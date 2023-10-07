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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Стеен Кай
Одд
1:1
Первый тайм: 34'
Викинг
0'
0:1
5' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
1:1
25' Гол в свои ворота
Sondre Klingen Langaas

Ход матча

5'
0:1
Сальвесен Ларс-Йорген
(Свеннсен Сандер)
25'
Sondre Klingen Langaas
1:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Викинг
6.65
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Все Коэффициенты
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
15
Юхансен
Сондре
21
Хаген
Стеффен
6
Овусу
Леонард
2
Рууд
Эспен
14
Свендсен
Тобиас
17
Овусу
Соломон
3
Баккай
Йосеф
Бриан
10
Ингебритсен
Микаэль
7
Йоргенсен
Филип
22
Магиес
Закария
30
Гуннарссон
Патрик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
5
Диоп
Джибрил
22
Sondre
Klingen
Langaas
20
Паттинама
Шейн
21
Танген
Харальд
8
Сольбаккен
Маркус
25
Белл
Джо
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
Одд
3-4-3
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Одд
Викинг

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
ТМК
1:1
Э
0:2
Э
3:0
ТМК
4:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1.13

Среднее время на гол

47
80

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.82
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

49
85

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 4 (1) 0.17
Йоргенсен Филип 3 0.13
Мидтскуген Оле-Эрик 3 0.13
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.13
Ингебритсен Микаэль 2 0.08
Dennis Gjengaar 2 0.08
Юхансен Сондре 2 0.08
Овусу Соломон 1 0.04
Валлем Конрад 1 0.04
Томас Диого 1 0.04
Евтович Милан 1 0.04
Свендсен Тобиас 1 0.04
Thomas Rekdal 1 0.04
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.04
Leon Hien 1 0.04
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Овусу Леонард 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 11 (5) 0.46
Сальвесен Ларс-Йорген 10 0.42
Свеннсен Сандер 4 0.17
Бьёрсхоль Сондре 4 0.17
Д'Агостино Николас 3 0.13
Брекало Давид 3 0.13
Танген Харальд 2 0.08
Сандберг Никлас 2 (1) 0.08
Бьярнасон Биркир 2 0.08
Сольбаккен Маркус 2 0.08
Язбек Патрик 1 0.04
Паттинама Шейн 1 0.04
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.04
Адегбенро Самуэль 1 0.04
Лёкберг Кристоффер 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Sondre Klingen Langaas 1 0.04
Эукленн Сондре 0 0
Edvin Austboe 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Томас Диого 5 0
Юхансен Сондре 3 1
Овусу Соломон 3 1
Рууд Эспен 4 0
Овусу Леонард 4 0
Хаген Стеффен 3 0
Leon Hien 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Магиес Закария 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язбек Патрик 6 0
Трипич Златко 5 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Диоп Джибрил 4 0
Паттинама Шейн 2 1
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Хауген Херман 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0

Результаты матчей

Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Викинг
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
2
Одд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Викинг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

8
29
Одд
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Викинг
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (7)
57% (13)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
17% (4)
52% (12)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

10
31

Голы по времени матча

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
0
0%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
4
29%
7
41%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
6
40%
76-90

Забито

16
32
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
4
25%
4
13%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
2
13%
1
3%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
3
19%
10
31%
61-75
3
19%
10
31%
76-90

Пропущено

18
19
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
6%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
5
28%
3
16%
61-75
5
28%
5
26%
76-90

Забито

30
49
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 37
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
4
13%
6
12%
1-15
3
10%
4
8%
16-30
6
20%
2
4%
31-45
5
17%
7
14%
46-60
5
17%
13
27%
61-75
7
23%
17
35%
76-90

Пропущено

29
34
10 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
2
7%
4
12%
1-15
1
3%
8
24%
16-30
7
24%
5
15%
31-45
6
21%
2
6%
46-60
6
21%
4
12%
61-75
7
24%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2
Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1
Викинг
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Молде - Викинг 4:0 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1
Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5

Результаты матчей

Одд
Викинг

Точный счет

1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
3
7 раз 30%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Одд
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
9
3
2
9
2.5
7
5
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
6
5
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
21
2
8
15
1.5
15
8
3
20
2.5
9
14
1
22
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 23 16 4 3 59 - 29 52
2.
Викинг
 1:1 24 16 4 4 51 - 34 52
3.
Тромсё
 23 15 3 5 34 - 23 48
4.
Бранн
 23 14 3 6 41 - 25 45
5.
Молде
 23 13 5 5 52 - 24 44
6.
Лиллестрём
 23 11 3 9 41 - 36 36
7.
Сарпсборг-08
 23 10 4 9 41 - 36 34
8.
Одд
 1:1 24 8 7 9 29 - 32 31
9.
Русенборг
 23 8 5 10 29 - 35 29
10.
Стрёмсгодсет
 23 8 3 12 26 - 31 27
11.
Хам-Кам
 23 7 3 13 33 - 51 24
12.
Волеренга
 23 6 6 11 32 - 39 24
13.
Саннефьёрд
 23 5 6 12 35 - 45 21
14.
Хёугесунн
 23 5 6 12 20 - 34 21
15.
Стабек
 23 5 5 13 24 - 37 20
16.
Олесунн
 23 3 3 17 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 1:1 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Молде
 11 8 2 1 30 - 8 26
4.
Будё-Глимт
 11 8 2 1 29 - 12 26
5.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
6.
Лиллестрём
 12 7 0 5 27 - 19 21
7.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
8.
Сарпсборг-08
 11 6 1 4 24 - 15 19
9.
Одд
 1:1 12 5 4 3 15 - 12 19
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
12.
Саннефьёрд
 11 4 4 3 21 - 13 16
13.
Стабек
 12 4 3 5 14 - 11 15
14.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 1:1 12 7 2 3 18 - 16 23
3.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Молде
 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Бранн
 11 5 1 5 15 - 15 16
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Лиллестрём
 11 4 3 4 14 - 17 15
8.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
9.
Одд
 1:1 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 12 3 2 7 11 - 18 11
11.
Русенборг
 11 2 3 6 10 - 20 9
12.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
13.
Хам-Кам
 11 2 0 9 15 - 34 6
14.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 11 0 0 11 6 - 34 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (9)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (5)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Викинг
6.65
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4.96
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2.15
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