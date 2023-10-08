Тур: 12. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Хацеган Овидиу
1:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолАбдалла Хаким
51' Желтая карточкаАмзар Йонуц
1:1
58' ГолБирлигея Даниэль
81' Желтая карточкаЦвек Ловро
85' Желтая карточкаФика Алин
90' Желтая карточкаГолубович Аднан
90' Желтая карточкаИлие Матей
90'+8
Ход матча
10'
1:0
51'
58'
1:1
72'
81'
85'
90'
90'
Владение мячом
5
Лукао
II
31
Амзар
Йонуц
30
Рошу
Нелуц
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
19
Могос
Василе
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
99 Гезали ЛаминНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
44 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
-
27 Илие МатейЗащитник
- Защитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Нападающий
-
76 Tudor Lucaci
-
-
21 Luca Mihai
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
История личных встреч
Динамо Бухарест
ЧФР Клуж
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
37 матчей
21.6%
16.2%
62.2%
8 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
13.5%
54.1%
32.4%
5 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.2%
37.8%
46%
6 побед 14 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
0.63
0.94
Среднее время на гол
142
95
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.44
1.42
Среднее время на гол
62
63
Всего голов
38
44
Голов в среднем за матч
1.03
1.19
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
87
75
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|3
|0.25
|Костин Кристиан
|1
|0.08
|Ларрусеа Горка
|1
|0.08
|Абдалла Хаким
|1
|0.08
|Dennis Politic
|1
|0.08
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|5
|0.42
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.33
|Камора Мауру
|2
|0.17
|Авуну Дюрель
|2
|0.17
|Мухар Карло
|2
|0.17
|Тахцидис Панайотис
|2 (2)
|0.17
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.17
|Бетанкор Хефте
|1
|0.08
|Дяк Чиприан
|1
|0.08
|Айети Арлинд
|1
|0.08
|Маня Кристьян
|1
|0.08
|Джуричич Лука
|1
|0.08
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амзар Йонуц
|5
|0
|Рошу Нелуц
|4
|0
|Dennis Politic
|4
|0
|Моура Габриэл
|3
|0
|Бена Квентин
|3
|0
|Бани Андрей
|3
|0
|Буркэ Овидиу
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Ларрусеа Горка
|2
|0
|Патрике Разван
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Гезали Ламин
|1
|0
|Омавоо Жозуэ
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|4
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Крешич Антон
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Цвек Ловро
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Отеле Филип
|1
|0
|Фика Алин
|1
|0
|Джуричич Лука
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Сава Рэзван
|1
|0
|Илие Матей
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
2
2
Динамо Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ЧФР Клуж
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
12
Динамо Бухарест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
ЧФР Клуж
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
2
12
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 7
1
50%
1
8%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
5
45%
1
9%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
17%
3
25%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
8
24
5 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
2
25%
4
17%
1-15
2
25%
3
13%
16-30
1
13%
6
25%
31-45
1
13%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
25%
4
17%
76-90
Пропущено
20
13
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
0
0%
4
31%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
7
35%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2
Результаты матчей
Динамо Бухарест
ЧФР Клуж
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
33
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
111
111
75
111
57
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Динамо Бухарест
|Амзар Йонуц
|5
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 3
|УТА Арад
|Купер Годберг
|1 3