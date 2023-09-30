  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 25.
Фламенго
1:0
Конец матча
Байя
0'
24' Желтая карточка
Тьяго Маия
50' Красная карточка
Кану Рубенилсон
60' Желтая карточка
Yago I
1:0
60' Пенальти
Педро Гильерме
63' Желтая карточка
Rezende2
90'+9
17
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
7
Рибейро
Эвертон
8
Тьяго
Маия
5
Пульгар
Эрик
20
Жерсон
Сантос
9
Педро
Гильерме
27
Энрике
Бруно
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
4
Кану
Рубенилсон
31
Уго
Витор
38
Кандидо
Камило
20
Yago
I
5
Rezende2
7
Ademir
Santos
16
Thaciano
11
Ратао
Рафаэл
9
Стум
Эвералдо
Фламенго
4-4-2
Байя
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Байя

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:3
СA
3:0
СA
0:5
СA
4:3
СA
3:5
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
3:3

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

2.83
2.43

Среднее время на гол

31
37

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.33

Среднее время на гол

57
67

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

2.15
1.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

41
46

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 6 (3) 0.24
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.2
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.16
Жерсон Сантос 3 0.12
Лео Перейра 3 0.12
Айртон Лукас 3 0.12
Эвертон Соарес 2 0.08
Рибейро Эвертон 2 0.08
Уэсли Лопес 2 0.08
Энрике Бруно 2 0.08
Пульгар Эрик 2 0.08
Viktor Hugo 1 0.04
Луис Давид 1 0.04
Франса Матеус 1 0.04
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thaciano 3 0.12
Стум Эвералдо 3 0.12
Ademir Santos 3 0.12
Gabriel Teixeira 3 0.12
Соуза Коули 2 0.08
Да Силва Кайки 2 0.08
Ратао Рафаэл 2 0.08
Alessandro Vinicius2 2 0.08
Кандидо Камило 1 0.04
Rezende2 1 0.04
Уго Витор 1 0.04
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.04
Vitor Jacare 1 0.04
Arthur Sales 1 0.04
Жилберто Жуниор 0 0
Ryan Santos 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 6 1
Айртон Лукас 6 0
Бруно Фабрисио 5 0
Энрике Бруно 4 0
Тьяго Маия 4 0
Пульгар Эрик 4 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Видаль Артуро 2 0
Луис Филипе 2 0
Рибейро Эвертон 2 0
Лео Перейра 2 0
Араужо Луис 0 1
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Jesus Igor 1 0
Viktor Hugo 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 5 2
Rezende2 5 1
Ademir Santos 5 0
Асеведо Николас 5 0
Ryan Santos 3 1
Yago I 4 0
Стум Эвералдо 4 0
Vitor Jacare 4 0
Уго Витор 3 0
Сисиньо Неусиано 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Жилберто Жуниор 2 0
Габриэл Шавьер 2 0
Alessandro Vinicius2 2 0
Matheus Bahia 2 0
Да Силва Кайки 2 0
Мугни Лукас 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Danilo XVI 1 0
Лео Ситтадини 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Thaciano 1 0
Соуза Коули 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Доминик Андре 1 0

Результаты матчей

Фламенго
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Байя
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
2
Фламенго
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Байя
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

17
14
Фламенго
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
24% (6)
20% (5)
Байя
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

22
16

Голы по времени матча

Забито

17
7
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
2
12%
1
14%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
1
6%
4
57%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
6
35%
0
0%
76-90

Пропущено

9
20
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
1
11%
4
20%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
0
0%
9
45%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
3
33%
3
15%
76-90

Забито

19
19
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
2
11%
1
5%
1-15
5
26%
4
21%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
4
21%
2
11%
76-90

Пропущено

22
16
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
4
18%
4
25%
31-45
7
32%
1
6%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
5
23%
3
19%
76-90

Забито

36
26
16 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 10
4
11%
2
8%
1-15
7
19%
5
19%
16-30
5
14%
8
31%
31-45
6
17%
4
15%
46-60
4
11%
5
19%
61-75
10
28%
2
8%
76-90

