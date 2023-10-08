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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Моэн Свейн
Стабек
1:0
Второй тайм: 90+'
Лиллестрём
0'
1:0
73' Гол
Вангберг Симен
83' Желтая карточка
Вальстад Николас
83' Желтая карточка
Болли Матис

Ход матча

62'
 
Uba Charles
Росет Мартин-Уве
70'
 
Болли Матис
Скогволд Хенрик
73'
Вангберг Симен
(Кабран Кевин)
1:0
82'
 
Daniel Johan Skaarud
Хофф Вебьёрн
83'
Вальстад Николас
 
83'
 
Болли Матис

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
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Ничья
Лиллестрём
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Все Коэффициенты
21
Петтерссон
Исак
15
Оттесен
Стурла
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
8
Эдвардс
Кертис
18
Хеберг-Ветти
Геуте
24
Костадинов
Калоян
17
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Бакенга
Мушага
19
Кабран
Кевин
12
Кристиансен
Мадс
22
Слёрдаль
Филип
28
Габриэльсен
Рубен
20
Vetle
Skjaervik
3
Росет
Мартин-Уве
8
Лундему
Мариус
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
19
Тённесен
Кристоффер
7
Ибрахимай
Илльдрен
33
Скогволд
Хенрик
Стабек
4-3-3
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Стабек
Лиллестрём

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

33 матча

39.4%
21.2%
39.4%
13 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
39.4%
27.3%
11 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

Э
3:1
ТМК
2:2
ТМК
2:0
Э
3:0
Э
2:3
ТМК
0:1
Э
1:3
ТМК
0:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
3:2
К
3:1
Э
2:2
Э
2:4
Э
1:2
Э
1:2
ТМК
0:5
Э
3:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
5:1
Э
6:0
Э
4:1
Э
1:1
Э
0:7
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:2
КН
4:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.93
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.94
1.87

Среднее время на гол

46
48

Всего голов

64
55

Голов в среднем за матч

1.94
1.67

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

46
54

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 7 (1) 0.29
Kasper Waarst Hoegh 5 0.21
Кабран Кевин 2 0.08
Костадинов Калоян 2 0.08
Вангберг Симен 2 0.08
Несс Николай 1 0.04
Вальстад Николас 1 0.04
Педерсен Каспер 1 0.04
Эдвардс Кертис 1 0.04
Крогстад Фредрик 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Rasmus Eggen Vinge 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.63
Ольсен Томас 12 (1) 0.5
Осен Йермунд 3 0.13
Тённесен Кристоффер 3 0.13
Ибрахимай Илльдрен 2 0.08
Гарнас Эспен 2 0.08
Драгснес Ветле 1 0.04
Vetle Skjaervik 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.04
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Геэльмуйден Херман 4 0
Крогстад Фредрик 2 1
Сковгор Андреас 3 0
Эдвардс Кертис 3 0
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 8 0
Рангер Ларс 4 0
Эд Эскил 4 0
Адамс Акор 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Ибрахимай Илльдрен 3 0
Габриэльсен Рубен 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Ольсен Томас 1 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Kosi Thompson 1 0

Результаты матчей

Стабек
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Лиллестрём
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

2
5
Стабек
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Лиллестрём
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

3
25
Стабек
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Лиллестрём
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

27
15

Упущенные победы

5
30

Голы по времени матча

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
3
25%
1
7%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
2
17%
5
36%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
6
46%
5
29%
29%
76-90

Забито

9
28
6 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
22%
4
14%
1-15
2
22%
5
18%
16-30
2
22%
5
18%
31-45
1
11%
3
11%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
2
22%
9
32%
76-90

Пропущено

27
18
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
19%
1
6%
1-15
6
22%
1
6%
16-30
4
15%
5
28%
31-45
4
15%
6
33%
46-60
1
4%
3
17%
61-75
7
26%
2
11%
76-90

Забито

21
42
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 11
11 Не забивали 5
5
24%
5
12%
1-15
4
19%
7
17%
16-30
3
14%
7
17%
31-45
3
14%
5
12%
46-60
2
10%
4
10%
61-75
4
19%
14
33%
76-90

Пропущено

40
35
20 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
6
15%
3
9%
1-15
9
23%
3
9%
16-30
5
13%
7
20%
31-45
5
13%
8
23%
46-60
2
5%
7
20%
61-75
13
33%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1
Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2

Результаты матчей

Стабек
Лиллестрём

Точный счет

0:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Стабек
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
7
5
2
10
2.5
6
6
1
11
3.5
3
9
1
11
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
18
5
6
17
1.5
11
12
3
20
2.5
7
16
1
22
3.5
4
19
1
22
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:1 24 17 4 3 62 - 30 55
2.
Викинг
 24 16 4 4 51 - 34 52
3.
Тромсё
 1:2 24 15 3 6 35 - 25 48
4.
Бранн
 23 14 3 6 41 - 25 45
5.
Молде
 1:3 24 13 5 6 53 - 27 44
6.
Сарпсборг-08
 5:2 24 11 4 9 46 - 38 37
7.
Лиллестрём
 0:1 24 11 3 10 41 - 37 36
8.
Одд
 24 8 7 9 29 - 32 31
9.
Русенборг
 2:5 24 8 5 11 31 - 40 29
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 24 8 3 13 26 - 32 27
11.
Хам-Кам
 1:0 24 8 3 13 34 - 51 27
12.
Волеренга
 23 6 6 11 32 - 39 24
13.
Хёугесунн
 1:0 24 6 6 12 21 - 34 24
14.
Стабек
 1:0 24 6 5 13 25 - 37 23
15.
Саннефьёрд
 0:1 24 5 6 13 35 - 46 21
16.
Олесунн
 2:1 24 4 3 17 18 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Будё-Глимт
 3:1 11 8 2 1 29 - 12 26
4.
Молде
 1:3 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 1:2 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Сарпсборг-08
 5:2 12 7 1 4 29 - 17 22
7.
Лиллестрём
 0:1 12 7 0 5 27 - 19 21
8.
Русенборг
 2:5 12 6 2 4 19 - 15 20
9.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
10.
Хам-Кам
 1:0 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стабек
 1:0 13 5 3 5 15 - 11 18
12.
Хёугесунн
 1:0 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 11 5 1 5 15 - 13 16
14.
Саннефьёрд
 0:1 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 2:1 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:1 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Викинг
 12 7 2 3 18 - 16 23
3.
Тромсё
 1:2 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Молде
 1:3 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Бранн
 11 5 1 5 15 - 15 16
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 5:2 12 4 3 5 17 - 21 15
8.
Лиллестрём
 0:1 12 4 3 5 14 - 18 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хам-Кам
 1:0 12 3 0 9 16 - 34 9
12.
Русенборг
 2:5 12 2 3 7 12 - 25 9
13.
Хёугесунн
 1:0 12 1 4 7 6 - 17 7
14.
Стабек
 1:0 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 0:1 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 2:1 12 1 0 11 8 - 35 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (9)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (5)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Лиллестрём
3.35
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6.55
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66.46
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