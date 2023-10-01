Тур: 20. Стадион: Акер. Главный судья: Хагенес Кристоффер
Ход матча
10'
21'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Белл ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Jone Berg
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
История личных встреч
Молде
Викинг
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
93.3%
33.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед
32 матча
34.4%
21.9%
43.7%
11 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.4%
18.8%
46.8%
11 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
2.33
1.71
Среднее время на гол
38
52
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
2
1.47
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
69
51
Голов в среднем за матч
2.16
1.59
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
41
56
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.3
|Брейвик Эмиль
|6 (1)
|0.26
|Эйкрем Магнус
|5
|0.22
|Грёдем Магнус
|5
|0.22
|Линнес Мартин
|5
|0.22
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.17
|Китолано Эрик
|4
|0.17
|Бериша Ветон
|3 (1)
|0.13
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.13
|Хестад Эйрик
|2
|0.09
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.04
|Хансен Беньямин
|1
|0.04
|Ловик Матиас
|1
|0.04
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.04
|Эдегор Никлас
|1
|0.04
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|11 (5)
|0.48
|Сальвесен Ларс-Йорген
|9
|0.39
|Свеннсен Сандер
|4
|0.17
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.17
|Д'Агостино Николас
|3
|0.13
|Брекало Давид
|3
|0.13
|Танген Харальд
|2
|0.09
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.09
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.09
|Сольбаккен Маркус
|2
|0.09
|Язбек Патрик
|1
|0.04
|Паттинама Шейн
|1
|0.04
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.04
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.04
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0.04
|Эукленн Сондре
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|3
|1
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Ловик Матиас
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Язбек Патрик
|5
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Диоп Джибрил
|4
|0
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Результаты матчей
Молде
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Викинг
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
2
Молде
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Викинг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
19
29
Молде
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Викинг
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (7)
59% (13)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
18% (4)
50% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
24
31
Голы по времени матча
Забито
28
17
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
3
11%
2
12%
1-15
5
18%
2
12%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
4
14%
2
12%
46-60
5
18%
3
18%
61-75
6
21%
7
41%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
6
55%
76-90
Забито
21
32
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
14%
4
13%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
5
24%
1
3%
31-45
4
19%
5
16%
46-60
3
14%
10
31%
61-75
4
19%
10
31%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
24%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
18%
5
26%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
24%
5
26%
76-90
Забито
49
49
23 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 37
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 2
6
12%
6
12%
1-15
7
14%
4
8%
16-30
10
20%
2
4%
31-45
8
16%
7
14%
46-60
8
16%
13
27%
61-75
10
20%
17
35%
76-90
Пропущено
23
30
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
4
17%
3
10%
1-15
1
4%
7
23%
16-30
5
22%
5
17%
31-45
5
22%
1
3%
46-60
2
9%
3
10%
61-75
6
26%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1
Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0
Викинг
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0
Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2
Результаты матчей
Молде
Викинг
Точный счет
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
4
4 раза 18%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
3
7 раз 32%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Молде
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
93
55
75
37
210
28
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
91
66
64
39
28
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
211
139
157
814
913
616
220
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|23
|16
|3
|4
|50 - 31
|51
|2.
|22
|15
|4
|3
|57 - 29
|49
|3.
|23
|15
|3
|5
|34 - 23
|48
|4.
|23
|14
|3
|6
|41 - 25
|45
|5.
|2:0
|23
|13
|5
|5
|50 - 24
|44
|6.
|23
|11
|3
|9
|41 - 36
|36
|7.
|23
|10
|4
|9
|41 - 36
|34
|8.
|23
|8
|6
|9
|28 - 31
|30
|9.
|23
|8
|5
|10
|29 - 35
|29
|10.
|22
|8
|3
|11
|26 - 29
|27
|11.
|22
|7
|3
|12
|31 - 46
|24
|12.
|0:0
|23
|5
|7
|11
|30 - 38
|22
|13.
|0:0
|23
|5
|7
|11
|34 - 43
|22
|14.
|23
|5
|6
|12
|20 - 34
|21
|15.
|22
|4
|5
|13
|19 - 35
|17
|16.
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 10
|29
|2.
|0:2
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|3.
|2:0
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|5.
|10
|7
|2
|1
|27 - 12
|23
|6.
|12
|7
|0
|5
|27 - 19
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|9.
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|20 - 11
|17
|12.
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|13.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|11
|3
|3
|5
|9 - 9
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|0:2
|11
|7
|1
|3
|17 - 13
|22
|3.
|11
|7
|1
|3
|14 - 12
|22
|4.
|2:0
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|6.
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|8.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|14 - 15
|14
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|12.
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|13.
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|0:0
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (5)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4