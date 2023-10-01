  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Молде
4:0
Конец матча
Викинг
0'
1:0
10' Гол
Эйкрем Магнус
2:0
21' Гол
Эриксен Кристиан
44' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
46' Желтая карточка
Трипич Златко
51' Желтая карточка
Язбек Патрик
53' Желтая карточка
Ловик Матиас
3:0
59' Гол
Хёуген Кристоффер
4:0
63' Гол
Эйкрем Магнус
90'+2
1
Карлстрём
Якоб
3
Эйванн
Каспер
6
Эллингсен
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
15
Коса
Маркус
Андреас
22
Грёдем
Магнус
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
9
Бериша
Ветон
30
Гуннарссон
Патрик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
4
Брекало
Давид
5
Диоп
Джибрил
20
Паттинама
Шейн
14
Язбек
Патрик
8
Сольбаккен
Маркус
25
Белл
Джо
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
Молде
3-5-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Молде
Викинг

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

93.3%
33.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед

32 матча

34.4%
21.9%
43.7%
11 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.4%
18.8%
46.8%
11 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

Э
3:4
Э
1:4
Э
3:4
Э
2:2
Э
3:2
Э
3:2
Э
5:0
Э
0:2
Э
5:1
Э
2:3
Э
3:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
4:1
К
3:0
Э
2:1
Э
1:2
КН
5:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:2
ТМС
1:1
Э
3:3
Э
2:3

Голы

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

2.33
1.71

Среднее время на гол

38
52

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

2
1.47

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

69
51

Голов в среднем за матч

2.16
1.59

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

41
56

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 7 0.3
Брейвик Эмиль 6 (1) 0.26
Эйкрем Магнус 6 0.26
Грёдем Магнус 5 0.22
Линнес Мартин 5 0.22
Эриксен Кристиан I 4 0.17
Китолано Эрик 4 0.17
Бериша Ветон 3 (1) 0.13
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.13
Хёуген Кристоффер 2 0.09
Хестад Эйрик 2 0.09
Хансен Беньямин 1 0.04
Ловик Матиас 1 0.04
Гульбрандсен Фредрик 1 0.04
Эдегор Никлас 1 0.04
Хауган Эйрик 0 0
Коса Маркус Андреас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 11 (5) 0.48
Сальвесен Ларс-Йорген 9 0.39
Свеннсен Сандер 4 0.17
Бьёрсхоль Сондре 4 0.17
Д'Агостино Николас 3 0.13
Брекало Давид 3 0.13
Танген Харальд 2 0.09
Сандберг Никлас 2 (1) 0.09
Бьярнасон Биркир 2 0.09
Сольбаккен Маркус 2 0.09
Язбек Патрик 1 0.04
Паттинама Шейн 1 0.04
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.04
Адегбенро Самуэль 1 0.04
Лёкберг Кристоффер 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Sondre Klingen Langaas 1 0.04
Эукленн Сондре 0 0
Edvin Austboe 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 3 1
Брюнхильдсен Ола 4 0
Хагельскьер Андерс 4 0
Бьорнбак Мартин 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Ловик Матиас 3 0
Эйкрем Магнус 1 1
Карлстрём Якоб 1 1
Хансен Беньямин 2 0
Риса Бирк 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Китолано Эрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Петерсен Оливер 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язбек Патрик 6 0
Трипич Златко 5 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Диоп Джибрил 4 0
Паттинама Шейн 2 1
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Хауген Херман 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0

Результаты матчей

Молде
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Викинг
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
2
Молде
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Викинг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

19
29
Молде
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Викинг
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (7)
57% (13)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
17% (4)
52% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

24
31

Голы по времени матча

Забито

32
17
15 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
4
13%
2
12%
1-15
6
19%
2
12%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
5
16%
2
12%
46-60
6
19%
3
18%
61-75
6
19%
7
41%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
2
33%
6
40%
76-90

Забито

21
32
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
3
14%
4
13%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
5
24%
1
3%
31-45
4
19%
5
16%
46-60
3
14%
10
31%
61-75
4
19%
10
31%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
24%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
18%
5
26%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
24%
5
26%
76-90

Забито

53
49
25 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 37
15 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
7
13%
6
12%
1-15
8
15%
4
8%
16-30
10
19%
2
4%
31-45
9
17%
7
14%
46-60
9
17%
13
27%
61-75
10
19%
17
35%
76-90

Пропущено

23
34
10 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
4
17%
4
12%
1-15
1
4%
8
24%
16-30
5
22%
5
15%
31-45
5
22%
2
6%
46-60
2
9%
4
12%
61-75
6
26%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1
Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0
Викинг
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0
Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2

Результаты матчей

Молде
Викинг

Точный счет

0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
0:4
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
4
5 раз 22%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
3
7 раз 30%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Молде
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
1.5
9
3
6
5
2.5
7
5
4
7
3.5
2
10
2
9
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
6
6
1.5
6
5
3
9
2.5
2
9
3
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
21
2
14
9
1.5
15
8
9
14
2.5
9
14
7
16
3.5
2
21
2
21
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 23 16 4 3 58 - 29 52
2.
Викинг
 23 16 3 4 50 - 33 51
3.
Тромсё
 23 15 3 5 34 - 23 48
4.
Бранн
 23 14 3 6 41 - 25 45
5.
Молде
 23 13 5 5 52 - 24 44
6.
Лиллестрём
 23 11 3 9 41 - 36 36
7.
Сарпсборг-08
 23 10 4 9 41 - 36 34
8.
Одд
 23 8 6 9 28 - 31 30
9.
Русенборг
 23 8 5 10 29 - 35 29
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 23 8 3 12 26 - 30 27
11.
Хам-Кам
 22 7 3 12 31 - 46 24
12.
Волеренга
 23 6 6 11 32 - 39 24
13.
Саннефьёрд
 23 5 6 12 35 - 45 21
14.
Хёугесунн
 23 5 6 12 20 - 34 21
15.
Стабек
 22 4 5 13 19 - 35 17
16.
Олесунн
 23 3 3 17 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Молде
 11 8 2 1 30 - 8 26
4.
Будё-Глимт
 1:0 11 8 2 1 28 - 12 26
5.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
6.
Лиллестрём
 12 7 0 5 27 - 19 21
7.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
8.
Сарпсборг-08
 11 6 1 4 24 - 15 19
9.
Одд
 11 5 3 3 14 - 11 18
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 11 5 1 5 15 - 13 16
12.
Саннефьёрд
 11 4 4 3 21 - 13 16
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 11 3 3 5 9 - 9 12
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
3.
Викинг
 11 7 1 3 17 - 15 22
4.
Молде
 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Бранн
 11 5 1 5 15 - 15 16
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Лиллестрём
 11 4 3 4 14 - 17 15
8.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 12 3 2 7 11 - 17 11
11.
Русенборг
 11 2 3 6 10 - 20 9
12.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
13.
Хам-Кам
 10 2 0 8 13 - 29 6
14.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 11 0 0 11 6 - 34 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (9)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (5)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
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    • 46'
      Трипич Златко получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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