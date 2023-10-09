  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 13.
Химки
2:2
Второй тайм: 90+'
Алания
0'
44' Желтая карточка
Засеев Азамат
47' Желтая карточка
Кулишев Артём
0:1
58' Гол
Гурциев Батраз
1:1
63' Гол
Руденко Александр
66' Желтая карточка
Голубович Петар
66' Желтая карточка
Гурциев Батраз
2:1
71' Гол
Степанов Данил
72' Желтая карточка
2:2
76' Гол
Кротов Вячеслав
90' Желтая карточка

Ход матча

44'
 
Засеев Азамат
47'
Кулишев Артём
 
58'
0:1
Гурциев Батраз
63'
Руденко Александр
1:1
63'
Исаенко Олег
Кулишев Артём
 
66'
Голубович Петар
 
66'
 
Гурциев Батраз
71'
Степанов Данил
2:1
72'
 
75'
 
Машуков Ислам
Чочиев Алан
75'
 
Кобесов Давид
Царукян Валерий
75'
 
Хадарцев Батраз
Гурциев Батраз
76'
2:2
Кротов Вячеслав
81'
 
Качмазов Сослан
Засеев Азамат
81'
Панченко Кирилл
Магомедов Бутта
 
81'
Яковлев Владислав
Руденко Александр
 
84'
 
Бутаев Аллон
Хабалов Алан
90'
 
Прогнозы 142
Химки 50% (71)
X 35.2% (50)
Алания 14.8% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Алания
6.45
Реклама, olimp.bet
3.25
Реклама, ligastavok.ru
7.24
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Химки
Алания

История личных встреч

Химки
Алания

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хосонов Хетаг 4 (2) 0.31
Руденко Александр Александрович 3 (1) 0.23
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.15
Терехов Сергей 1 0.08
Панченко Кирилл 1 0.08
Исаенко Олег 1 0.08
Волков Захар 1 0.08
Степанов Данил 1 0.08
Берковский Илья 1 0.08
Варатынов Сергей 1 0.08
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 6 (2) 0.46
Гиоргобиани Николай 4 (1) 0.31
Гурциев Батраз 2 (1) 0.15
Кротов Вячеслав 1 0.08
Цараев Алан 1 0.08
Царукян Валерий 1 0.08

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 3 0
Варатынов Сергей 3 0
Степанов Данил 2 0
Скворцов Лев 2 0
Нетфуллин Равиль 0 1
Кулишев Артём 1 0
Корян Аршак 1 0
Обухов Игорь 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Андраде Лео 1 0
Исаенко Олег 1 0
Волков Захар 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Тарба Заур 3 0
Засеев Азамат 2 0
Караев Давид 2 0
Плиев Константин 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Чочиев Алан 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Машуков Ислам 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Шавлохов Давид 1 0
Кобесов Давид 1 0
Царукян Валерий 1 0

Результаты матчей

Химки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Химки
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
9
Химки
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Алания
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
7%
1
8%
1-15
4
27%
3
23%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
25%
3
30%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Акрон - Химки 0:2 2DROTS - Химки 0:2 Химки - Ленинградец 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1
Арсенал Тула - Химки 0:2 Химки - Кубань 1:1 Химки - Волгарь 0:0 Сокол - Химки 1:0 Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1
Алания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сокол - Алания 0:0 Ротор - Алания 1:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Динамо Махачкала - Алания 3:0
Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0

