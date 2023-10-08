Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Могос Василе пробует нанести удар издали, но Adnan Golubovic держит все под контролем

92' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Дани Иглесиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Goncalo Gregorio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Амзар Йонуц создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Фика Алин получил желтую карточку от судьи

85' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Крешич Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

84' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновлен

82' Патрике Разван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Цвек Ловро получил желтую карточку от судьи

80' Luca Mihai оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Илие Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Goncalo Gregorio не смог попасть в створ ударом издали

77' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Матч возобновится спорным мячом

76' Матч возобновлен

74' Минута молчания состоится перед началом матча.

74' Матч остановлен

74' Goncalo Gregorio пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

74' Рошу Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Оооо... вот это был удар! Абдалла Хаким должен был забить с этой позиции.

72' Абдалла Хаким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Cristian Costin из команды Динамо Бухарест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Cristian Costin нанес удар, но промахнулся очень сильно.

69' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

66' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

65' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Илич Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

63' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

63' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Оооо... вот это был удар! Отеле Филип должен был забить с этой позиции.

62' Могос Василе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Г О О О О Л - Бирлигея Даниэль забивает с левой ноги!

58' Айети Арлинд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Cristian Costin из команды Динамо Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

54' Голубович Аднан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Лукао II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Оооо... вот это был удар! Могос Василе должен был забить с этой позиции.

53' Могос Василе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Дяк Чиприан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Илич Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

47' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.