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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Реймс
0:3
Второй тайм: 54'
Монако

Ход матча

42'
0:1
Якобс Исмаил
46'
 
Матсима Крислен
Магасса Сунгуту
46'
0:2
Балогун Фоларин
(Фофана Юссуф)
49'
0:3
Бен-Йеддер Виссам
(Якобс Исмаил)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 164 Количество передач 192
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 134
Реймс 4.5% (6)
X 32.1% (43)
Монако 63.4% (85)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Монако
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94
Диуф
Йеванн
41
Диаките
Ибрахим
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
9
Дарами
Мохаммед
17
Накамура
Кейто
16
Кён
Филипп
99
Синго
Вилфред
3
Марипан
Гильермо
88
Магасса
Сунгуту
27
Дьятта
Крепен
19
Фофана
Юссуф
6
Закария
Денис
14
Якобс
Исмаил
29
Балогун
Фоларин
10
Бен-Йеддер
Виссам
17
Головин
Александр
Реймс
4-3-3
Монако
3-4-3

История личных встреч

Реймс
Монако

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
88.9%
6 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

20 матчей

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
К
2:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
3:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л2
2:0
Л2
1:2

Голы

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

0.6
1.4

Среднее время на гол

150
64

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
0.9

Среднее время на гол

69
100

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

0.95
1.15

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

94
78

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 3 0.38
Манетси Маршал 2 0.25
Дарами Мохаммед 2 0.25
Абдельамид Юнис 2 0.25
Ито Дзюня 1 0.13
Накамура Кейто 1 0.13
Ричардсон Амир 1 0.13
Дьяките Умар 1 0.13
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 5 0.63
Минамино Такуми 3 0.38
Балогун Фоларин 3 0.38
Аклиуш Манес 3 0.38
Головин Александр 2 0.25
Скардовелли Вандерсон 1 0.13
Марипан Гильермо 1 0.13
Боаду Мирон 1 0.13
Якобс Исмаил 1 0.13
Синго Вилфред 1 0.13
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Матазо Элио 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 3 0
Теума Тедди 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Абдельамид Юнис 1 0
Де Смет Тибо 1 0
Манетси Маршал 1 0
Матусива Азор 1 0
Накамура Кейто 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 3 0
Камара Мохамед 3 0
Магасса Сунгуту 3 0
Закария Денис 2 0
Матазо Элио 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Синго Вилфред 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0

Результаты матчей

Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Монако
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
5
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
9
Реймс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Монако
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
38%
1
11%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

13
18
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
23%
1
6%
1-15
4
31%
6
33%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
1
8%
2
11%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
5
50%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2
Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2
Монако
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0
Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2

