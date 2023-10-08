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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Оцелул Галац
0:0
Перерыв
Фарул Констанца
0'
10' Желтая карточка
Попеску Михай

Ход матча

10'
 
Попеску Михай

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оцелул Галац
Ничья
Фарул Констанца
3.85
Реклама, pari.ru
3.40
3.70
Все Коэффициенты
13
Cosmin
Dur-Bozoanca
14
Andrei
Rus
6
Jonathan
Cisse
25
Ловрич
Драган
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
5
Ariel
Lopez1
23
Жардан
Василий
95
Латушан
Розарио
90
Фатаи
Кехинде
67
Фредерик
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
6
Балута
Тудор
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
26
Мазилу
Адриан
9
Мунтяну
Луис
10
Будеску
Константин
Оцелул Галац
Фарул Констанца

История личных встреч

Оцелул Галац
Фарул Констанца

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л2С1
2:5
Л2С1
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
4:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ДА
2:0
ДА
1:1
ДА
0:2
ДА
2:0

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.92
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

46
83

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 4 0.33
Yuri Cisotti 2 (1) 0.17
Фредерик 1 0.08
Фатаи Кехинде 1 0.08
Бодиштяну Штефан 1 0.08
Teles 0 0
Желев Милен 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 4 (4) 0.36
Вынэ Йонуц 2 0.18
Будеску Константин 2 0.18
Мунтяну Луис 2 0.18
Мазилу Адриан 1 0.09
Кырнац Николае 1 0.09
Грамени Константин 1 0.09
Крисиума Матеус 1 0.09
Сали Энес 1 0.09
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Балута Тудор 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ariel Lopez1 4 0
Alexandru Pop 2 1
Yuri Cisotti 3 0
Желев Милен 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
George Carjan 2 0
Жардан Василий 2 0
Живулич Диего 2 0
Relu Stoian 2 0
Mihai Adascalitei 2 0
Andrei Rus 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Гонсалвес 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Teles 1 0
Ловрич Драган 1 0
Бодиштяну Штефан 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 4 0
Ларие Йонуц 3 0
Артян Андрей 3 0
Кики Давид 1 1
Будеску Константин 2 0
Вынэ Йонуц 2 0
Георге Хаджи 2 0
Неделку Драгош 1 0
Балута Тудор 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Грамени Константин 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Маринс Густаво 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фарул Констанца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Фарул Констанца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
8
Оцелул Галац
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Фарул Констанца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
57%
3
30%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
1
11%
4
27%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
5
31%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
50%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 поражения
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 ФК Залау - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1
У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1

Результаты матчей

Оцелул Галац
Фарул Констанца

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 9 2 1 25 - 11 29
2.
ЧФР Клуж
 11 8 1 2 24 - 11 25
3.
Рапид Бухарест
 12 6 4 2 25 - 14 22
4.
Университатя Крайова
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Фарул Констанца
 0:0 11 5 1 5 15 - 16 16
6.
Германнштадт
 12 3 7 2 17 - 14 16
7.
Петролул Плоешти
 12 3 7 2 14 - 13 16
8.
Оцелул Галац
 0:0 12 2 9 1 10 - 9 15
9.
У Крайова 1948
 12 4 1 7 20 - 23 13
10.
Сепси
 10 3 3 4 11 - 14 12
11.
Университатя Клуж
 11 2 6 3 16 - 20 12
12.
Волунтари
 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Политехника Яссы
 11 3 2 6 13 - 18 11
14.
УТА Арад
 11 2 4 5 8 - 14 10
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 12 0 6 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
3.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
ФКСБ
 5 4 1 0 10 - 4 13
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 10 - 10 10
6.
Фарул Констанца
 0:0 5 3 0 2 9 - 6 9
7.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
Оцелул Галац
 0:0 7 1 5 1 5 - 6 8
10.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
Волунтари
 6 2 1 3 8 - 11 7
12.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
13.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
14.
Ботошани
 6 0 4 2 5 - 7 4
15.
Политехника Яссы
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 5 1 1 15 - 7 16
2.
Университатя Клуж
 6 2 4 0 11 - 9 10
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
4.
Политехника Яссы
 7 3 0 4 10 - 10 9
5.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 8 - 8 9
6.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 10 - 6 8
7.
Оцелул Галац
 0:0 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
Фарул Констанца
 0:0 6 2 1 3 6 - 10 7
9.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
10.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Петролул Плоешти
 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
УТА Арад
 6 0 3 3 4 - 9 3
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
ФКСБ Коман Флоринел 1 3
УТА Арад Купер Годберг 1 3
ФКСБ Радунович Ристо 4
Весь список
  • 47'
    Луи Мунтяну ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Ларие Йонуц ослабляет давление, выбив мяч.
  • 46'
    Juri Cisotti не смог попасть в створ ударом издали
  • 46'
    Будеску Константин из команды Фарул Констанца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 46'
    Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Cosmin Dur-Bozoanca взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Andrei Rus ослабляет давление, выбив мяч.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Otelul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Оцелул Галац
    Ничья
    Фарул Констанца
    3.85
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    3.40
    3.70
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