Результаты матчей

Химки
Алания

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Химки
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 2:2 Заявка 13 7 4 2 16 - 11 25
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 7 3 3 14 - 6 24
3.
Акрон
 Заявка 13 6 3 4 16 - 9 21
4.
Химки
 2:2 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Шинник
 Заявка 13 6 2 5 17 - 16 20
6.
Тюмень
 Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 5 3 5 15 - 14 18
8.
Торпедо Москва
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
9.
Сокол
 Заявка 13 5 3 5 12 - 19 18
10.
Арсенал Тула
 13 4 6 3 13 - 12 18
11.
Родина Москва
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
12.
Черноморец Нв
 Заявка 13 3 8 2 14 - 13 17
13.
КАМАЗ
 Заявка 13 4 4 5 9 - 11 16
14.
Енисей
 Заявка 13 4 3 6 17 - 17 15
15.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 3 6 10 - 14 15
16.
Ленинградец
 Заявка 13 3 5 5 10 - 15 14
17.
Кубань
 Заявка 13 2 3 8 7 - 15 9
18.
Волгарь
 Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
2.
Алания
 2:2 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Торпедо Москва
 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
4.
Шинник
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
5.
Тюмень
 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
6.
Арсенал Тула
 7 3 3 1 8 - 3 12
7.
КАМАЗ
 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
8.
Сокол
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9.
Акрон
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
10.
Нефтехимик
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 3 1 2 8 - 3 10
12.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
13.
Родина Москва
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
14.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 4 0 9 - 6 10
15.
Химки
 2:2 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
16.
Кубань
 Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
17.
Волгарь
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
18.
Ленинградец
 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
2.
Химки
 2:2 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
3.
Ленинградец
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
4.
Акрон
 Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
5.
Алания
 2:2 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
6.
Тюмень
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
8.
Сокол
 Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
9.
Родина Москва
 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
10.
Черноморец Нв
 Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
11.
Арсенал Тула
 6 1 3 2 5 - 9 6
12.
Торпедо Москва
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
13.
Енисей
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
КАМАЗ
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
15.
Нефтехимик
 Заявка 6 1 1 4 2 - 6 4
16.
Волгарь
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Кубань
 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 7
Алания Машуков Ислам 6
Динамо Махачкала Сердеров Сердер 4
Енисей Ломакин Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 4
Торпедо Москва Калугин Никита 5
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Терехов получает предупреждение за срыв атаки, которую разгонял Хадарцев.
  • Дополнительное время
    90'
    Михаил Черемных добавляет к основному времени матча 5 минут.
  • Замена
    90'
    Илья Садыгов появляется на поле вместо Равиля Нетфуллина.
  • 89'
    Голубович с правого фланга простреливает в штрафную, гости выбивают мяч недалеко, а Хосонов с подбора стреляет очень высоко.
  • 87'
    На три результата идет у нас игра в концовке, хотя более вероятным и справедливым исходом видится ничья.
  • Угловой
    85'
    Два угловых в течение короткого времени исполнили хозяева поля, но Панченко не удается найти голову кого-либо из партнеров.
  • Замена
    84'
    Аллон Бутаев появляется на поле вместо Алана Хабалова.
  • 83'
    Нетфуллин завершает атаку "Химок" ударом с правого края штрафной - мяч попадает в защитника и уходит за пределы поля.
  • Замена
    81'
    Сослан Качмазов появляется на поле вместо Азамата Засеева. У хозяев Владислав Яковлев и Кирилл Панченко выходят на поле вместо Александра Руденко и Бутты Магомедова.
  • Судья
    79'
    Степанов играет в "стенку" с Руденко и оказывается на газоне на линии штрафной, намекая на нарушение правил, однако свисток судьи молчит.
  • Травма, повреждение
    78'
    Хосонов и Засеев получили неприятные повреждения в единоборстве у штрафной "Химок", в итоге помощи врачей не потребовалось никому.
  • Описание гола
    76'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! ВЯЧЕСЛАВ КРОТОВ!
    Кротов получает мяч от Кобесова после розыгрыша штрафного, обыгрывает защитника и с места наносит отличный обводящий удар в дальний угол!
