Тур: 25.
Ход матча
24'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Уэсли
Лопес
27
Энрике
Бруно
31
Уго
Витор
20
Yago
I
5
Rezende2
16
Thaciano
11
Ратао
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Луис ФилипеВратарь
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
31 Араужо ЛуисНападающий
-
48 Jesus Igor
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Mario Jorge
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
5 Rezende2Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
-
11 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
29 Vitor Jacare
-
-
35 Adriel Ramos
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фламенго
Байя
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
2.83
2.43
Среднее время на гол
31
37
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.33
Среднее время на гол
57
67
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
2.15
1.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
41
46
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|5 (4)
|0.2
|Педро Гильерме
|5 (2)
|0.2
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.16
|Жерсон Сантос
|3
|0.12
|Лео Перейра
|3
|0.12
|Айртон Лукас
|3
|0.12
|Эвертон Соарес
|2
|0.08
|Рибейро Эвертон
|2
|0.08
|Уэсли Лопес
|2
|0.08
|Энрике Бруно
|2
|0.08
|Пульгар Эрик
|2
|0.08
|Viktor Hugo
|1
|0.04
|Луис Давид
|1
|0.04
|Франса Матеус
|1
|0.04
|Тьяго Маия
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thaciano
|3
|0.12
|Стум Эвералдо
|3
|0.12
|Ademir Santos
|3
|0.12
|Gabriel Teixeira
|3
|0.12
|Соуза Коули
|2
|0.08
|Да Силва Кайки
|2
|0.08
|Ратао Рафаэл
|2
|0.08
|Alessandro Vinicius2
|2
|0.08
|Кандидо Камило
|1
|0.04
|Rezende2
|1
|0.04
|Уго Витор
|1
|0.04
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.04
|Vitor Jacare
|1
|0.04
|Arthur Sales
|1
|0.04
|Жилберто Жуниор
|0
|0
|Ryan Santos
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|Айртон Лукас
|6
|0
|Бруно Фабрисио
|5
|0
|Энрике Бруно
|4
|0
|Тьяго Маия
|4
|0
|Пульгар Эрик
|4
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Луис Филипе
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Араужо Луис
|0
|1
|Луис Давид
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Jesus Igor
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|5
|1
|Rezende2
|4
|1
|Ademir Santos
|5
|0
|Асеведо Николас
|5
|0
|Ryan Santos
|3
|1
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Vitor Jacare
|4
|0
|Уго Витор
|3
|0
|Yago I
|3
|0
|Сисиньо Неусиано
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Alessandro Vinicius2
|2
|0
|Matheus Bahia
|2
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Мугни Лукас
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Лео Ситтадини
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Thaciano
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
|Доминик Андре
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Байя
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
2
Фламенго
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Байя
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
17
14
Фламенго
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Байя
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
22
16
Голы по времени матча
Забито
16
7
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
2
13%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
1
6%
4
57%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
6
38%
0
0%
76-90
Пропущено
9
19
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
11%
4
21%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
0
0%
8
42%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
3
33%
3
16%
76-90
Забито
19
19
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
11%
1
5%
1-15
5
26%
4
21%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
4
21%
2
11%
76-90
Пропущено
22
16
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
4
18%
4
25%
31-45
7
32%
1
6%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
5
23%
3
19%
76-90
Забито
35
26
16 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
4
11%
2
8%
1-15
7
20%
5
19%
16-30
5
14%
8
31%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
4
11%
5
19%
61-75
10
29%
2
8%
76-90
Пропущено
31
35
14 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
3
10%
5
14%
1-15
5
16%
6
17%
16-30
6
19%
5
14%
31-45
7
23%
9
26%
46-60
2
6%
4
11%
61-75
8
26%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3
Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0
Байя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Байя - Сантос 1:2 Коритиба Парана - Байя 2:4 Байя - Васко да Гама 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0
Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0
Результаты матчей
Фламенго
Байя
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:3
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:3
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
56
57
29
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
57
67
111
49
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
168
1113
618
618
420
123
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|3
|5
|39 - 15
|51
|2.
|24
|12
|8
|4
|38 - 18
|44
|3.
|0:1
|25
|13
|4
|8
|39 - 32
|43
|4.
|24
|11
|9
|4
|33 - 21
|42
|5.
|24
|12
|5
|7
|34 - 26
|41
|6.
|1:0
|25
|12
|5
|8
|30 - 23
|41
|7.
|0:0
|25
|11
|8
|6
|36 - 30
|41
|8.
|24
|11
|7
|6
|37 - 27
|40
|9.
|24
|10
|7
|7
|27 - 19
|37
|10.
|24
|8
|7
|9
|29 - 26
|31
|11.
|24
|7
|9
|8
|28 - 29
|30
|12.
|24
|8
|5
|11
|23 - 30
|29
|13.
|24
|7
|8
|9
|23 - 21
|29
|14.
|24
|7
|8
|9
|20 - 27
|29
|15.
|24
|7
|5
|12
|26 - 34
|26
|16.
|24
|6
|8
|10
|20 - 30
|26
|17.
|0:0
|25
|6
|8
|11
|28 - 33
|26
|18.
|24
|6
|6
|12
|23 - 40
|24
|19.
|24
|4
|5
|15
|26 - 50
|17
|20.
|24
|3
|5
|16
|25 - 53
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|27 - 5
|33
|2.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|3.
|0:1
|13
|10
|2
|1
|26 - 10
|32
|4.
|13
|8
|4
|1
|24 - 14
|28
|5.
|1:0
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|6.
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|7.
|13
|8
|2
|3
|21 - 12
|26
|8.
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|9.
|12
|6
|3
|3
|15 - 10
|21
|10.
|12
|5
|6
|1
|19 - 12
|21
|11.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|12.
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|13.
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|14.
|12
|5
|1
|6
|15 - 15
|16
|15.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|16.
|12
|3
|6
|3
|11 - 14
|15
|17.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|18.
|12
|3
|4
|5
|5 - 8
|13
|19.
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|20.
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|2.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|3.
|13
|4
|6
|3
|19 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|7.
|13
|5
|1
|7
|9 - 15
|16
|8.
|1:0
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|9.
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|10.
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|11.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|8 - 17
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|14.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|8 - 18
|10
|15.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|16.
|11
|2
|2
|7
|14 - 20
|8
|17.
|12
|2
|1
|9
|5 - 22
|7
|18.
|11
|0
|5
|6
|8 - 14
|5
|19.
|13
|1
|2
|10
|13 - 36
|5
|20.
|11
|0
|4
|7
|13 - 27
|4
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (2)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|9 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|9 (1)
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8