Результаты матчей

Реймс
Монако

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Реймс
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
6
1
1
6
2.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 3:0 Заявка 8 5 2 1 21 - 10 17
2.
Ницца
 Заявка 8 4 4 0 9 - 4 16
3.
Брест
 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4.
Реймс
 0:3 Заявка 8 4 1 3 13 - 11 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Лилль
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Ренн
 Заявка 7 2 5 0 13 - 7 11
8.
Нант
 Заявка 8 3 2 3 14 - 15 11
9.
Страсбург
 Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
10.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
11.
Гавр
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
12.
Тулуза
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
13.
Марсель
 Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
14.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
15.
Ланс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16.
Лорьян
 Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
17.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 5 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 3:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Ренн
 Заявка 4 2 2 0 12 - 6 8
3.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Реймс
 0:3 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
14.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Монако
 3:0 Заявка 4 2 2 0 12 - 7 8
3.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Реймс
 0:3 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
7.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
8.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
Лилль
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
10.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Гавр Алиуи Набиль 4
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 4
Ланс Медина Факундо 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Ренн Матич Неманья 3
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Показали сейчас режиссёры видеотрансляции, что собрались в круг игроки "Реймса" после третьего пропущенного гола, чтобы сказать друг другу ценные слова и сплотиться.
  • Офсайд
    52'
    Снова чуть не прошла острая контратака у "Монако", однако на этот раз был зафиксирован офсайд у Фоларина Балогуна.
  • 52'
    "Реймс" не сдаётся и не опускает рук. Атакует команда Уильяма Стилла как может. Мохаммед Дорами наносит по чужим воротам удар, который блокируется.
  • 51'
    Очень холодный душ накрыл футболистов "Реймса" на старте второго тайма. Так выходить из раздевалки на своём поле... Болельщики команды должны быть в полном недоумении.
  • Описание гола
    50'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:3! Виссам Бен-Йеддер!
    "Монако" разрывает своего соперника! Провели гости контратаку не на самой высокой скорости, последовала подача с левой линии штрафной площади от Якобса, и Бен-Йеддер беспрепятственно головой из вратарской переправил мяч в левый угол.
  • Офсайд
    49'
    В положении "вне игры" оказался в центральной зоне Виссам Бен-Йеддер, открывшийся под проникающий пас Гильермо Марипана.
  • Угловой
    48'
    Ибрахим Диаките ворвался в штрафную монегасков по правому краю, и там ему противостояли сразу три игрока "Монако", в итоге удалось футболисту "Реймса" заработать угловой, который не привёл ни к чему опасному.
  • 47'
    Очень быстро забил "Монако" во втором тайме. Так ещё уметь надо. Значит, вышли гости с активными намерениями на вторую половину встречи.
  • Описание гола
    46'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! Фоларин Балогун!
    Получил короткую передачу Балогун на правом полуфланге из центра от Фофана, приложился в ближний угол, и через рикошет от защитника мяч поразил ворота "Реймса".
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался. Виссам Бен-Йеддер разыграл мяч с центра поля.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 0:1. Исмаил Якобс в концовке первого тайма вывел "Монако" вперёд в выездном матче 8-го тура чемпионата Франции против "Реймса".
  • 45'
    Ух, это что такое? Защитник "Монако" поскользнулся на линии своей штрафной площади, это Гильермо Марипан, но успел он всё же нормально проткнуть мяч назад своему вратарю, чтобы владение не досталось сопернику.
  • 45'
    Игрок гостей подаёт штрафной удар с правого фланга на дальний край вратарской, где мяч уверенно и без проблем вылавливает Йеванн Диуф.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты к первому тайму.
  • Фол, нарушение
    45'
    Джозеф Окуму на левом фланге своей половины поля ставит подножку Виссаму Бен-Йеддеру. Нарушение правил со стороны "Реймса".
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    • 44'
      Доставка с правого фланга у "Реймса", но не приводится она ни к какому опасному моменту, ибо мяч находит себе тёплое местечко в перчатках Филиппа Кёна.
    • 43'
      Пробует "Реймс" что-то сделать на чужой половине поля, не хотят хозяева проигрывать первый тайм, в котором они не заслужили поражения именно по игре.
