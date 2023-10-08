Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

41' Juri Cisotti не смог попасть в створ ударом издали

40' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Jonathan Cisse выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Jonathan Cisse ослабляет давление, выбив мяч.

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Оцелул Галац остается без одного игрока, потому что Фредерик уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

32' Латушан Розарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Луи Мунтяну ослабляет давление, выбив мяч.

31' Ох, нехорошо это выглядит. Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца в офсайде

29' Ariel Lopez пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

28' Andrei Rus создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Cosmin Dur-Bozoanca взял и забрал мяч на выходе

26' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Балута Тудор не смог попасть в створ ударом издали

25' Оооо... вот это был удар! Луи Мунтяну должен был забить с этой позиции.

25' Хорошую попытку сделал Луи Мунтяну. Удар в створ, но вратарь начеку

25' Будеску Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновится спорным мячом

23' Латушан Розарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Будеску Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Оооо... вот это был удар! Ловрич Драган должен был забить с этой позиции.

19' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ловрич Драган и попал в перекладину!

19' Ловрич Драган нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

18' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца в офсайде

15' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Луи Мунтяну наказан за толчок Ловрич Драган

13' Jonathan Cisse ослабляет давление, выбив мяч.

12' Балута Тудор не смог попасть в створ ударом издали

12' Будеску Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Будеску Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Шанс! Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац пробил головой, но мимо

10' Попеску Михай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

10' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

8' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

7' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Andrei Rus наказан за толчок Луи Мунтяну

5' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Луи Мунтяну наказан за толчок Ловрич Драган

4' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Jonathan Cisse ослабляет давление, выбив мяч.

4' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре