Тур: 8. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Хадж Хаким
Ход матча
42'
0:1
46'
0:2
49'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
164 Количество передач 192
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
25
Де
Смет
Тибо
10
Теума
Тедди
16
Кён
Филипп
19
Фофана
Юссуф
14
Якобс
Исмаил
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминНападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Основной состав
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Якобс ИсмаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Монако
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
88.9%
6 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
20 матчей
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
14
Голов в среднем за матч
0.6
1.4
Среднее время на гол
150
64
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
0.9
Среднее время на гол
69
100
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
0.95
1.15
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
94
78
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|3
|0.38
|Манетси Маршал
|2
|0.25
|Дарами Мохаммед
|2
|0.25
|Абдельамид Юнис
|2
|0.25
|Ито Дзюня
|1
|0.13
|Накамура Кейто
|1
|0.13
|Ричардсон Амир
|1
|0.13
|Дьяките Умар
|1
|0.13
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|0.63
|Минамино Такуми
|3
|0.38
|Балогун Фоларин
|3
|0.38
|Аклиуш Манес
|3
|0.38
|Головин Александр
|2
|0.25
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.13
|Марипан Гильермо
|1
|0.13
|Боаду Мирон
|1
|0.13
|Якобс Исмаил
|1
|0.13
|Синго Вилфред
|1
|0.13
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|3
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Де Смет Тибо
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Головин Александр
|3
|0
|Камара Мохамед
|3
|0
|Магасса Сунгуту
|3
|0
|Закария Денис
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Монако
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
5
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
9
Реймс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Монако
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
8
9
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
38%
1
11%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
13
18
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
23%
1
6%
1-15
4
31%
6
33%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
1
8%
2
11%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
5
50%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2
Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2
Монако
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0
Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2
Результаты матчей
Реймс
Монако
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Реймс
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|2.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|0:3 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 15
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 6
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|0:3 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|3:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 7
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|0:3 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Гавр
|Алиуи Набиль
|4
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Ланс
|Медина Факундо
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Ренн
|Матич Неманья
|3
|Нант
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 0:3 Монако
Исход игры
Реймс
4.5% (6)
Ничья
32.1% (43)
Монако
63.4% (85)
Тотал 2.5
Больше
61.48% (75)
Меньше
38.52% (47)
Обе команды забьют
Да
89.34% (109)
Нет
10.66% (13)
Популярный счёт
1:2 Монако
40.3% (54)
1:1 Ничья
25.4% (34)
2:2 Ничья
6.7% (9)
0:1 Монако
6.7% (9)
2:3 Монако
3.7% (5)
2:1 Реймс
3% (4)
0:2 Монако
2.2% (3)
1:3 Монако
2.2% (3)
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