Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Cristian Costin из команды Динамо Бухарест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Goncalo Gregorio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Goncalo Gregorio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Goncalo Gregorio навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Илич Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

37' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

33' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Айети Арлинд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

29' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

29' Могос Василе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Игра в одни ворота сейчас. Динамо Бухарест доминирует и владеет мячом

25' Дяк Чиприан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

20' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Морган Зив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Бирлигея Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

12' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Г О О О О Л - Абдалла Хаким забивает с правой ноги!

10' Рошу Нелуц создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Рошу Нелуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

8' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

8' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

7' Камора Мауру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

5' Илич Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Хорошую попытку сделал Абдалла Хаким . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Судья начинает матч