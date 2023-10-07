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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 13.
Тюмень
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 57
Тюмень 35.1% (20)
X 28.1% (16)
Торпедо Москва 36.8% (21)
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Тюмень
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Торпедо Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Татаринов Евгений 3 (1) 0.25
Байтуков Руслан 2 0.17
Бем Александр 2 0.17
Порохов Илья 2 (1) 0.17
Кобялко Антон 1 0.08
Коротаев Александр 1 0.08
Печенкин Никита 1 0.08
Синяк Антон 1 0.08
Болотов Евгений 1 0.08
Самойлов Денис 1 0.08
Шитов Виталий 1 0.08
Маркелов Иван 1 (1) 0.08
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 3 (1) 0.25
Юзепчук Роман 2 0.17
Стефанович Илья 2 (1) 0.17
Лебеденко Игорь 1 0.08
Журавлёв Юрий 1 0.08
Калугин Никита 1 0.08
Москвичёв Владимир 1 0.08
Манелов Ираклий 1 0.08

Карточки

Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Печенкин Никита 3 1
Татаринов Евгений 2 1
Байтуков Руслан 3 0
Дружинин Игорь 3 0
Маркелов Иван 2 0
Самойлов Денис 2 0
Шитов Виталий 2 0
Балахонцев Никита 2 0
Бем Александр 1 0
Синяк Антон 1 0
Болотов Евгений 1 0
Мырзаков Кирилл 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калугин Никита 5 0
Бородин Сергей Алексеевич 4 0
Рейна Йорди 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Стефанович Илья 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Енин Иван 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

Тюмень
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
1
Тюмень
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Торпедо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
7
Тюмень
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Торпедо Москва
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

10
3
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

17
12
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
12%
3
25%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
5
29%
29%
2
17%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
6
35%
3
25%
76-90

Пропущено

14
13
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
5
36%
3
23%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Тюмень
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0 Кубань - Тюмень 1:1 Тюмень - Родина Москва 2:2
Алания - Тюмень 1:1 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Акрон - Тюмень 1:2 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Тюмень - Енисей 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 Тюмень - Химки 3:1 Новосибирск - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 7:0 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Тюмень - Иртыш Омск 2:2 Тюмень - Торпедо Миасс 1:1 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 2:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0
Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3

Результаты матчей

Тюмень
Торпедо Москва

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Тоталы голов в матче

Тюмень
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
3
4
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 7 3 2 14 - 5 24
2.
Алания
 Заявка 12 7 3 2 14 - 9 24
3.
Химки
 Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
4.
Шинник
 Заявка 12 6 1 5 16 - 15 19
5.
Тюмень
 Заявка 12 5 4 3 18 - 13 19
6.
Акрон
 Заявка 12 5 3 4 15 - 9 18
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
8.
Сокол
 Заявка 12 5 3 4 12 - 16 18
9.
Торпедо Москва
 Заявка 12 5 2 5 12 - 13 17
10.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
11.
КАМАЗ
 Заявка 12 4 4 4 8 - 9 16
12.
Арсенал Тула
 12 3 6 3 10 - 12 15
13.
Енисей
 Заявка 12 4 2 6 16 - 16 14
14.
Ленинградец
 Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
15.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 8 2 13 - 13 14
16.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
17.
Кубань
 Заявка 12 1 3 8 6 - 15 6
18.
Волгарь
 Заявка 12 0 6 6 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
2.
Алания
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Торпедо Москва
 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
4.
Шинник
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5.
Тюмень
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
КАМАЗ
 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
7.
Сокол
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
8.
Акрон
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
11.
Родина Москва
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
12.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 4 0 9 - 6 10
13.
Арсенал Тула
 6 2 3 1 5 - 3 9
14.
Химки
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Нефтехимик
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
16.
Кубань
 Заявка 6 1 2 3 4 - 5 5
17.
Ленинградец
 Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
18.
Волгарь
 Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
2.
Химки
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
3.
Ленинградец
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
4.
Тюмень
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 4 - 6 8
6.
Акрон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
7.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
8.
Сокол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
9.
Родина Москва
 Заявка 6 1 4 1 9 - 8 7
10.
Арсенал Тула
 6 1 3 2 5 - 9 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
12.
Торпедо Москва
 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Енисей
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
14.
Нефтехимик
 Заявка 6 1 1 4 2 - 6 4
15.
Черноморец Нв
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
16.
Волгарь
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
18.
Кубань
 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
  • — Выход в Премьер-лигу
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  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Алания Машуков Ислам 6
Динамо Махачкала Сердеров Сердер 4
Енисей Ломакин Александр 4
Шинник Андреев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
Торпедо Москва Калугин Никита 5
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 5
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тюмень - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2023, осталось 2 дня 9 часов 22 минуты.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 57
    Тюмень 35.1% (20)
    X 28.1% (16)
    Торпедо Москва 36.8% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тюмень
    Ничья
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    Прогнозы на матч Тюмень - Торпедо Москва

    Исход игры
    Тюмень
    35.1% (20)
    Ничья
    28.1% (16)
    Торпедо Москва
    36.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (21)
    Меньше
    62.5% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (35)
    Нет
    37.5% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.6% (14)
    2:1 Тюмень
    21.1% (12)
    0:1 Торпедо Москва
    15.8% (9)
    1:2 Торпедо Москва
    14% (8)
    1:0 Тюмень
    12.3% (7)
    0:2 Торпедо Москва
    7% (4)
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    Тюмень
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