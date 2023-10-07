Тур: 13.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Татаринов Евгений
|3 (1)
|0.25
|Байтуков Руслан
|2
|0.17
|Бем Александр
|2
|0.17
|Порохов Илья
|2 (1)
|0.17
|Кобялко Антон
|1
|0.08
|Коротаев Александр
|1
|0.08
|Печенкин Никита
|1
|0.08
|Синяк Антон
|1
|0.08
|Болотов Евгений
|1
|0.08
|Самойлов Денис
|1
|0.08
|Шитов Виталий
|1
|0.08
|Маркелов Иван
|1 (1)
|0.08
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.25
|Юзепчук Роман
|2
|0.17
|Стефанович Илья
|2 (1)
|0.17
|Лебеденко Игорь
|1
|0.08
|Журавлёв Юрий
|1
|0.08
|Калугин Никита
|1
|0.08
|Москвичёв Владимир
|1
|0.08
|Манелов Ираклий
|1
|0.08
Карточки
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Печенкин Никита
|3
|1
|Татаринов Евгений
|2
|1
|Байтуков Руслан
|3
|0
|Дружинин Игорь
|3
|0
|Маркелов Иван
|2
|0
|Самойлов Денис
|2
|0
|Шитов Виталий
|2
|0
|Балахонцев Никита
|2
|0
|Бем Александр
|1
|0
|Синяк Антон
|1
|0
|Болотов Евгений
|1
|0
|Мырзаков Кирилл
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калугин Никита
|5
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|4
|0
|Рейна Йорди
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Стефанович Илья
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Енин Иван
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Тюмень
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
1
Тюмень
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Торпедо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
7
Тюмень
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Торпедо Москва
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
10
3
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
17
12
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
12%
3
25%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
5
29%
29%
2
17%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
6
35%
3
25%
76-90
Пропущено
14
13
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
5
36%
3
23%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Тюмень
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0 Кубань - Тюмень 1:1 Тюмень - Родина Москва 2:2
Алания - Тюмень 1:1 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Акрон - Тюмень 1:2 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Тюмень - Енисей 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 Тюмень - Химки 3:1 Новосибирск - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 7:0 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Тюмень - Иртыш Омск 2:2 Тюмень - Торпедо Миасс 1:1 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 2:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0
Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3
Результаты матчей
Тюмень
Торпедо Москва
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Тоталы голов в матче
Тюмень
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
34
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
57
48
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 5
|24
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 9
|24
|3.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|4.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 15
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 9
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 16
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 15
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|8 - 9
|16
|12.
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 16
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|15.
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|13 - 13
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 15
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|9.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|14.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в Премьер-лигу
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|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|7
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Динамо Махачкала
|Сердеров Сердер
|4
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Шинник
|Андреев Игорь
|4
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|Торпедо Москва
|Калугин Никита
|5
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|5
|Арсенал Тула
|Ндука Ифеани Давид
|5
Прогнозы на матч Тюмень - Торпедо Москва
Исход игры
Тюмень
35.1% (20)
Ничья
28.1% (16)
Торпедо Москва
36.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (21)
Меньше
62.5% (35)
Обе команды забьют
Да
62.5% (35)
Нет
37.5% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.6% (14)
2:1 Тюмень
21.1% (12)
0:1 Торпедо Москва
15.8% (9)
1:2 Торпедо Москва
14% (8)
1:0 Тюмень
12.3% (7)
0:2 Торпедо Москва
7% (4)
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