Пропущено

31
36
14 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
3
10%
5
14%
1-15
5
16%
6
17%
16-30
6
19%
5
14%
31-45
7
23%
10
28%
46-60
2
6%
4
11%
61-75
8
26%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3
Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0
Байя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Байя - Сантос 1:2 Коритиба Парана - Байя 2:4 Байя - Васко да Гама 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0
Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0

Результаты матчей

Фламенго
Байя

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:3
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:3
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
5
7
2
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
5
8
6
7
1.5
1
12
4
9
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
16
9
11
14
1.5
6
19
6
19
2.5
4
21
1
24
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 24 16 3 5 39 - 15 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 12 8 4 38 - 18 44
3.
Гремио
 25 13 5 7 40 - 32 44
4.
Фламенго
 25 12 7 6 37 - 30 43
5.
Ред Булл Брагантино
 24 11 9 4 33 - 21 42
6.
Флуминенсе
 0:0 25 12 6 7 34 - 26 42
7.
Атлетико Паранаэнсе
 24 11 7 6 37 - 27 40
8.
Форталеза Сеара
 25 11 6 8 30 - 24 39
9.
Атлетико Минейро
 24 10 7 7 27 - 19 37
10.
Коринтианс
 1:0 25 8 9 8 29 - 29 33
11.
Сан-Паулу
 0:1 25 8 7 10 29 - 27 31
12.
Куяба
 0:0 25 8 6 11 23 - 30 30
13.
Крузейро
 24 7 8 9 23 - 21 29
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 24 7 8 9 20 - 27 29
15.
Васко да Гама
 24 7 5 12 26 - 34 26
16.
Гойяс
 24 6 8 10 20 - 30 26
17.
Байя
 25 6 7 12 28 - 34 25
18.
Сантос
 24 6 6 12 23 - 40 24
19.
Америка Минейро
 24 4 5 15 26 - 50 17
20.
Коритиба Парана
 24 3 5 16 25 - 53 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 0:0 13 10 3 0 20 - 6 33
3.
Гремио
 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Атлетико Паранаэнсе
 13 8 4 1 24 - 14 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 8 2 1 19 - 8 26
6.
Сан-Паулу
 0:1 14 8 2 4 21 - 13 26
7.
Ред Булл Брагантино
 12 7 4 1 19 - 7 25
8.
Форталеза Сеара
 13 7 4 2 20 - 11 25
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Атлетико Минейро
 12 6 3 3 15 - 10 21
11.
Коринтианс
 1:0 12 5 6 1 19 - 12 21
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 12 - 10 18
13.
Сантос
 12 4 5 3 18 - 18 17
14.
Васко да Гама
 12 5 1 6 15 - 15 16
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Гойяс
 12 3 6 3 11 - 14 15
17.
Куяба
 0:0 12 3 5 4 14 - 15 14
18.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
19.
Америка Минейро
 13 4 1 8 13 - 23 13
20.
Коритиба Парана
 11 2 3 6 12 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 13 6 3 4 20 - 21 21
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 5 3 4 12 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 4 6 3 19 - 10 18
4.
Ред Булл Брагантино
 12 4 5 3 14 - 14 17
5.
Крузейро
 12 4 4 4 18 - 13 16
6.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
7.
Куяба
 0:0 13 5 1 7 9 - 15 16
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 11 3 3 5 13 - 13 12
10.
Гремио
 12 3 3 6 14 - 22 12
11.
Коринтианс
 1:0 13 3 3 7 10 - 17 12
12.
Гойяс
 12 3 2 7 9 - 16 11
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
14.
Васко да Гама
 12 2 4 6 11 - 19 10
15.
Флуминенсе
 0:0 12 2 3 7 14 - 20 9
16.
Байя
 13 2 3 8 8 - 19 9
17.
Сантос
 12 2 1 9 5 - 22 7
18.
Сан-Паулу
 0:1 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Коритиба Парана
 13 1 2 10 13 - 36 5
20.
Америка Минейро
 11 0 4 7 13 - 27 4
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (2)
Сантос Леонардо Маркос 9 (2)
Куяба Дейверсон Силва 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 10
Гремио Каннеманн Вальтер 1 10
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Тьяго Маия получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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