  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
Университатя Клуж
1:0
Конец матча
Сепси
0'
63' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
78' Желтая карточка
Франсишку Жуниор
1:0
82' Пенальти
Нистор Дан
86' Желтая карточка
Бик Овидиу
90' Желтая карточка
Кипчу Александру
90'+6
23
Илиев
Пламен
5
Вэтэжелу
Богдан
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
3
Митря
Богдан
27
Кипчу
Александру
28
Кымпану
Георге
4
Дукуре
Кевин
Гробры
94
Бик
Овидиу
96
Robert
Mihai
Silaghi
19
Попа
Даньел
10
Нистор
Дан
33
Никзули
Роланд
25
Отелита
Богдан
44
Бэлаша
Михай
4
Кечкеш
Акош
3
Штефан
Флорин
82
Ниняй
Бранислав
11
Штефэнеску
Мариус
22
Франсишку
Жуниор
8
Георге
Ион
97
Варга
Роланд
18
Шафранко
Павол
Университатя Клуж
Сепси

История личных встреч

Университатя Клуж
Сепси

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:0
С
2:1
С
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 7 (4) 0.58
Кипчу Александру 3 0.25
Попа Даньел 3 0.25
Митря Богдан 2 0.17
Стойка Янис 2 0.17
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
Dorinel Oancea 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шафранко Павол 3 0.27
Алими Исник 2 0.18
Аганович Аднан 2 0.18
Штефэнеску Мариус 2 0.18
Рондон Марио 1 0.09
Каллаку Шерифф 1 0.09
Варга Роланд 0 0
Матей Космин 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бик Овидиу 4 0
Нистор Дан 3 0
Митря Богдан 3 0
Мирон Джордже 3 0
Димитров Радослав 2 0
Кипчу Александру 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Кымпану Георге 0 1
Илиев Пламен 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Пициан Андрей 1 0
Попа Даньел 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 5 0
Штефэнеску Мариус 4 0
Бэлаша Михай 3 0
Франсишку Жуниор 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Отелита Богдан 2 0
Матей Космин 0 1
Аганович Аднан 1 0
Варга Роланд 1 0
Алими Исник 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Никзули Роланд 1 0
Георге Ион 1 0
Штефан Флорин 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
Университатя Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сепси
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

11
4
Университатя Клуж
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сепси
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

17
6

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
50%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
3
43%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

18
11
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
4
36%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
7
39%
5
45%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
11%
5
33%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
5
26%
1
7%
31-45
5
26%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1
Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0
Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5
Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0

Результаты матчей

Университатя Клуж
Сепси

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:2
2 раза 17%
3:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
4
8
1.5
2
9
2
10
2.5
1
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 9 2 1 25 - 11 29
2.
ЧФР Клуж
 12 8 2 2 25 - 12 26
3.
Рапид Бухарест
 12 6 4 2 25 - 14 22
4.
Университатя Крайова
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Фарул Констанца
 11 6 0 5 16 - 16 18
6.
Германнштадт
 12 3 7 2 17 - 14 16
7.
Петролул Плоешти
 12 3 7 2 14 - 13 16
8.
Университатя Клуж
 12 3 6 3 17 - 20 15
9.
Оцелул Галац
 12 2 8 2 10 - 10 14
10.
У Крайова 1948
 12 4 1 7 20 - 23 13
11.
Сепси
 11 3 3 5 11 - 15 12
12.
Волунтари
 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Политехника Яссы
 11 3 2 6 13 - 18 11
14.
УТА Арад
 11 2 4 5 8 - 14 10
15.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 8 - 20 9
16.
Ботошани
 12 0 6 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
3.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
ФКСБ
 5 4 1 0 10 - 4 13
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 10 - 10 10
6.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
7.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Волунтари
 6 2 1 3 8 - 11 7
11.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
12.
Оцелул Галац
 7 1 4 2 5 - 7 7
13.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
14.
Динамо Бухарест
 7 1 2 4 3 - 10 5
15.
Ботошани
 6 0 4 2 5 - 7 4
16.
Политехника Яссы
 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 5 1 1 15 - 7 16
2.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
3.
Университатя Клуж
 6 2 4 0 11 - 9 10
4.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 10 9
5.
Политехника Яссы
 7 3 0 4 10 - 10 9
6.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 8 - 8 9
7.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 10 - 6 8
8.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
9.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
10.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Петролул Плоешти
 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
14.
Сепси
 6 1 1 4 5 - 8 4
15.
УТА Арад
 6 0 3 3 4 - 9 3
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 7 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 5
Динамо Бухарест Амзар Йонуц 5
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
ФКСБ Коман Флоринел 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 92'
      Ману Элвис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 92'
      Стойка Янис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Университатя Клуж контролирует мяч.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 91'
      Филип Иоан из команды Университатя Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Кипчу Александру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cluj Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Университатя Клуж 1:0 Сепси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     