  • Замена
    75'
    Ислам Машуков, Давид Кобесов и Батраз Хадарцев появляются на поле вместо Алана Чочиева, Валерия Царукяна и Батраза Гурциева.
  • 73'
    Да, ударная 10-минутка случилась в нашем матче, посмотрим, есть ли силы и эмоции у "Алании". По крайней мере, замены готовит Олег Василенко.
  • Описание гола
    71'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ДАНИЛ СТЕПАНОВ!
    Голубович подает с правого фланга, мяч долетает до левого края штрафной от Степанова, который отмечается великолепным ударом в ближнюю "девятку"!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 70'
      Магомедов завершает атаку "Химок" ударом из-за пределов штрафной - Солдатенко справляется с угрозой.
    • 68'
      Интересный отрезок мы увидели ближе к середине второго тайма, снова игра становится достаточно непредсказуемой.
    • Угловой
      66'
      После навеса Хабалова с углового Гурциев выиграл верховую борьбу на ближней штанге, но пробил головой мимо створа.
    • Желтая карточка
      65'
      В итоге рефери предъявляет по карточке Гурциеву и Голубовичу, справедливое решение Михаила Черемных.
    • 64'
      Вспыхнули эмоции при угловом "Алании", Голубович и Гурциев что-то не поделили в борьбе за позицию, едва команды не сошлись врукопашную
    • Замена
      63'
      Олег Исаенко появляется на поле вместо Артёма Кулишева.
    • Описание гола
      62'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АЛЕКСАНДР РУДЕНКО!
      Руденко подбирает мяч на левом фланге атаки, добирается до штрафной и с достаточно острого угла пробивает по воротам, а Солдатенко каким-то образом пропускает снаряд под собой!
    • 61'
      Царукян в контратаке "Алании" смещается с левого фланга в центр и с 15 метров наносит удар по воротам - мяч летит выше ворот.
    • 60'
      Нетфуллин с правого фланга исполняет подачу в штрафную, однако мяч прилетает точно в руки Солдатенко.
    • 59'
      С первого тура Гурциев не забивал, да и то "Черноморцу" Батраз забил тогда с пенальти, сегодняшний же гол явно войдет в топ-5 13-го тура.
    • Описание гола
      58'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! БАТРАЗ ГУРЦИЕВ!
      Шавлохов с левого фланга исполняет диагональ к линии штрафной, Гурциев грудью подрабатывает мяч и с левой поражает ближний угол ворот Обухова!
    • 55'
      Хабалов с правого фланга исполняет подачу в штрафную, после отскока от газона Гиоргобиани чиркнул головой, но мяч пролетает мимо створа. 
    • 54'
      По-прежнему крайне редко у нас взрываются команды, неужели и второй матч сегодняшнего игрового дня также закончится без голов?
    • 52'
      Кротов оказывается на газоне в штрафной соперника, показывая, что Варатынов попал ему в лицо, но и здесь рефери позволяет бороться.
    • 51'
      Магомедов бросает в прорыв Руденко, тот врывается в штрафную с левого края, однако в борьбе с Плиевым оказывается на газоне, но никакого нарушения в этом моменте не было.
    • 50'
      Пока не самые высокие скорости после перерыва, "Алания", в первом тайме инициативой практически не владевшая, сейчас пытается сыграть первым номером.
    • Травма, повреждение
      48'
      Оказали медицинскую помощь Шавлохову, готов Давид продолжать встречу.
    • Желтая карточка
      47'
      Кулишев получает предупреждение за жесткий фол против Шавлохова в центре поля.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 44'
      Еще одна атака "Химок" завершается дальним ударом в исполнении Нетфуллина - мяч проходит мимо створа.
    • Желтая карточка
      43'
      Первая желтая карточка в нашей встрече, отложенный штраф для Засеева, который фолил против Нетфуллина.
    • 42'
      Небольшая паника в штрафной площади "Алании", Голубович атакует ворота гостей головой после мягкого навеса Терехова, но мяч проходит рядом с "девяткой".
    • 41'
      Хосонов перед штрафной бывшей команды убирает мяч под левую и пытается пробить по воротам, но попадает в Засеева.
    • Угловой
      39'
      Волков после навеса с углового от Кулишева добирается до верхового мяча, однако пробивает головой мимо цели.
    • Опасный момент
      38'
      Нетфуллин после передачи партнера пробивает низом с 18 метров - Солдатенко успевает сложиться и отводит угрозу!
    • 37'
      Штрафной с правого фланга исполняет Хабалов, однако и в этом случае оборона сыграла на втором этаже успешнее, чем атака.
    • Травма, повреждение
      36'
      Терехов получает повреждение в одном из единоборств, за пределами поля оказывают помощь капитану "Химок".
    • 34'
      Руденко в штрафной "Алании" выскочил из-за спины защитника и пробивал практически в упор, но Солдатенко вовремя сократил угол обстрела и спас ворота.
    • 33'
      Кулишев подает штрафной с правого фланга, однако в гуще игроков чуть лучше сработали игроки "Алании".
    • Угловой
      32'
