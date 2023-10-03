  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 25.
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:1
Конец матча
Гойяс
0'
15' Желтая карточка
Перри Лукас
15' Желтая карточка
Аллано Лима
0:1
27' Гол
Lucas Halter
45' Желтая карточка
Everton Morelli
50' Желтая карточка
Коста Диего
1:1
52' Гол
Соарес Франсиско
64' Желтая карточка
Bruno Lage
75' Желтая карточка
Виктор Жоао
87' Желтая карточка
Соарес Франсиско
90' Желтая карточка
Lucas Halter
90' Желтая карточка
Магиньо
90'+11
12
Перри
Лукас
6
Че
Че
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
17
Marlon
Freitas
14
Габриэл
III
33
Эдуардо
Карлос
II
37
Сантос
Жуниор
19
Коста
Диего
7
Виктор
Жоао
II
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
66
Hugo
Farias
12
Willian
VI
40
Everton
Morelli
60
Гильерме
Маркес
77
Аллано
Лима
45
Joao
Magno
70
Оливейро
Андерсон
II
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3
Гойяс
4-3-3

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Гойяс

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
1:2
СB
1:1
СB
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
БСА
1:0
БСА
2:0
КБ
0:0
КБ
2:0
БСА
1:0
БСА
1:1
СA
4:1
СA
3:0
СA
1:3
СA
1:4
СA
3:1
СA
2:0

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Среднее время на гол

54
97

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.55
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.61
0.96

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

55
94

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 14 (4) 0.56
Эдуардо Карлос II 4 0.16
Виктор Жоао II 3 0.12
Henrique Luis 2 0.08
Зауэр Густаво 2 0.08
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.08
Коста Диего 2 0.08
Энрике Луис III 2 0.08
Сантос Жуниор 2 0.08
Ди Пласидо Леонель 1 0.04
Че Че 1 0.04
Куэста Виктор 1 0.04
Adryelson 1 0.04
Данило Барбоза 1 0.04
Насименто Матеус 1 0.04
Угу Мигель 0 0
Марсал Фернандо 0 0
Marlon Freitas 0 0
Janderson 0 0
Габриэл III 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гильерме Маркес 3 (2) 0.12
Lucas Halter 3 0.12
Bruno Melo 2 0.08
Matheus Peixoto 2 (1) 0.08
Магиньо 2 0.08
Alesson Batista 2 0.08
Joao Magno 2 0.08
Аподи Диаллиссон 1 0.04
Everton Morelli 1 0.04
Nascimento Leite Matheus3 1 0.04
Dodozinho 1 0.04
Sander 0 0
Диего Рибас 0 0
Vinicius XII 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Паласиос Хулиан 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсал Фернандо 6 1
Соарес Франсиско 7 0
Куэста Виктор 7 0
Adryelson 5 0
Че Че 5 0
Luis Castro 3 1
Эдуардо Карлос II 4 0
Ди Пласидо Леонель 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Угу Мигель 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Виктор Жоао II 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Janderson 2 0
Marlon Freitas 1 0
Данило Барбоза 1 0
Перри Лукас 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Bruno Lage 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 8 2
Lucas Halter 5 2
Bruno Melo 8 0
Willian VI 5 0
Ze Ricardo2 5 0
Гильерме Маркес 3 1
Гуззу Рафаэл 2 1
Аллано Лима 3 0
Everton Morelli 3 0
Паласиос Хулиан 3 0
Диего Рибас 2 0
Бруно Араужо 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Alesson Batista 2 0
Nascimento Leite Matheus3 2 0
Joao Magno 2 0
Armando Evangelista 2 0
Аподи Диаллиссон 1 0
Бастос Фернандр Феллипе 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Vinicius XII 1 0
Sander 1 0
Лукас Джонни 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Оливейро Андерсон II 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Hugo Farias 1 0
Luis Oyama 1 0
Matheus Santos 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
92% (12)
0% (0)
8% (1)
Гойяс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Гойяс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

11
9
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (16)
16% (4)
20% (5)
Гойяс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

28
10
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 6
12 Не забивали 17
6
21%
0
0%
1-15
2
7%
3
30%
16-30
3
11%
3
30%
31-45
8
29%
1
10%
46-60
5
18%
2
20%
61-75
4
14%
1
10%
76-90

