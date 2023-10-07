Ибрахим Диаките ворвался в штрафную монегасков по правому краю, и там ему противостояли сразу три игрока "Монако", в итоге удалось футболисту "Реймса" заработать угловой, который не привёл ни к чему опасному.

В положении "вне игры" оказался в центральной зоне Виссам Бен-Йеддер, открывшийся под проникающий пас Гильермо Марипана.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:3! Виссам Бен-Йеддер! "Монако" разрывает своего соперника! Провели гости контратаку не на самой высокой скорости, последовала подача с левой линии штрафной площади от Якобса, и Бен-Йеддер беспрепятственно головой из вратарской переправил мяч в левый угол.

Очень холодный душ накрыл футболистов "Реймса" на старте второго тайма. Так выходить из раздевалки на своём поле... Болельщики команды должны быть в полном недоумении.

"Реймс" не сдаётся и не опускает рук. Атакует команда Уильяма Стилла как может. Мохаммед Дорами наносит по чужим воротам удар, который блокируется.

Снова чуть не прошла острая контратака у "Монако", однако на этот раз был зафиксирован офсайд у Фоларина Балогуна.

Показали сейчас режиссёры видеотрансляции, что собрались в круг игроки "Реймса" после третьего пропущенного гола, чтобы сказать друг другу ценные слова и сплотиться.

Второй тайм начался. Виссам Бен-Йеддер разыграл мяч с центра поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! Фоларин Балогун! Получил короткую передачу Балогун на правом полуфланге из центра от Фофана, приложился в ближний угол, и через рикошет от защитника мяч поразил ворота "Реймса".

Очень быстро забил "Монако" во втором тайме. Так ещё уметь надо. Значит, вышли гости с активными намерениями на вторую половину встречи.

Джозеф Окуму на левом фланге своей половины поля ставит подножку Виссаму Бен-Йеддеру. Нарушение правил со стороны "Реймса".

Игрок гостей подаёт штрафной удар с правого фланга на дальний край вратарской, где мяч уверенно и без проблем вылавливает Йеванн Диуф.

Ух, это что такое? Защитник "Монако" поскользнулся на линии своей штрафной площади, это Гильермо Марипан, но успел он всё же нормально проткнуть мяч назад своему вратарю, чтобы владение не досталось сопернику.

Свисток на перерыв. 0:1. Исмаил Якобс в концовке первого тайма вывел "Монако" вперёд в выездном матче 8-го тура чемпионата Франции против "Реймса".

Хозяева находятся в позиционной атаке. Всё так же в целом больше владеет мячом "Реймс". Подача с левого фланга прилетает в руки Филиппа Кёна.

Ибрахим Диаките чётко сыграл на фланге на своей половине поля, в подкате выбив мяч в аут так, чтобы не нарушить правила против Александра Головина.

Гильермо Марипан теперь тоже в чистом подкате выбил мяч за боковую линию недалеко от своей штрафной площади из-под ног Ибрахима Диаките.

Положение "вне игры" фиксируется у Фоларина Балогуна в чужой штрафной площади, а он сначала делает вид, что не слышит свисток арбитра, но через пару-тройку секунд всё же вынужден остановиться.

Итак, неумолимо близится первый тайм к своему завершению. Очевидно, что основной раунд выяснения отношений в сегодняшнем матче состоится после перерыва.

Фоларин Балогун недоволен тем, что арбитр не назначил штрафной в пользу "Монако" на левом фланге атаки. Судья считает, что Маршал Манетси без фола сыграл в отборе.

Есть ощущение, что "Монако" прибавляет в концовке первого тайма. Посмотрим, приведёт ли это к чему-либо осязаемому.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Исмаил Якобс! А вот и гол! Передача с правого полуфланга от Дьятта, который обыгрался с Бен-Йеддером, у Окуму не получается вынести мяч из своей вратарской головой, а Якобс на дальней штанге ногой с рикошетом от газона переправляет сферу в правый угол.

Пробует "Реймс" что-то сделать на чужой половине поля, не хотят хозяева проигрывать первый тайм, в котором они не заслужили поражения именно по игре.

Доставка с правого фланга у "Реймса", но не приводится она ни к какому опасному моменту, ибо мяч находит себе тёплое местечко в перчатках Филиппа Кёна.

34' "Ницца", "Монако", "Брест" и "Реймс" - это те команды, которые опережают сейчас "ПСЖ" в турнирной таблице.

33' Виссам Бен-Йеддер поборолся за мяч и заработал угловой для "Монако" на левом фланге. Александр Головин уступил право выполнить подачу со стандарта Исмаилу Якобсу. После навеса удар головой нанесли гости неопасный.

32' Так, ну "Реймс" тоже всё-таки не надо принижать. Эта команда также идёт в лидирующей группе, отставая от "Монако" всего на одно очко.

31' А неплохо исполнила! Фалорин Балогун после отскока опередил Ибрахима Диаките и пробил ногой с нескольких метров, но на пути мяча встал другой игрок хозяев.

