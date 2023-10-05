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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Реймс
 
Позже
Монако
Прогнозы 47
Реймс 2.1% (1)
X 17% (8)
Монако 80.9% (38)
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Реймс
Ничья
Монако
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Реймс
Монако

История личных встреч

Реймс
Монако

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
88.9%
6 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

20 матчей

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
К
2:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
3:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л2
2:0
Л2
1:2

Голы

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

0.6
1.4

Среднее время на гол

150
64

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
0.9

Среднее время на гол

69
100

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

0.95
1.15

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

94
78

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 3 0.43
Манетси Маршал 2 0.29
Дарами Мохаммед 2 0.29
Абдельамид Юнис 2 0.29
Ито Дзюня 1 0.14
Накамура Кейто 1 0.14
Ричардсон Амир 1 0.14
Дьяките Умар 1 0.14
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 4 0.57
Минамино Такуми 3 0.43
Аклиуш Манес 3 0.43
Головин Александр 2 0.29
Балогун Фоларин 2 0.29
Скардовелли Вандерсон 1 0.14
Марипан Гильермо 1 0.14
Боаду Мирон 1 0.14
Синго Вилфред 1 0.14
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Матазо Элио 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 3 0
Теума Тедди 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Абдельамид Юнис 1 0
Де Смет Тибо 1 0
Манетси Маршал 1 0
Матусива Азор 1 0
Накамура Кейто 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 3 0
Камара Мохамед 3 0
Магасса Сунгуту 3 0
Закария Денис 2 0
Матазо Элио 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Синго Вилфред 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0

Результаты матчей

Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Монако
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
5
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
9
Реймс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Монако
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
38%
1
11%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

13
18
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
23%
1
6%
1-15
4
31%
6
33%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
1
8%
2
11%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
5
50%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2
Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2
Монако
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0
Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2

Результаты матчей

Реймс
Монако

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Реймс
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
6
1
1
6
2.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 18 - 10 14
2.
Брест
 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
3.
Реймс
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
4.
Ницца
 Заявка 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Лилль
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Ренн
 Заявка 7 2 5 0 13 - 7 11
8.
Страсбург
 Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
9.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Тулуза
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
11.
Гавр
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
12.
Марсель
 Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13.
Нант
 Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
14.
Мец
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
15.
Ланс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16.
Лорьян
 Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
17.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 5 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Ренн
 Заявка 4 2 2 0 12 - 6 8
3.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Страсбург
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
14.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
3.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
6.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
8.
Лилль
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
Нант
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 4
Ланс Медина Факундо 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Ренн Матич Неманья 3
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реймс - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 57 минут.

    Главный судья: Хадж Хаким

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    • Прогнозы 47
    Реймс 2.1% (1)
    X 17% (8)
    Монако 80.9% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Монако
    2.85
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    Прогнозы на матч Реймс - Монако

    Исход игры
    Реймс
    2% (1)
    Ничья
    16.3% (8)
    Монако
    81.6% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.74% (33)
    Меньше
    28.26% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (39)
    Нет
    15.22% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    51% (25)
    0:1 Монако
    12.2% (6)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
    1:3 Монако
    6.1% (3)
    2:3 Монако
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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    Реймс
    Монако
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