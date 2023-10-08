Тур: 24. Стадион: Наддеруд. Главный судья: Моэн Свейн
1:0
Второй тайм: 90+'
Ход матча
73'
1:0
83'
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
19
Кабран
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кабран КевинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Ольсен ТомасНападающий
-
14 Болли МатисНападающий
-
16 Uba Charles
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
История личных встреч
Стабек
Лиллестрём
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед
33 матча
39.4%
21.2%
39.4%
13 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
39.4%
27.3%
11 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.93
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
1.94
1.87
Среднее время на гол
46
48
Всего голов
64
55
Голов в среднем за матч
1.94
1.67
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
46
54
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|7 (1)
|0.29
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.21
|Кабран Кевин
|2
|0.08
|Костадинов Калоян
|2
|0.08
|Вангберг Симен
|2
|0.08
|Несс Николай
|1
|0.04
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Педерсен Каспер
|1
|0.04
|Эдвардс Кертис
|1
|0.04
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
|Rasmus Eggen Vinge
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.63
|Ольсен Томас
|12 (1)
|0.5
|Осен Йермунд
|3
|0.13
|Тённесен Кристоффер
|3
|0.13
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.08
|Гарнас Эспен
|2
|0.08
|Драгснес Ветле
|1
|0.04
|Vetle Skjaervik
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.04
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Жонатан
|3
|1
|Геэльмуйден Херман
|4
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|1
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Эдвардс Кертис
|3
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Бакенга Мушага
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|8
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Эд Эскил
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0
|Габриэльсен Рубен
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Лиллестрём
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
2
5
Стабек
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Лиллестрём
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
3
25
Стабек
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Лиллестрём
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
27
15
Упущенные победы
5
30
Голы по времени матча
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
3
25%
1
7%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
2
17%
5
36%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
6
46%
5
29%
29%
76-90
Забито
9
28
6 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
22%
4
14%
1-15
2
22%
5
18%
16-30
2
22%
5
18%
31-45
1
11%
3
11%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
2
22%
9
32%
76-90
Пропущено
27
18
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
19%
1
6%
1-15
6
22%
1
6%
16-30
4
15%
5
28%
31-45
4
15%
6
33%
46-60
1
4%
3
17%
61-75
7
26%
2
11%
76-90
Забито
21
42
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 11
11 Не забивали 5
5
24%
5
12%
1-15
4
19%
7
17%
16-30
3
14%
7
17%
31-45
3
14%
5
12%
46-60
2
10%
4
10%
61-75
4
19%
14
33%
76-90
Пропущено
40
35
20 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
6
15%
3
9%
1-15
9
23%
3
9%
16-30
5
13%
7
20%
31-45
5
13%
8
23%
46-60
2
5%
7
20%
61-75
13
33%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1
Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2
Результаты матчей
Стабек
Лиллестрём
Точный счет
0:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Стабек
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
48
75
210
66
111
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
29
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
185
617
1112
320
716
122
419
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|24
|17
|4
|3
|62 - 30
|55
|2.
|24
|16
|4
|4
|51 - 34
|52
|3.
|1:2
|24
|15
|3
|6
|35 - 25
|48
|4.
|23
|14
|3
|6
|41 - 25
|45
|5.
|1:3
|24
|13
|5
|6
|53 - 27
|44
|6.
|5:2
|24
|11
|4
|9
|46 - 38
|37
|7.
|0:1
|24
|11
|3
|10
|41 - 37
|36
|8.
|24
|8
|7
|9
|29 - 32
|31
|9.
|2:5
|24
|8
|5
|11
|31 - 40
|29
|10.
|0:1
|24
|8
|3
|13
|26 - 32
|27
|11.
|1:0
|24
|8
|3
|13
|34 - 51
|27
|12.
|23
|6
|6
|11
|32 - 39
|24
|13.
|1:0
|24
|6
|6
|12
|21 - 34
|24
|14.
|1:0
|24
|6
|5
|13
|25 - 37
|23
|15.
|0:1
|24
|5
|6
|13
|35 - 46
|21
|16.
|2:1
|24
|4
|3
|17
|18 - 53
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 10
|29
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|3.
|3:1
|11
|8
|2
|1
|29 - 12
|26
|4.
|1:3
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|5.
|1:2
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|5:2
|12
|7
|1
|4
|29 - 17
|22
|7.
|0:1
|12
|7
|0
|5
|27 - 19
|21
|8.
|2:5
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|9.
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|10.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|12.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|13.
|0:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|14.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|21 - 14
|16
|15.
|2:1
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|12
|7
|2
|3
|18 - 16
|23
|3.
|1:2
|11
|7
|1
|3
|14 - 12
|22
|4.
|1:3
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|5:2
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|8.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|1:0
|12
|3
|0
|9
|16 - 34
|9
|12.
|2:5
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|13.
|1:0
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|14.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|0:1
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|2:1
|12
|1
|0
|11
|8 - 35
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (9)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (5)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6