    • Описание гола
      42'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Исмаил Якобс!
      А вот и гол! Передача с правого полуфланга от Дьятта, который обыгрался с Бен-Йеддером, у Окуму не получается вынести мяч из своей вратарской головой, а Якобс на дальней штанге ногой с рикошетом от газона переправляет сферу в правый угол.
    • 41'
      Есть ощущение, что "Монако" прибавляет в концовке первого тайма. Посмотрим, приведёт ли это к чему-либо осязаемому.
    • Судья
      40'
      Фоларин Балогун недоволен тем, что арбитр не назначил штрафной в пользу "Монако" на левом фланге атаки. Судья считает, что Маршал Манетси без фола сыграл в отборе.
    • 39'
      Итак, неумолимо близится первый тайм к своему завершению. Очевидно, что основной раунд выяснения отношений в сегодняшнем матче состоится после перерыва.
    • Офсайд
      38'
      Положение "вне игры" фиксируется у Фоларина Балогуна в чужой штрафной площади, а он сначала делает вид, что не слышит свисток арбитра, но через пару-тройку секунд всё же вынужден остановиться.
    • 37'
      Гильермо Марипан теперь тоже в чистом подкате выбил мяч за боковую линию недалеко от своей штрафной площади из-под ног Ибрахима Диаките.
    • 36'
      Ибрахим Диаките чётко сыграл на фланге на своей половине поля, в подкате выбив мяч в аут так, чтобы не нарушить правила против Александра Головина.
    • 35'
      Хозяева находятся в позиционной атаке. Всё так же в целом больше владеет мячом "Реймс". Подача с левого фланга прилетает в руки Филиппа Кёна. 
    • 34'
      "Ницца", "Монако", "Брест" и "Реймс" - это те команды, которые опережают сейчас "ПСЖ" в турнирной таблице. 
    • Угловой
      33'
      Виссам Бен-Йеддер поборолся за мяч и заработал угловой для "Монако" на левом фланге. Александр Головин уступил право выполнить подачу со стандарта Исмаилу Якобсу. После навеса удар головой нанесли гости неопасный.
    • 32'
      Так, ну "Реймс" тоже всё-таки не надо принижать. Эта команда также идёт в лидирующей группе, отставая от "Монако" всего на одно очко.
    • Опасный момент
      31'
      А неплохо исполнила! Фалорин Балогун после отскока опередил Ибрахима Диаките и пробил ногой с нескольких метров, но на пути мяча встал другой игрок хозяев.
    • Угловой
      30'
      Александр Головин заработал для "Монако" угловой на правом фланге. Посмотрим, как исполнит это стандартное положение гостевая команда.
    • 29'
      Подача углового с правого фланга есть у "Реймса", мяч отскакивает на дальний фланг, и оттуда навесная передача с игры следует уже в руки Филиппа Кёна.
    • 28'
      Точнее, лидером таблицы "Монако" был до начала восьмого тура, а прямо сейчас первое место всё-таки занимает "Ницца", уже успевшая выиграть сегодня у "Меца".
    • 27'
      "Монако" ещё не создавал сегодня голевых моментов. Наверняка монегаски припасли их на оставшиеся почти полтора тайма. Они же являются фаворитами и лидерами таблицы.
    • 26'
      Неудачно попытались хозяева провести очередную атаку, они потеряли мяч в середине поля, выкатив его в аут. Не хватило взаимопонимания в данном случае игрокам "Реймса".
    • Травма, повреждение
      25'
      Получает врачебную помощь сейчас Тедди Теума, возникла первая медицинская пауза в матче в середине первого тайма.
    • Угловой
      24'
      А вот теперь угловой "Монако". Исмаил Якобс выполняет подачу стандарта с левого фланга, и нарушают правила гости в борьбе против Тедди Теумы.
    • 23'
      Когда с левого фланга подавался угловой в штрафную площадь "Монако", Филипп Кён сумел уже намертво зафиксировать мяч в своих перчатках.
    • Угловой
      22'
      Тедди Теума осуществил подачу углового с правого края на дальнюю штангу, а там Филипп Кён сыграл по мячу на выходе, смахнув его на новый корнер.
    • Угловой
      21'
      Дзюня Ито принял длинную диагональ на правом фланге и выполнил заброс в штрафную площадь, где Гильермо Марипан сыграл на опережение и головой выбил на корнер.
    • Судья
      20'
      Фоларин Балогун возглавил контратаку уже монегасков и упал на газон метрах в десяти перед штрафной площадью "Реймса", но судья показал, что нужно подниматься, что не было там фола.
    • Фол, нарушение
      19'
      Со штрафного забрасывает Александр Головин мяч по направлению к вратарской, где верх выигрывают хозяева. Далее "Реймс" начинает контратаку, и Крепен Дьятта играет рукой в середине поля.
    • Фол, нарушение
      18'
      Александр Головин заработал для "Монако" перспективный штрафной удар на левом фланге. Вбросил аут Исмаил Якобс, и толкнул российского полузащитника Азор Матусива.
    • Угловой
      17'
      Попытку нанести удар с левого полуфланга совершает Фоларин Балогун после проникающей передачи, однако блокируется это дело на угловой. Исмаил Якобс исполнял корнер - ничего опасного.
    • 16'
      Заброс у "Монако" в левый угол чужой штрафной площади, и не успевает Александр Головин к мячу, который забирает Йеванн Диуф.
