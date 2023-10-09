Тур: 12. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Andrei Moroita
1:0
Конец матча
0'
63' Желтая карточкаНиняй Бранислав
78' Желтая карточкаФрансишку Жуниор
1:0
82' ПенальтиНистор Дан
86' Желтая карточкаБик Овидиу
90' Желтая карточкаКипчу Александру
90'+6
Ход матча
63'
78'
82'
1:0
86'
90'
Владение мячом
23
Илиев
Пламен
94
Бик
Овидиу
19
Попа
Даньел
10
Нистор
Дан
44
Бэлаша
Михай
97
Варга
Роланд
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
10 Нистор ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Ману ЭлвисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
24 Denis Renta
-
-
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
История личных встреч
Университатя Клуж
Сепси
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|7 (4)
|0.58
|Кипчу Александру
|3
|0.25
|Попа Даньел
|3
|0.25
|Митря Богдан
|2
|0.17
|Стойка Янис
|2
|0.17
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шафранко Павол
|3
|0.27
|Алими Исник
|2
|0.18
|Аганович Аднан
|2
|0.18
|Штефэнеску Мариус
|2
|0.18
|Рондон Марио
|1
|0.09
|Каллаку Шерифф
|1
|0.09
|Варга Роланд
|0
|0
|Матей Космин
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бик Овидиу
|4
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Митря Богдан
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Кипчу Александру
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Кымпану Георге
|0
|1
|Илиев Пламен
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Попа Даньел
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|5
|0
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Бэлаша Михай
|3
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Матей Космин
|0
|1
|Аганович Аднан
|1
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Алими Исник
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
2
Университатя Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сепси
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
11
4
Университатя Клуж
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сепси
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
17
6
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
50%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
3
43%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
18
11
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
4
36%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
7
39%
5
45%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
11%
5
33%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
5
26%
1
7%
31-45
5
26%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1
Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0
Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5
Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0
Результаты матчей
Университатя Клуж
Сепси
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:5
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:2
2 раза 17%
3:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
48
29
210
110
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Динамо Бухарест
|Амзар Йонуц
|5
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 3