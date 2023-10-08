Тур: 24. Стадион: Наддеруд. Главный судья: Моэн Свейн
1:0
Конец матча
0'
1:0
73' ГолВангберг Симен
83' Желтая карточкаВальстад Николас
83' Желтая карточкаБолли Матис
90'+6
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
19
Кабран
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кабран КевинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Ольсен ТомасНападающий
-
14 Болли МатисНападающий
-
16 Uba Charles
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
История личных встреч
Стабек
Лиллестрём
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед
33 матча
39.4%
21.2%
39.4%
13 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
39.4%
27.3%
11 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.93
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
1.94
1.87
Среднее время на гол
46
48
Всего голов
64
55
Голов в среднем за матч
1.94
1.67
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
46
54
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|7 (1)
|0.29
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.21
|Кабран Кевин
|2
|0.08
|Костадинов Калоян
|2
|0.08
|Вангберг Симен
|2
|0.08
|Несс Николай
|1
|0.04
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Педерсен Каспер
|1
|0.04
|Эдвардс Кертис
|1
|0.04
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
|Rasmus Eggen Vinge
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.63
|Ольсен Томас
|12 (1)
|0.5
|Осен Йермунд
|3
|0.13
|Тённесен Кристоффер
|3
|0.13
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.08
|Гарнас Эспен
|2
|0.08
|Драгснес Ветле
|1
|0.04
|Vetle Skjaervik
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.04
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Жонатан
|3
|1
|Геэльмуйден Херман
|4
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|1
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Эдвардс Кертис
|3
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Бакенга Мушага
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Вальстад Николас
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|8
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Эд Эскил
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0
|Габриэльсен Рубен
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Болли Матис
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Лиллестрём
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
2
5
Стабек
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Лиллестрём
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
3
25
Стабек
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Лиллестрём
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
27
15
Упущенные победы
5
30
Голы по времени матча
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
3
23%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
2
15%
5
36%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
6
46%
5
28%
76-90
Забито
9
28
6 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
22%
4
14%
1-15
2
22%
5
18%
16-30
2
22%
5
18%
31-45
1
11%
3
11%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
2
22%
9
32%
76-90
Пропущено
27
18
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
19%
1
6%
1-15
6
22%
1
6%
16-30
4
15%
5
28%
31-45
4
15%
6
33%
46-60
1
4%
3
17%
61-75
7
26%
2
11%
76-90
Забито
22
42
12 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 11
11 Не забивали 6
5
23%
5
12%
1-15
4
18%
7
17%
16-30
3
14%
7
17%
31-45
3
14%
5
12%
46-60
3
14%
4
10%
61-75
4
18%
14
33%
76-90
Пропущено
40
36
20 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
6
15%
3
8%
1-15
9
23%
3
8%
16-30
5
13%
7
19%
31-45
5
13%
8
22%
46-60
2
5%
8
22%
61-75
13
33%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1
Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2
Результаты матчей
Стабек
Лиллестрём
Точный счет
0:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Стабек
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
102
49
75
211
66
112
39
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
29
48
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
186
618
1113
321
717
123
420
123
123
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (9)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6