      После навеса Кулишева с углового мяч приходит в ноги Нетфуллину, тот пытается на носовом платке обыграть нескольких соперников и в итоге падает на газон, но свисток арбитра молчит.
    • 31'
      Кулишев на правом фланге уходит от опеки соперника и простреливает на ближнюю штангу в направлении Руденко, которого опережает Плиев.
    • 29'
      Не самые высокие скорости в нашем матче по ходу первого тайма, предпочитают команды сыграть осторожнее, дабы не допустить ошибки.
    • 27'
      Хабалов отмечается неприятным ударом практически с 30 метров, Обухов в прыжке отбивает мяч, летевший в ближний угол.
    • 26'
      Шавлохов с левого фланга исполняет заброс в чужую штрафную, однако Обухов читает игру и забирает мяч на выходе.
    • 24'
      Позиционная атака "Алании" завершается не самым расчётливым навесом с левого фланга, мяч покидает пределы поля.
    • Угловой
      23'
      Угловой на левом фланге атаки заработали хозяева поля, однако подача Магомедова серьезной остроты не принесла.
    • 22'
      Голубович прорывается по правому флангу, выигрывает единоборство у Шавлохова, однако прострел Петара не становится точным.
    • Угловой
      21'
      Хабалов подает с углового на дальний край штрафной, Гурциев слёта пробивает в дальний от себя угол, однако мяч проходит мимо цели.
    • 19'
      Не очень удачно подает штрафной Магомедов, попадая в обозначавшего "стенку" невысокого Царукяна.
    • Фол, нарушение
      18'
      Руденко на правом фланге атаки опережает Шавлохова, вынужден защитник "Алании" нарушить правила.
    • 17'
      Любопытно, что в прошлом туре "Химки" владели мячом всего 24 процента, что не помешало им победить "Акрон". Сейчас пока по владению примерное равенство.
    • 15'
      Еще одна атака "Химок" завершается ударом Хосонова с линии штрафной после передачи Руденко - мяч летит над перекладиной ворот Солдатенко.
    • 13'
      Хосонов после паса Руденко хитро пропускает мяч на набегающего Степанова, который с линии штрафной стреляет рядом со штангой.
    • Угловой
      12'
      Первый угловой владикавказского клуба не привел к опасному моменту, удар Хабалова с подбора также получился исключительно для статистики.
    • 11'
      Шавлохов с левого фланга исполняет подачу в штрафную, Обухов с трудом добирается до мяча, организуя в итоге угловой.
    • 10'
      Атака "Алании" правым флангом завершается не самой удачной подачей, улетает мяч за ворота Обухова.
    • Угловой
      9'
      Магомедов с углового направляет мяч к 11-метровой отметке, Нетфуллин оказывается на газоне, а удар кого-то из партнеров головой не стал акцентированным.
    • 8'
      Голубович с правого фланга простреливает в штрафную, однако Засеев выставляет ногу, организуя первый в матче угловой.
    • 7'
      Голубович промчался по правому флангу атаки и отметился ударом с дальней дистанции - мяч прошел над перекладиной.
    • 6'
      "Алания" в прошлом туре сыграла безголевую ничью в Саратове против "Сокола" и потеряла единоличное лидерство, но вчерашняя осечка "Динамо" позволяет "барсам" в случае сегодняшнего успеха вернуть на вершину.
    • 4'
      Царукян обыграл соперника в центральной зоне и попытался пробить метров с 25 - мяч прошел намного выше створа.
    • 3'
      "Химки" перед стартом этого матча занимают четвертое место, но в случае успеха отыграют одну позицию, а также сократят отставание от "Алании" и "Динамо" до одного очка.
    • 2'
      Напомним, что "Химки" в прошлом туре добились победы над "Акроном" в Жигулёвске - Терехов и Руденко забили в первом тайме, а во втором Обухов взял пенальти.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги "Химки" принимают "Аланию". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Химки.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.54. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.54 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 142
    Химки 50% (71)
    X 35.2% (50)
    Алания 14.8% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Алания
    6.45
    Реклама, olimp.bet
    3.25
    Реклама, ligastavok.ru
    7.24
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Химки 2:2 Алания онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 2:2 Алания

    Исход игры
    Химки
    50% (71)
    Ничья
    35.2% (50)
    Алания
    14.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.59% (42)
    Меньше
    64.41% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    72.03% (85)
    Нет
    27.97% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.3% (43)
    2:1 Химки
    22.5% (32)
    1:0 Химки
    20.4% (29)
    1:2 Алания
    4.2% (6)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    0:1 Алания
    2.1% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Химки
    Алания
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     