30' Александр Головин заработал для "Монако" угловой на правом фланге. Посмотрим, как исполнит это стандартное положение гостевая команда.

29' Подача углового с правого фланга есть у "Реймса", мяч отскакивает на дальний фланг, и оттуда навесная передача с игры следует уже в руки Филиппа Кёна.

28' Точнее, лидером таблицы "Монако" был до начала восьмого тура, а прямо сейчас первое место всё-таки занимает "Ницца", уже успевшая выиграть сегодня у "Меца".

27' "Монако" ещё не создавал сегодня голевых моментов. Наверняка монегаски припасли их на оставшиеся почти полтора тайма. Они же являются фаворитами и лидерами таблицы.

26' Неудачно попытались хозяева провести очередную атаку, они потеряли мяч в середине поля, выкатив его в аут. Не хватило взаимопонимания в данном случае игрокам "Реймса".

25' Получает врачебную помощь сейчас Тедди Теума, возникла первая медицинская пауза в матче в середине первого тайма.

24' А вот теперь угловой "Монако". Исмаил Якобс выполняет подачу стандарта с левого фланга, и нарушают правила гости в борьбе против Тедди Теумы.

23' Когда с левого фланга подавался угловой в штрафную площадь "Монако", Филипп Кён сумел уже намертво зафиксировать мяч в своих перчатках.

22' Тедди Теума осуществил подачу углового с правого края на дальнюю штангу, а там Филипп Кён сыграл по мячу на выходе, смахнув его на новый корнер.

21' Дзюня Ито принял длинную диагональ на правом фланге и выполнил заброс в штрафную площадь, где Гильермо Марипан сыграл на опережение и головой выбил на корнер.

20' Фоларин Балогун возглавил контратаку уже монегасков и упал на газон метрах в десяти перед штрафной площадью "Реймса", но судья показал, что нужно подниматься, что не было там фола.

19' Со штрафного забрасывает Александр Головин мяч по направлению к вратарской, где верх выигрывают хозяева. Далее "Реймс" начинает контратаку, и Крепен Дьятта играет рукой в середине поля.

18' Александр Головин заработал для "Монако" перспективный штрафной удар на левом фланге. Вбросил аут Исмаил Якобс, и толкнул российского полузащитника Азор Матусива.

17' Попытку нанести удар с левого полуфланга совершает Фоларин Балогун после проникающей передачи, однако блокируется это дело на угловой. Исмаил Якобс исполнял корнер - ничего опасного.

16' Заброс у "Монако" в левый угол чужой штрафной площади, и не успевает Александр Головин к мячу, который забирает Йеванн Диуф.

15' Тибо де Смет встретился с мячом на подступах к штрафной площади, это был прострел с правого фланга от лицевой линии, и пробил футболист "Реймса" выше створа.

13' Показали графику, где видно, что по центру "Монако" вообще не атакует. Но прямо скажем, что гости в принципе пока что практически не действуют в нападении.

12' Ибрахим Диакте мелко нарушил правила против Исмаила Якобса. Арбитр считает, что пока рано показывать карточки. Наверно, разумно ведёт себя рефери.

11' Момент! Кейто Накамура пробивал по воротам монегасков с левого угла вратарской, но попал в Филиппа Кёна, от которого мяч срикошетил и далее отскочил за лицевую от самого Накамуры.

10' Пока обходятся команды без голевых моментов. "Реймс" атакует больше, но это лишь стартовый отрезок матча, только первая десятиминутка заканчивается.

9' После вброса аута Тедди Теума отметился заблокированным ударом по гостевым воротам с дальней дистанции.

9' Тедди Теума выполнил подачу корнера с правого фланга в штрафную площадь монегасков, откуда Гильермо Марипан головой вынес мяч в обратную сторону в аут.

8' Новый угловой на правом фланге заработала команда хозяев, а пока арбитр беседует с футболистами внутри штрафной площади "Монако".

7' Нарушение правил совершил "Реймс" в чужой штрафной площадке. Дзюня Ито в правой её части подтолкнул в спину соперника по эпизоду, коим оказался Исмаил Якобс.

6' Хозяева подали угловой с правого края, и Филипп Кён из вратарской руками смахнул сферу за боковую линию.

5' Фоларин Балогун, смещаясь с левого фланга в чужую штрафную в борьбе с Джозефом Окуму, слишком сильно прокинул мяч вперёд, и владение перешло к Йеванну Диуфу.

4' "Реймс" играет сегодня в красно-белой форме, а у "Монако" преимущественно чёрная экипировка расцветка с жёлтым обрамлением.

3' Фол хозяев фиксируется на фланге в центральной трети поля. Ибрахим Диаките и ногой накладку сделал, и оттолкнул от себя Исмаила Якобса.

2' Атака "Монако" левым флангом. Исмаил Якобс навешивает, но мог он этого не делать, так как находился в положении "вне игры".

1' Азор Матусива в центре поля не по правилам сыграл против Александра Головина, толкнув того на газон.