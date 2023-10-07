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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 5632 Главный судья: Стеен Кай
Одд
1:1
Конец матча
Викинг
0'
0:1
5' Гол
Танген Харальд
1:1
25' Гол в свои ворота
Sondre Klingen Langaas
35' Желтая карточка
Свендсен Тобиас
61' Желтая карточка
Диоп Джибрил
81' Желтая карточка
Магиес Закария
90' Желтая карточка
Овусу Соломон
90'+5

Ход матча

5'
0:1
Танген Харальд
(Свеннсен Сандер)
25'
Sondre Klingen Langaas
1:1
35'
Свендсен Тобиас
 
46'
 
Хауген Херман
Де Ланлай Янн-Эрик
61'
 
Диоп Джибрил
76'
Dennis Gjengaar
Ингебритсен Микаэль
 
76'
 
Адегбенро Самуэль
Свеннсен Сандер
76'
 
Эукленн Сондре
Белл Джо
81'
Leon Hien
Юхансен Сондре
 
81'
Faniel Temesgen Tewelde
Магиес Закария
 
81'
Магиес Закария
 
90'
Овусу Соломон
 
90'
Томас Диого
Йоргенсен Филип
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
15
Юхансен
Сондре
21
Хаген
Стеффен
6
Овусу
Леонард
2
Рууд
Эспен
14
Свендсен
Тобиас
17
Овусу
Соломон
3
Баккай
Йосеф
Бриан
10
Ингебритсен
Микаэль
7
Йоргенсен
Филип
22
Магиес
Закария
30
Гуннарссон
Патрик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
5
Диоп
Джибрил
22
Sondre
Klingen
Langaas
20
Паттинама
Шейн
21
Танген
Харальд
8
Сольбаккен
Маркус
25
Белл
Джо
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
Одд
3-4-3
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Одд
Викинг

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
ТМК
1:1
Э
0:2
Э
3:0
ТМК
4:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1.13

Среднее время на гол

47
80

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.82
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

49
85

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 4 (1) 0.17
Йоргенсен Филип 3 0.13
Мидтскуген Оле-Эрик 3 0.13
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.13
Ингебритсен Микаэль 2 0.08
Dennis Gjengaar 2 0.08
Юхансен Сондре 2 0.08
Овусу Соломон 1 0.04
Валлем Конрад 1 0.04
Томас Диого 1 0.04
Евтович Милан 1 0.04
Свендсен Тобиас 1 0.04
Thomas Rekdal 1 0.04
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.04
Leon Hien 1 0.04
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Овусу Леонард 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 11 (5) 0.46
Сальвесен Ларс-Йорген 9 0.38
Свеннсен Сандер 4 0.17
Бьёрсхоль Сондре 4 0.17
Д'Агостино Николас 3 0.13
Танген Харальд 3 0.13
Брекало Давид 3 0.13
Сандберг Никлас 2 (1) 0.08
Бьярнасон Биркир 2 0.08
Сольбаккен Маркус 2 0.08
Язбек Патрик 1 0.04
Паттинама Шейн 1 0.04
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.04
Адегбенро Самуэль 1 0.04
Лёкберг Кристоффер 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Sondre Klingen Langaas 1 0.04
Эукленн Сондре 0 0
Edvin Austboe 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Овусу Соломон 4 1
Томас Диого 5 0
Юхансен Сондре 3 1
Рууд Эспен 4 0
Овусу Леонард 4 0
Хаген Стеффен 3 0
Leon Hien 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Магиес Закария 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язбек Патрик 6 0
Трипич Златко 5 0
Диоп Джибрил 5 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Паттинама Шейн 2 1
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Хауген Херман 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0

Результаты матчей

Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Викинг
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
4
Одд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Викинг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

8
29
Одд
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Викинг
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
58% (14)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

10
33

Голы по времени матча

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
0
0%
3
16%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
4
29%
1
5%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
4
29%
7
37%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
15%
6
40%
76-90

Забито

16
32
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
4
25%
4
13%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
2
13%
1
3%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
3
19%
10
31%
61-75
3
19%
10
31%
76-90

Пропущено

18
19
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
6%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
5
28%
3
16%
61-75
5
28%
5
26%
76-90

Забито

30
51
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 37
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 3
4
13%
7
14%
1-15
3
10%
5
10%
16-30
6
20%
2
4%
31-45
5
17%
7
14%
46-60
5
17%
13
25%
61-75
7
23%
17
33%
76-90

Пропущено

31
34
12 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
3
10%
4
12%
1-15
2
6%
8
24%
16-30
7
23%
5
15%
31-45
6
19%
2
6%
46-60
6
19%
4
12%
61-75
7
23%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2
Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1
Викинг
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Молде - Викинг 4:0 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1
Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5

Результаты матчей

Одд
Викинг

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
7 раз 29%
3
7 раз 29%
2
6 раз 25%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Одд
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
9
3
2
10
2.5
7
5
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
6
6
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
22
2
8
16
1.5
15
9
3
21
2.5
9
15
1
23
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 23 16 4 3 59 - 29 52
2.
Викинг
 24 16 4 4 51 - 34 52
3.
Тромсё
 23 15 3 5 34 - 23 48
4.
Бранн
 23 14 3 6 41 - 25 45
5.
Молде
 23 13 5 5 52 - 24 44
6.
Лиллестрём
 23 11 3 9 41 - 36 36
7.
Сарпсборг-08
 23 10 4 9 41 - 36 34
8.
Одд
 24 8 7 9 29 - 32 31
9.
Русенборг
 23 8 5 10 29 - 35 29
10.
Стрёмсгодсет
 23 8 3 12 26 - 31 27
11.
Хам-Кам
 23 7 3 13 33 - 51 24
12.
Волеренга
 23 6 6 11 32 - 39 24
13.
Саннефьёрд
 23 5 6 12 35 - 45 21
14.
Хёугесунн
 23 5 6 12 20 - 34 21
15.
Стабек
 23 5 5 13 24 - 37 20
16.
Олесунн
 23 3 3 17 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Молде
 11 8 2 1 30 - 8 26
4.
Будё-Глимт
 11 8 2 1 29 - 12 26
5.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
6.
Лиллестрём
 12 7 0 5 27 - 19 21
7.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
8.
Сарпсборг-08
 11 6 1 4 24 - 15 19
9.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
12.
Саннефьёрд
 11 4 4 3 21 - 13 16
13.
Стабек
 12 4 3 5 14 - 11 15
14.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 12 7 2 3 18 - 16 23
3.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Молде
 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Бранн
 11 5 1 5 15 - 15 16
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Лиллестрём
 11 4 3 4 14 - 17 15
8.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 12 3 2 7 11 - 18 11
11.
Русенборг
 11 2 3 6 10 - 20 9
12.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
13.
Хам-Кам
 11 2 0 9 15 - 34 6
14.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 11 0 0 11 6 - 34 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (9)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (5)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Свендсен Тобиас получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Г О О О О Л - Sondre Klingen Langaas уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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