    • 15'
      Тибо де Смет встретился с мячом на подступах к штрафной площади, это был прострел с правого фланга от лицевой линии, и пробил футболист "Реймса" выше створа.
    • 13'
      Показали графику, где видно, что по центру "Монако" вообще не атакует. Но прямо скажем, что гости в принципе пока что практически не действуют в нападении.
    • Фол, нарушение
      12'
      Ибрахим Диакте мелко нарушил правила против Исмаила Якобса. Арбитр считает, что пока рано показывать карточки. Наверно, разумно ведёт себя рефери.
    • Опасный момент
      11'
      Момент! Кейто Накамура пробивал по воротам монегасков с левого угла вратарской, но попал в Филиппа Кёна, от которого мяч срикошетил и далее отскочил за лицевую от самого Накамуры.
    • 10'
      Пока обходятся команды без голевых моментов. "Реймс" атакует больше, но это лишь стартовый отрезок матча, только первая десятиминутка заканчивается.
    • 9'
      После вброса аута Тедди Теума отметился заблокированным ударом по гостевым воротам с дальней дистанции.
    • Угловой
      9'
      Тедди Теума выполнил подачу корнера с правого фланга в штрафную площадь монегасков, откуда Гильермо Марипан головой вынес мяч в обратную сторону в аут.
    • Судья
      8'
      Новый угловой на правом фланге заработала команда хозяев, а пока арбитр беседует с футболистами внутри штрафной площади "Монако".
    • Фол, нарушение
      7'
      Нарушение правил совершил "Реймс" в чужой штрафной площадке. Дзюня Ито в правой её части подтолкнул в спину соперника по эпизоду, коим оказался Исмаил Якобс.
    • Угловой
      6'
      Хозяева подали угловой с правого края, и Филипп Кён из вратарской руками смахнул сферу за боковую линию.
    • 5'
      Фоларин Балогун, смещаясь с левого фланга в чужую штрафную в борьбе с Джозефом Окуму, слишком сильно прокинул мяч вперёд, и владение перешло к Йеванну Диуфу.
    • 4'
      "Реймс" играет сегодня в красно-белой форме, а у "Монако" преимущественно чёрная экипировка расцветка с жёлтым обрамлением.
    • Фол, нарушение
      3'
      Фол хозяев фиксируется на фланге в центральной трети поля. Ибрахим Диаките и ногой накладку сделал, и оттолкнул от себя Исмаила Якобса.
    • Офсайд
      2'
      Атака "Монако" левым флангом. Исмаил Якобс навешивает, но мог он этого не делать, так как находился в положении "вне игры".
    • Фол, нарушение
      1'
      Азор Матусива в центре поля не по правилам сыграл против Александра Головина, толкнув того на газон.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • 48'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Реймс: 48%, Монако: 52%.
    • 48'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Закария Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 47'
      Магасса Сунгуту наказан за толчок Диаките Ибрахим
    • 46'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Окуму Джозеф из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бен-Йеддер Виссам
    • 45'
      Контроль мяча: Реймс: 47%, Монако: 53%.
    • 45'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Де Смет Тибо выиграл воздушное противоборство у Дьятта Крепен.
    • 44'
      Кён Филипп взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Исмаил Якобс из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Синго Вилфред из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Марипан Гильермо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Марипан Гильермо из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Исмаил Якобс удалось забить из легкой позиции.
    • 42'
      Г О О О О Л - Исмаил Якобс первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 41'
      Окуму Джозеф из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Дьятта Крепен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Бен-Йеддер Виссам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Монако пытается что-то создать.
    • 40'
      Магасса Сунгуту выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Реймс: 45%, Монако: 55%.
    • 40'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Бен-Йеддер Виссам из команды Монако в офсайде
    • 39'
      Монако пытается что-то создать.
    • 39'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Теума Тедди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 38'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Марипан Гильермо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Марипан Гильермо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Кён Филипп взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Реймс: 44%, Монако: 56%.
    • 35'
      Марипан Гильермо успешно блокирует удар.
    • 35'
      Дарами Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Магасса Сунгуту ошибается в защите.
    • 35'
      Окуму Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Исмаил Якобс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Фоларин Балогун из команды Монако заходит слишком далеко, он валит Диаките Ибрахим.
    • 34'
