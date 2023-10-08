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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
Динамо Бухарест
1:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
1:0
10' Гол
Абдалла Хаким
51' Желтая карточка
Амзар Йонуц
1:1
58' Гол
Бирлигея Даниэль
81' Желтая карточка
Цвек Ловро
85' Желтая карточка
Фика Алин
90' Желтая карточка
Голубович Аднан
90' Желтая карточка
Илие Матей
90'+8
1
Голубович
Аднан
5
Лукао
II
4
Бена
Квентин
23
Патрике
Разван
98
Костин
Кристиан
31
Амзар
Йонуц
10
Дани
Иглесиас
30
Рошу
Нелуц
16
Илич
Кристиан
19
Абдалла
Хаким
7
Goncalo
Gregorio
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
6
Айети
Арлинд
3
Морган
Зив
19
Могос
Василе
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
30
Бирлигея
Даниэль
Динамо Бухарест
ЧФР Клуж

История личных встреч

Динамо Бухарест
ЧФР Клуж

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

37 матчей

21.6%
16.2%
62.2%
8 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

13.5%
54.1%
32.4%
5 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.2%
37.8%
46%
6 побед 14 ничьих 17 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1ГА
0:3
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
К
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
КР
2:1
ПЛ
0:1
С
2:2
ПЛ
0:1
ДА
2:3
ДА
1:2
ДА
1:0
К
2:1
К
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

0.63
0.94

Среднее время на гол

142
95

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.44
1.42

Среднее время на гол

62
63

Всего голов

38
44

Голов в среднем за матч

1.03
1.19

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

87
75

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 3 0.25
Костин Кристиан 1 0.08
Ларрусеа Горка 1 0.08
Абдалла Хаким 1 0.08
Dennis Politic 1 0.08
Патрике Разван 0 0
Илич Кристиан 0 0
Бани Андрей 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 5 0.42
Бирлигея Даниэль 4 0.33
Камора Мауру 2 0.17
Авуну Дюрель 2 0.17
Мухар Карло 2 0.17
Тахцидис Панайотис 2 (2) 0.17
Йебоа Эммануэль 2 0.17
Бетанкор Хефте 1 0.08
Дяк Чиприан 1 0.08
Айети Арлинд 1 0.08
Маня Кристьян 1 0.08
Джуричич Лука 1 0.08
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Красники Эрмал 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амзар Йонуц 5 0
Рошу Нелуц 4 0
Dennis Politic 4 0
Моура Габриэл 3 0
Бена Квентин 3 0
Бани Андрей 3 0
Буркэ Овидиу 2 0
Голубович Аднан 2 0
Ларрусеа Горка 2 0
Патрике Разван 1 0
Илич Кристиан 1 0
Лукао II 1 0
Гезали Ламин 1 0
Омавоо Жозуэ 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 4 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Крешич Антон 2 0
Морган Зив 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Могос Василе 1 0
Цвек Ловро 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Отеле Филип 1 0
Фика Алин 1 0
Джуричич Лука 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Сава Рэзван 1 0
Илие Матей 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

2
2
Динамо Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ЧФР Клуж
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
12
Динамо Бухарест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
ЧФР Клуж
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

2
12
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 7
1
50%
1
8%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
5
45%
1
9%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
17%
3
25%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

8
24
5 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
2
25%
4
17%
1-15
2
25%
3
13%
16-30
1
13%
6
25%
31-45
1
13%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
25%
4
17%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
0
0%
4
31%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
7
35%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2

Результаты матчей

Динамо Бухарест
ЧФР Клуж

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
3
3
1
4
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
1
1
11
1.5
7
5
1
11
2.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 9 2 1 25 - 11 29
2.
ЧФР Клуж
 12 8 2 2 25 - 12 26
3.
Рапид Бухарест
 12 6 4 2 25 - 14 22
4.
Университатя Крайова
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Фарул Констанца
 11 6 0 5 16 - 16 18
6.
Германнштадт
 12 3 7 2 17 - 14 16
7.
Петролул Плоешти
 12 3 7 2 14 - 13 16
8.
Оцелул Галац
 12 2 8 2 10 - 10 14
9.
У Крайова 1948
 12 4 1 7 20 - 23 13
10.
Сепси
 10 3 3 4 11 - 14 12
11.
Университатя Клуж
 11 2 6 3 16 - 20 12
12.
Волунтари
 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Политехника Яссы
 11 3 2 6 13 - 18 11
14.
УТА Арад
 11 2 4 5 8 - 14 10
15.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 8 - 20 9
16.
Ботошани
 12 0 6 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
3.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
ФКСБ
 5 4 1 0 10 - 4 13
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 10 - 10 10
6.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
7.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Волунтари
 6 2 1 3 8 - 11 7
11.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
12.
Оцелул Галац
 7 1 4 2 5 - 7 7
13.
Динамо Бухарест
 7 1 2 4 3 - 10 5
14.
Ботошани
 6 0 4 2 5 - 7 4
15.
Политехника Яссы
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 5 1 1 15 - 7 16
2.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
3.
Университатя Клуж
 6 2 4 0 11 - 9 10
4.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 10 9
5.
Политехника Яссы
 7 3 0 4 10 - 10 9
6.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 8 - 8 9
7.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 10 - 6 8
8.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
9.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
10.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Петролул Плоешти
 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
УТА Арад
 6 0 3 3 4 - 9 3
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Динамо Бухарест Амзар Йонуц 5
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
ФКСБ Коман Флоринел 1 3
УТА Арад Купер Годберг 1 3
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