Тур: 24. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Стеен Кай
Ход матча
5'
25'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
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Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Белл ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Jone Berg
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
История личных встреч
Одд
Викинг
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.89
1.13
Среднее время на гол
47
80
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
1.82
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
49
85
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рууд Эспен
|4 (1)
|0.17
|Йоргенсен Филип
|3
|0.13
|Мидтскуген Оле-Эрик
|3
|0.13
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.13
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0.08
|Dennis Gjengaar
|2
|0.08
|Юхансен Сондре
|2
|0.08
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Валлем Конрад
|1
|0.04
|Томас Диого
|1
|0.04
|Евтович Милан
|1
|0.04
|Свендсен Тобиас
|1
|0.04
|Thomas Rekdal
|1
|0.04
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.04
|Leon Hien
|1
|0.04
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Овусу Леонард
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|11 (5)
|0.46
|Сальвесен Ларс-Йорген
|10
|0.42
|Свеннсен Сандер
|4
|0.17
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.17
|Д'Агостино Николас
|3
|0.13
|Брекало Давид
|3
|0.13
|Танген Харальд
|2
|0.08
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.08
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.08
|Сольбаккен Маркус
|2
|0.08
|Язбек Патрик
|1
|0.04
|Паттинама Шейн
|1
|0.04
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.04
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.04
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0.04
|Эукленн Сондре
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|6
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Юхансен Сондре
|3
|1
|Овусу Соломон
|3
|1
|Рууд Эспен
|4
|0
|Овусу Леонард
|4
|0
|Хаген Стеффен
|3
|0
|Leon Hien
|3
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Магиес Закария
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Язбек Патрик
|6
|0
|Трипич Златко
|5
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Диоп Джибрил
|4
|0
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Результаты матчей
Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Викинг
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
2
Одд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Викинг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
8
29
Одд
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Викинг
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (7)
57% (13)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
17% (4)
52% (12)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
10
31
Голы по времени матча
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
0
0%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
4
29%
7
41%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
6
40%
76-90
Забито
16
32
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
4
25%
4
13%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
2
13%
1
3%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
3
19%
10
31%
61-75
3
19%
10
31%
76-90
Пропущено
18
19
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
6%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
5
28%
3
16%
61-75
5
28%
5
26%
76-90
Забито
30
49
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 37
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
4
13%
6
12%
1-15
3
10%
4
8%
16-30
6
20%
2
4%
31-45
5
17%
7
14%
46-60
5
17%
13
27%
61-75
7
23%
17
35%
76-90
Пропущено
29
34
10 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
2
7%
4
12%
1-15
1
3%
8
24%
16-30
7
24%
5
15%
31-45
6
21%
2
6%
46-60
6
21%
4
12%
61-75
7
24%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2
Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1
Викинг
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Молде - Викинг 4:0 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1
Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5
Результаты матчей
Одд
Викинг
Точный счет
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
3
7 раз 30%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Одд
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
93
29
75
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
92
48
65
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
212
815
158
320
914
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|16
|4
|3
|59 - 29
|52
|2.
|1:1
|24
|16
|4
|4
|51 - 34
|52
|3.
|23
|15
|3
|5
|34 - 23
|48
|4.
|23
|14
|3
|6
|41 - 25
|45
|5.
|23
|13
|5
|5
|52 - 24
|44
|6.
|23
|11
|3
|9
|41 - 36
|36
|7.
|23
|10
|4
|9
|41 - 36
|34
|8.
|1:1
|24
|8
|7
|9
|29 - 32
|31
|9.
|23
|8
|5
|10
|29 - 35
|29
|10.
|23
|8
|3
|12
|26 - 31
|27
|11.
|23
|7
|3
|13
|33 - 51
|24
|12.
|23
|6
|6
|11
|32 - 39
|24
|13.
|23
|5
|6
|12
|35 - 45
|21
|14.
|23
|5
|6
|12
|20 - 34
|21
|15.
|23
|5
|5
|13
|24 - 37
|20
|16.
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 10
|29
|2.
|1:1
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|3.
|11
|8
|2
|1
|30 - 8
|26
|4.
|11
|8
|2
|1
|29 - 12
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|6.
|12
|7
|0
|5
|27 - 19
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|9.
|1:1
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|10.
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|12.
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|13.
|12
|4
|3
|5
|14 - 11
|15
|14.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|1:1
|12
|7
|2
|3
|18 - 16
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|14 - 12
|22
|4.
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|8.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|9.
|1:1
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|11.
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|12.
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|13.
|11
|2
|0
|9
|15 - 34
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (9)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (5)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6