Пропущено

6
17
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
17%
2
12%
1-15
3
50%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
5
29%
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
18 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
4
33%
5
45%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
4
29%
76-90

Забито

40
21
16 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 7
5 Не забивали 10
6
15%
0
0%
1-15
6
15%
3
14%
16-30
4
10%
6
29%
31-45
8
20%
3
14%
46-60
8
20%
3
14%
61-75
8
20%
6
29%
76-90

Пропущено

16
31
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 19
1
6%
4
13%
1-15
4
25%
6
19%
16-30
3
19%
5
16%
31-45
4
25%
8
26%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Гойяс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Гойяс - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:1
Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Гойяс

Точный счет

2:0
5 раз 38%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
3
9
4
9
2.5
1
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
5
4
8
1.5
1
12
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
15
10
14
11
1.5
4
21
5
20
2.5
2
23
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 25 16 4 5 40 - 16 52
2.
Ред Булл Брагантино
 25 12 9 4 35 - 22 45
3.
Гремио
 25 13 5 7 40 - 32 44
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 25 12 8 5 39 - 20 44
5.
Фламенго
 25 12 7 6 37 - 30 43
6.
Флуминенсе
 25 12 5 8 34 - 29 41
7.
Атлетико Минейро
 25 11 7 7 29 - 19 40
8.
Атлетико Паранаэнсе
 25 11 7 7 37 - 29 40
9.
Форталеза Сеара
 25 11 6 8 30 - 24 39
10.
Сан-Паулу
 25 9 7 9 31 - 27 34
11.
Куяба
 25 9 5 11 26 - 30 32
12.
Крузейро
 25 7 9 9 24 - 22 30
13.
Коринтианс
 25 7 9 9 29 - 31 30
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 25 7 8 10 20 - 29 29
15.
Сантос
 25 7 6 12 27 - 41 27
16.
Гойяс
 25 6 9 10 21 - 31 27
17.
Васко да Гама
 25 7 5 13 27 - 38 26
18.
Байя
 25 6 7 12 28 - 34 25
19.
Америка Минейро
 25 4 6 15 27 - 51 18
20.
Коритиба Парана
 25 4 5 16 27 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 1 1 28 - 6 34
2.
Флуминенсе
 13 10 3 0 20 - 6 33
3.
Гремио
 13 10 2 1 26 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
6.
Атлетико Паранаэнсе
 13 8 4 1 24 - 14 28
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 8 2 1 19 - 8 26
8.
Форталеза Сеара
 13 7 4 2 20 - 11 25
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Атлетико Минейро
 12 6 3 3 15 - 10 21
11.
Коринтианс
 12 5 6 1 19 - 12 21
12.
Сантос
 13 5 5 3 22 - 19 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 5 3 4 12 - 12 18
14.
Васко да Гама
 12 5 1 6 15 - 15 16
15.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
16.
Куяба
 12 4 4 4 17 - 15 16
17.
Гойяс
 12 3 6 3 11 - 14 15
18.
Крузейро
 13 3 5 5 6 - 9 14
19.
Америка Минейро
 13 4 1 8 13 - 23 13
20.
Коритиба Парана
 12 3 3 6 14 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 13 6 3 4 20 - 21 21
2.
Атлетико Минейро
 13 5 4 4 14 - 9 19
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 5 3 4 12 - 10 18
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
5.
Ред Булл Брагантино
 12 4 5 3 14 - 14 17
6.
Крузейро
 12 4 4 4 18 - 13 16
7.
Куяба
 13 5 1 7 9 - 15 16
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 12 3 3 6 13 - 15 12
10.
Гремио
 12 3 3 6 14 - 22 12
11.
Гойяс
 13 3 3 7 10 - 17 12
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
13.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
14.
Коринтианс
 13 2 3 8 10 - 19 9
15.
Байя
 13 2 3 8 8 - 19 9
16.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
17.
Сантос
 12 2 1 9 5 - 22 7
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Америка Минейро
 12 0 5 7 14 - 28 5
20.
Коритиба Парана
 13 1 2 10 13 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 14 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Сантос Леонардо Маркос 11 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (2)
Куяба Дейверсон Силва 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 10
Гремио Каннеманн Вальтер 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Everton Morelli получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Гильерме Маркес сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Лукас Хальтер бьет в цель!
    • 15'
      Аллано Лима получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Перри Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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