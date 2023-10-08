  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Оцелул Галац
0:1
Конец матча
Фарул Констанца
0'
10' Желтая карточка
Попеску Михай
0:1
79' Гол
Ларие Йонуц
90'+5
13
Cosmin
Dur-Bozoanca
14
Andrei
Rus
6
Jonathan
Cisse
25
Ловрич
Драган
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
5
Ariel
Lopez1
23
Жардан
Василий
95
Латушан
Розарио
90
Фатаи
Кехинде
67
Фредерик
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
6
Балута
Тудор
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
26
Мазилу
Адриан
9
Мунтяну
Луис
10
Будеску
Константин
Оцелул Галац
Фарул Констанца

История личных встреч

Оцелул Галац
Фарул Констанца

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л2С1
2:5
Л2С1
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
4:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ДА
2:0
ДА
1:1
ДА
0:2
ДА
2:0

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.92
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

46
83

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 4 0.33
Yuri Cisotti 2 (1) 0.17
Фредерик 1 0.08
Фатаи Кехинде 1 0.08
Бодиштяну Штефан 1 0.08
Teles 0 0
Желев Милен 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 5 (4) 0.45
Вынэ Йонуц 2 0.18
Будеску Константин 2 0.18
Мунтяну Луис 2 0.18
Мазилу Адриан 1 0.09
Кырнац Николае 1 0.09
Грамени Константин 1 0.09
Крисиума Матеус 1 0.09
Сали Энес 1 0.09
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Балута Тудор 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ariel Lopez1 4 0
Alexandru Pop 2 1
Yuri Cisotti 3 0
Желев Милен 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
George Carjan 2 0
Жардан Василий 2 0
Живулич Диего 2 0
Relu Stoian 2 0
Mihai Adascalitei 2 0
Andrei Rus 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Гонсалвес 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Teles 1 0
Ловрич Драган 1 0
Бодиштяну Штефан 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 4 0
Ларие Йонуц 3 0
Артян Андрей 3 0
Кики Давид 1 1
Будеску Константин 2 0
Вынэ Йонуц 2 0
Георге Хаджи 2 0
Неделку Драгош 1 0
Балута Тудор 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Грамени Константин 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Маринс Густаво 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Фарул Констанца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Фарул Констанца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
8
Оцелул Галац
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Фарул Констанца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
38%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
63%
3
30%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
1
11%
5
31%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
5
31%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
55%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 поражения
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 ФК Залау - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1
У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1

Результаты матчей

Оцелул Галац
Фарул Констанца

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
6
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 9 2 1 25 - 11 29
2.
ЧФР Клуж
 11 8 1 2 24 - 11 25
3.
Рапид Бухарест
 12 6 4 2 25 - 14 22
4.
Университатя Крайова
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Фарул Констанца
 11 6 0 5 16 - 16 18
6.
Германнштадт
 12 3 7 2 17 - 14 16
7.
Петролул Плоешти
 12 3 7 2 14 - 13 16
8.
Оцелул Галац
 12 2 8 2 10 - 10 14
9.
У Крайова 1948
 12 4 1 7 20 - 23 13
10.
Сепси
 10 3 3 4 11 - 14 12
11.
Университатя Клуж
 11 2 6 3 16 - 20 12
12.
Волунтари
 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Политехника Яссы
 11 3 2 6 13 - 18 11
14.
УТА Арад
 11 2 4 5 8 - 14 10
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 12 0 6 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
3.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
ФКСБ
 5 4 1 0 10 - 4 13
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 10 - 10 10
6.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
7.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Волунтари
 6 2 1 3 8 - 11 7
11.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
12.
Оцелул Галац
 7 1 4 2 5 - 7 7
13.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
14.
Ботошани
 6 0 4 2 5 - 7 4
15.
Политехника Яссы
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 5 1 1 15 - 7 16
2.
Университатя Клуж
 6 2 4 0 11 - 9 10
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
4.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 10 9
5.
Политехника Яссы
 7 3 0 4 10 - 10 9
6.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 8 - 8 9
7.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 10 - 6 8
8.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
9.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
10.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Петролул Плоешти
 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
УТА Арад
 6 0 3 3 4 - 9 3
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
ФКСБ Коман Флоринел 1 3
УТА Арад Купер Годберг 1 3
ФКСБ Радунович Ристо 4
Весь список
  • 94'
    Грамени Константин пробует нанести удар издали, но Cosmin Dur-Bozoanca держит все под контролем
  • 93'
    Mihai Aioani из команды Фарул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Вынэ Йонуц ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Andrei Rus пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем
  • 93'
    Оцелул Галац пытается что-то создать.
  • 92'
    Живулич Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Teles нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.
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