      Магасса Сунгуту из команды Монако нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 34'
      Исмаил Якобс из команды Монако подал угловой слева.
    • 33'
      Окуму Джозеф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Фоларин Балогун создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Дарами Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Манетси Маршал создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 31'
      Дьятта Крепен не смог попасть в створ ударом издали
    • 31'
      Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Исмаил Якобс из команды Монако подал угловой справа.
    • 30'
      Контроль мяча: Реймс: 42%, Монако: 58%.
    • 30'
      Монако пытается что-то создать.
    • 30'
      Кён Филипп взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Исмаил Якобс успешно блокирует удар.
    • 29'
      Синго Вилфред из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Манетси Маршал из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 28'
      Монако контролирует мяч.
    • 27'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Теума Тедди возвращается на поле.
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Теума Тедди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 41%, Монако: 59%.
    • 25'
      Марипан Гильермо наказан за толчок Теума Тедди
    • 24'
      Исмаил Якобс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Окуму Джозеф из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Монако начинает контратаку
    • 23'
      Кён Филипп из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Марипан Гильермо из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 21'
      Марипан Гильермо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Монако пытается что-то создать.
    • 21'
      Закария Денис из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Реймс: 41%, Монако: 59%.
    • 19'
      Дьятта Крепен задерживает мяч рукой
    • 19'
      Реймс начинает контратаку
    • 19'
      Окуму Джозеф из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Головин Александр
    • 18'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Игрок из команды Монако делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 17'
      Исмаил Якобс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 17'
      Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
    • 15'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 41%, Монако: 59%.
    • 15'
      Де Смет Тибо не смог попасть в створ ударом издали
    • 15'
      Диаките Ибрахим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Кён Филипп взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Магасса Сунгуту из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Диаките Ибрахим наказан за толчок Исмаил Якобс
    • 12'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 12'
      Кён Филипп делает важнейший сейв!
    • 12'
      Оооо... вот это был удар! Накамура Кейто должен был забить с этой позиции.
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Накамура Кейто. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Реймс начинает контратаку
    • 11'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 35%, Монако: 65%.
    • 10'
      Головин Александр выиграл воздушное противоборство у Матусива Азор.
    • 9'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Теума Тедди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Марипан Гильермо из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Синго Вилфред из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Ито Дзюня наказан за толчок Исмаил Якобс
    • 7'
      Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Кён Филипп из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 5'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 18%, Монако: 82%.
    • 4'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 4'
      Монако контролирует мяч.
    • 4'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Дьятта Крепен из команды Монако поставил подножку. Пострадал Дарами Мохаммед
    • 3'
      Диаките Ибрахим наказан за толчок Исмаил Якобс
    • 2'
      Исмаил Якобс из команды Монако в офсайде
    • 2'
      Монако пытается что-то создать.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Головин Александр
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 40.3% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 0:3 Монако

    Исход игры
    Реймс
    4.5% (6)
    Ничья
    32.1% (43)
    Монако
    63.4% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.48% (75)
    Меньше
    38.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    89.34% (109)
    Нет
    10.66% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    40.3% (54)
    1:1 Ничья
    25.4% (34)
    2:2 Ничья
    6.7% (9)
    0:1 Монако
    6.7% (9)
    2:3 Монако
    3.7% (5)
    2:1 Реймс
    3% (4)
    0:2 Монако
    2.2% (3)
    1:3 Монако
    2.2% (3)
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    Монако
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