грубо сыграл. Тодибо Жан-Клер пострадал.
    • 49'
      Эступиньян Оскар выиграл воздушное противоборство у Тодибо Жан-Клер.
    • 48'
      Мец контролирует мяч.
    • 48'
      Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Ницца контролирует мяч.
    • 47'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Мец контролирует мяч.
    • 46'
      Ницца контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Тюрам Кефрен уходит с поля и его заменяет Сансон Морган
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Ницца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Мец: 31%, Ницца: 69%.
    • 47'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Данте Бонфим успешно блокирует удар.
    • 46'
      Эступиньян Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Куао Коффи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Куао Коффи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Мец начинает контратаку
    • 46'
      Joseph Nduquidi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Мец: 32%, Ницца: 68%.
    • 44'
      Joseph Nduquidi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Ницца контролирует мяч.
    • 43'
      Данте Бонфим успешно блокирует удар.
    • 43'
      Джаллоу Абли нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Моффи Теремас наказан за толчок Канде Фали
    • 42'
      Ницца начинает контратаку
    • 41'
      Бар Мельвен успешно блокирует удар.
    • 41'
      Джаллоу Абли нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Эступиньян Оскар из команды Мец в офсайде
    • 40'
      Мец контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Мец: 30%, Ницца: 70%.
    • 39'
      Лотомба Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Джаллоу Абли из команды Мец подал угловой слева.
    • 38'
      Будауи Хишем ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Лотомба Жордан успешно блокирует удар.
    • 38'
      Юдоль Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Мец пытается что-то создать.
    • 37'
      Куао Коффи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Ницца контролирует мяч.
    • 36'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Контроль мяча: Мец: 30%, Ницца: 70%.
    • 34'
      Ницца контролирует мяч.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 33'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 33'
      Joseph Nduquidi из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Ницца контролирует мяч.
    • 32'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Мец контролирует мяч.
    • 31'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Моффи Теремас из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Joseph Nduquidi пострадал.
    • 31'
      Youssouf Ndayishimiye выиграл воздушное противоборство у Камара Ламин.
    • 30'
      Контроль мяча: Мец: 28%, Ницца: 72%.
    • 30'
      Бога Жереми пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 30'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 30'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Ницца контролирует мяч.
    • 28'
      Эступиньян Оскар пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем
    • 28'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Диалло Папе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Мец пытается что-то создать.
    • 27'
      Эступиньян Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Эступиньян Оскар выиграл воздушное противоборство у Данте Бонфим.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 26'
      Шанс! Данте Бонфим из команды Ницца пробил головой, но мимо
    • 26'
      Бога Жереми из команды Ницца подал угловой слева.
    • 26'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Игра в одни ворота сейчас. Ницца доминирует и владеет мячом
    • 25'
      Ницца контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Мец: 30%, Ницца: 70%.
    • 25'
      Бога Жереми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Юдоль Матьё из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Ницца контролирует мяч.
    • 23'
      Моффи Теремас наказан за толчок Joseph Nduquidi
    • 23'
      Бога Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Мец пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 22'
      Шанс! Эступиньян Оскар из команды Мец пробил головой, но мимо
    • 22'
      Куао Коффи из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Тюрам Кефрен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Тюрам Кефрен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Джаллоу Абли
    • 21'
      Мец начинает контратаку
    • 20'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Мец: 27%, Ницца: 73%.
    • 20'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 19'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Ницца контролирует мяч.
    • 18'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца фолит на Joseph Nduquidi, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 18'
      Joseph Nduquidi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Ницца контролирует мяч.
    • 17'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Канде Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Мец контролирует мяч.
    • 16'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ницца будет все-таки засчитан.
    • 15'
      Контроль мяча: Мец: 27%, Ницца: 73%.
    • 15'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ницца.
    • 14'
      Youssouf Ndayishimiye сделал ключевой пас для гола!
    • 14'
      Бар Мельвен сделал результативную передачу.
    • 14'
      Будауи Хишем удалось забить из легкой позиции.
    • 14'
      Г О О О О О Л - Будауи Хишем из команды Ницца легко посылает мяч в пустые ворота правой! Будауи Хишем легко с этим справился!
    • 14'
      Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 13'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 13'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Джаллоу Абли из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Бога Жереми.
    • 11'
      Ницца контролирует мяч.
    • 11'
      Булка Марцин из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Мец: 24%, Ницца: 76%.
    • 10'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Юдоль Матьё из команды Мец опасно и грубо сыграл. Булка Марцин пострадал.
    • 9'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Бар Мельвен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Мец пытается что-то создать.
    • 8'
      Канде Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 7'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Диалло Папе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Ницца контролирует мяч.
    • 6'
      Куао Коффи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 6'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Куао Коффи из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Бога Жереми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Куао Коффи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Мец: 50%, Ницца: 50%.
    • 5'
      Ницца контролирует мяч.
    • 4'
      Тодибо Жан-Клер выиграл воздушное противоборство у Эступиньян Оскар.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 3'
      Ницца контролирует мяч.
    • 3'
      Эступиньян Оскар выиграл воздушное противоборство у Youssouf Ndayishimiye.
    • 2'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Ницца контролирует мяч.
    • 2'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 1'
      Ницца контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Мец начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 120
    Мец 13.3% (16)
    X 16.7% (20)
    Ницца 70% (84)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мец
    Ничья
    Ницца
    6.20
    7.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 0:1 Ницца

    Исход игры
    Мец
    13.3% (16)
    Ничья
    16.7% (20)
    Ницца
    70% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.22% (55)
    Меньше
    53.78% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    59.66% (71)
    Нет
    40.34% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Ницца
    34.2% (41)
    0:1 Ницца
    25.8% (31)
    1:1 Ничья
    14.2% (17)
    0:2 Ницца
    6.7% (8)
    2:1 Мец
    5.8% (7)
    2:0 Мец
    3.3% (4)
    1:0 Мец
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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