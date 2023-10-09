Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Габриэл Дебелюх нанес удар головой, но Пламен Илиев спокойно отбил мяч.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

ШТАНГА! Пробил головой Габриэл Дебелюх прямо в каркас ворот!

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Robert Mihai Silaghi нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

43' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Шафранко Павол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Франсишку Жуниор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

37' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Безумный фол. Dorinel Oancea грубо играет против соперника. Пострадал Florin Stefan

35' Удар от ворот произведет Сепси

35' ШТАНГА! Так было близко к голу - Robert Mihai Silaghi нанес удар в каркас ворот!

35' Нистор Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Сепси

31' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Сепси

28' Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

22' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

21' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

17' Удар от ворот произведет Сепси

14' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Бик Овидиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Florin Stefan ослабляет давление, выбив мяч.

12' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' George Cimpanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Сепси

11' Варга Роланд пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

10' Florin Stefan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

9' Варга Роланд пробил со штрафного прямо в стенку

9' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Отелита Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Florin Stefan из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сепси начинает с центра поля

1' Судья начинает матч