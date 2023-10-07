Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Камара Ламин получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Камара Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

83' Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Сансон Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Гессан Эванн пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

82' Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Команда Ницца довольна результатом к этому моменту.

80' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Мец

76' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Гессан Эванн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновится спорным мячом

67' Ох, нехорошо это выглядит. Моффи Теремас получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Моффи Теремас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Матч возобновится спорным мячом

64' Диалло Папе получил травму и заменен. Шейк Сабали выходит на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

63' Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Канде Фали пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем

62' Удар от ворот произведет Ницца

62' Оооо... вот это был удар! Куао Коффи должен был забить с этой позиции.

62' Куао Коффи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Джаллоу Абли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Хорошую попытку сделал Моффи Теремас . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Лаборд Гаэтан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

54' Бога Жереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

50' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника