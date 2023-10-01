Тур: 20. Стадион: Акер. Главный судья: Хагенес Кристоффер
0'
1:0
10' ГолЭйкрем Магнус
2:0
21' ГолЭриксен Кристиан
44' Желтая карточкаХагельскьер Андерс
46' Желтая карточкаТрипич Златко
51' Желтая карточкаЯзбек Патрик
53' Желтая карточкаЛовик Матиас
3:0
59' ГолХёуген Кристоффер
4:0
63' ГолЭйкрем Магнус
90'+2
Ход матча
10'
21'
46'
51'
53'
59'
63'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Белл ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Jone Berg
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
История личных встреч
Молде
Викинг
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
93.3%
33.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед
32 матча
34.4%
21.9%
43.7%
11 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.4%
18.8%
46.8%
11 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
2.33
1.71
Среднее время на гол
38
52
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
2
1.47
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
69
51
Голов в среднем за матч
2.16
1.59
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
41
56
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.3
|Брейвик Эмиль
|6 (1)
|0.26
|Эйкрем Магнус
|6
|0.26
|Грёдем Магнус
|5
|0.22
|Линнес Мартин
|5
|0.22
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.17
|Китолано Эрик
|4
|0.17
|Бериша Ветон
|3 (1)
|0.13
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.13
|Хёуген Кристоффер
|2
|0.09
|Хестад Эйрик
|2
|0.09
|Хансен Беньямин
|1
|0.04
|Ловик Матиас
|1
|0.04
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.04
|Эдегор Никлас
|1
|0.04
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|11 (5)
|0.48
|Сальвесен Ларс-Йорген
|9
|0.39
|Свеннсен Сандер
|4
|0.17
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.17
|Д'Агостино Николас
|3
|0.13
|Брекало Давид
|3
|0.13
|Танген Харальд
|2
|0.09
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.09
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.09
|Сольбаккен Маркус
|2
|0.09
|Язбек Патрик
|1
|0.04
|Паттинама Шейн
|1
|0.04
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.04
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.04
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0.04
|Эукленн Сондре
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|3
|1
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Хагельскьер Андерс
|4
|0
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Ловик Матиас
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Язбек Патрик
|6
|0
|Трипич Златко
|5
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Диоп Джибрил
|4
|0
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Результаты матчей
Молде
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Викинг
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
2
Молде
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Викинг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
19
29
Молде
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Викинг
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (7)
57% (13)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
17% (4)
52% (12)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
24
31
Голы по времени матча
Забито
32
17
15 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
4
13%
2
12%
1-15
6
19%
2
12%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
5
16%
2
12%
46-60
6
19%
3
18%
61-75
6
19%
7
41%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
2
33%
6
40%
76-90
Забито
21
32
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
3
14%
4
13%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
5
24%
1
3%
31-45
4
19%
5
16%
46-60
3
14%
10
31%
61-75
4
19%
10
31%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
24%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
18%
5
26%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
24%
5
26%
76-90
Забито
53
49
25 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 37
15 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
7
13%
6
12%
1-15
8
15%
4
8%
16-30
10
19%
2
4%
31-45
9
17%
7
14%
46-60
9
17%
13
27%
61-75
10
19%
17
35%
76-90
Пропущено
23
34
10 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
4
17%
4
12%
1-15
1
4%
8
24%
16-30
5
22%
5
15%
31-45
5
22%
2
6%
46-60
2
9%
4
12%
61-75
6
26%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1
Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0
Викинг
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0
Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2
Результаты матчей
Молде
Викинг
Точный счет
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
0:4
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
4
5 раз 22%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
3
7 раз 30%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Молде
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
93
65
75
47
210
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
66
65
39
29
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
212
149
158
914
914
716
221
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|23
|16
|4
|3
|58 - 29
|52
|2.
|23
|16
|3
|4
|50 - 33
|51
|3.
|23
|15
|3
|5
|34 - 23
|48
|4.
|23
|14
|3
|6
|41 - 25
|45
|5.
|23
|13
|5
|5
|52 - 24
|44
|6.
|23
|11
|3
|9
|41 - 36
|36
|7.
|23
|10
|4
|9
|41 - 36
|34
|8.
|23
|8
|6
|9
|28 - 31
|30
|9.
|23
|8
|5
|10
|29 - 35
|29
|10.
|0:1
|23
|8
|3
|12
|26 - 30
|27
|11.
|22
|7
|3
|12
|31 - 46
|24
|12.
|23
|6
|6
|11
|32 - 39
|24
|13.
|23
|5
|6
|12
|35 - 45
|21
|14.
|23
|5
|6
|12
|20 - 34
|21
|15.
|22
|4
|5
|13
|19 - 35
|17
|16.
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 10
|29
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|3.
|11
|8
|2
|1
|30 - 8
|26
|4.
|1:0
|11
|8
|2
|1
|28 - 12
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|6.
|12
|7
|0
|5
|27 - 19
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|9.
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|0:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|12.
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|13.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|11
|3
|3
|5
|9 - 9
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|11
|7
|1
|3
|14 - 12
|22
|3.
|11
|7
|1
|3
|17 - 15
|22
|4.
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|8.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|11 - 17
|11
|11.
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|12.
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|13.
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (9)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (5)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6