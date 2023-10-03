Тур: 25.
1:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаПерри Лукас
15' Желтая карточкаАллано Лима
0:1
27' ГолLucas Halter
45' Желтая карточкаEverton Morelli
50' Желтая карточкаКоста Диего
1:1
52' ГолСоарес Франсиско
64' Желтая карточкаBruno Lage
75' Желтая карточкаВиктор Жоао
87' Желтая карточкаСоарес Франсиско
90' Желтая карточкаLucas Halter
90' Желтая карточкаМагиньо
90'+11
Ход матча
15'
15'
27'
0:1
45'
46'
50'
52'
64'
75'
87'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Перри
Лукас
6
Че
Че
34
Adryelson
16
Угу
Мигель
14
Габриэл
III
19
Коста
Диего
23
Tadeu
I
2
Магиньо
19
Bruno
Melo
66
Hugo
Farias
12
Willian
VI
77
Аллано
Лима
45
Joao
Magno
- Основной состав
-
12 Перри ЛукасВратарь
-
6 Че ЧеЗащитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
27 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
57 JP Galvao
-
-
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
66 Hugo FariasЗащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аллано ЛимаНападающий
-
45 Joao MagnoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
95 Dodozinho
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гойяс
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
23 матча
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.67
0.92
Среднее время на гол
54
97
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.55
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
1.61
0.96
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
94
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|14 (4)
|0.56
|Эдуардо Карлос II
|4
|0.16
|Виктор Жоао II
|3
|0.12
|Henrique Luis
|2
|0.08
|Зауэр Густаво
|2
|0.08
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.08
|Коста Диего
|2
|0.08
|Энрике Луис III
|2
|0.08
|Сантос Жуниор
|2
|0.08
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.04
|Че Че
|1
|0.04
|Куэста Виктор
|1
|0.04
|Adryelson
|1
|0.04
|Данило Барбоза
|1
|0.04
|Насименто Матеус
|1
|0.04
|Угу Мигель
|0
|0
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Janderson
|0
|0
|Габриэл III
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гильерме Маркес
|3 (2)
|0.12
|Lucas Halter
|3
|0.12
|Bruno Melo
|2
|0.08
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.08
|Магиньо
|2
|0.08
|Alesson Batista
|2
|0.08
|Joao Magno
|2
|0.08
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.04
|Everton Morelli
|1
|0.04
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0.04
|Dodozinho
|1
|0.04
|Sander
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсал Фернандо
|6
|1
|Соарес Франсиско
|7
|0
|Куэста Виктор
|7
|0
|Adryelson
|5
|0
|Че Че
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Эдуардо Карлос II
|4
|0
|Ди Пласидо Леонель
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Угу Мигель
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Виктор Жоао II
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Janderson
|2
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Перри Лукас
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|8
|2
|Lucas Halter
|5
|2
|Bruno Melo
|8
|0
|Willian VI
|5
|0
|Ze Ricardo2
|5
|0
|Гильерме Маркес
|3
|1
|Гуззу Рафаэл
|2
|1
|Аллано Лима
|3
|0
|Everton Morelli
|3
|0
|Паласиос Хулиан
|3
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Бруно Араужо
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Alesson Batista
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|Joao Magno
|2
|0
|Armando Evangelista
|2
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Matheus Santos
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
92% (12)
0% (0)
8% (1)
Гойяс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Гойяс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
11
9
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (16)
16% (4)
20% (5)
Гойяс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
28
10
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 6
12 Не забивали 17
6
21%
0
0%
1-15
2
7%
3
30%
16-30
3
11%
3
30%
31-45
8
29%
1
10%
46-60
5
18%
2
20%
61-75
4
14%
1
10%
76-90
Пропущено
6
17
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
17%
2
12%
1-15
3
50%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
5
29%
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
18 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
4
33%
5
45%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
4
29%
76-90
Забито
40
21
16 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 7
5 Не забивали 10
6
15%
0
0%
1-15
6
15%
3
14%
16-30
4
10%
6
29%
31-45
8
20%
3
14%
46-60
8
20%
3
14%
61-75
8
20%
6
29%
76-90
Пропущено
16
31
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 19
1
6%
4
13%
1-15
4
25%
6
19%
16-30
3
19%
5
16%
31-45
4
25%
8
26%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Гойяс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Гойяс - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:1
Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гойяс
Точный счет
2:0
5 раз 38%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
39
49
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
85
48
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
1510
1411
421
520
223
124
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|14 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|11 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|9 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8