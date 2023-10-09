Два угловых в течение короткого времени исполнили хозяева поля, но Панченко не удается найти голову кого-либо из партнеров.

На три результата идет у нас игра в концовке, хотя более вероятным и справедливым исходом видится ничья.

Голубович с правого фланга простреливает в штрафную, гости выбивают мяч недалеко, а Хосонов с подбора стреляет очень высоко.

Михаил Черемных добавляет к основному времени матча 5 минут.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ДАНИЛ СТЕПАНОВ! Голубович подает с правого фланга, мяч долетает до левого края штрафной от Степанова, который отмечается великолепным ударом в ближнюю "девятку"!

Да, ударная 10-минутка случилась в нашем матче, посмотрим, есть ли силы и эмоции у "Алании". По крайней мере, замены готовит Олег Василенко.

Ислам Машуков, Давид Кобесов и Батраз Хадарцев появляются на поле вместо Алана Чочиева, Валерия Царукяна и Батраза Гурциева.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! ВЯЧЕСЛАВ КРОТОВ! Кротов получает мяч от Кобесова после розыгрыша штрафного, обыгрывает защитника и с места наносит отличный обводящий удар в дальний угол!

Хосонов и Засеев получили неприятные повреждения в единоборстве у штрафной "Химок", в итоге помощи врачей не потребовалось никому.

Степанов играет в "стенку" с Руденко и оказывается на газоне на линии штрафной, намекая на нарушение правил, однако свисток судьи молчит.

Сослан Качмазов появляется на поле вместо Азамата Засеева. У хозяев Владислав Яковлев и Кирилл Панченко выходят на поле вместо Александра Руденко и Бутты Магомедова.

Нетфуллин завершает атаку "Химок" ударом с правого края штрафной - мяч попадает в защитника и уходит за пределы поля.

С первого тура Гурциев не забивал, да и то "Черноморцу" Батраз забил тогда с пенальти, сегодняшний же гол явно войдет в топ-5 13-го тура.

Нетфуллин с правого фланга исполняет подачу в штрафную, однако мяч прилетает точно в руки Солдатенко.

Царукян в контратаке "Алании" смещается с левого фланга в центр и с 15 метров наносит удар по воротам - мяч летит выше ворот.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АЛЕКСАНДР РУДЕНКО! Руденко подбирает мяч на левом фланге атаки, добирается до штрафной и с достаточно острого угла пробивает по воротам, а Солдатенко каким-то образом пропускает снаряд под собой!

Вспыхнули эмоции при угловом "Алании", Голубович и Гурциев что-то не поделили в борьбе за позицию, едва команды не сошлись врукопашную

В итоге рефери предъявляет по карточке Гурциеву и Голубовичу, справедливое решение Михаила Черемных.

После навеса Хабалова с углового Гурциев выиграл верховую борьбу на ближней штанге, но пробил головой мимо створа.

Интересный отрезок мы увидели ближе к середине второго тайма, снова игра становится достаточно непредсказуемой.

Кулишев получает предупреждение за жесткий фол против Шавлохова в центре поля.

Пока не самые высокие скорости после перерыва, "Алания", в первом тайме инициативой практически не владевшая, сейчас пытается сыграть первым номером.

Магомедов бросает в прорыв Руденко, тот врывается в штрафную с левого края, однако в борьбе с Плиевым оказывается на газоне, но никакого нарушения в этом моменте не было.

Кротов оказывается на газоне в штрафной соперника, показывая, что Варатынов попал ему в лицо, но и здесь рефери позволяет бороться.

По-прежнему крайне редко у нас взрываются команды, неужели и второй матч сегодняшнего игрового дня также закончится без голов?

Хабалов с правого фланга исполняет подачу в штрафную, после отскока от газона Гиоргобиани чиркнул головой, но мяч пролетает мимо створа.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! БАТРАЗ ГУРЦИЕВ! Шавлохов с левого фланга исполняет диагональ к линии штрафной, Гурциев грудью подрабатывает мяч и с левой поражает ближний угол ворот Обухова!

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

44' Еще одна атака "Химок" завершается дальним ударом в исполнении Нетфуллина - мяч проходит мимо створа.

43' Первая желтая карточка в нашей встрече, отложенный штраф для Засеева, который фолил против Нетфуллина.

42' Небольшая паника в штрафной площади "Алании", Голубович атакует ворота гостей головой после мягкого навеса Терехова, но мяч проходит рядом с "девяткой".

41' Хосонов перед штрафной бывшей команды убирает мяч под левую и пытается пробить по воротам, но попадает в Засеева.

39' Волков после навеса с углового от Кулишева добирается до верхового мяча, однако пробивает головой мимо цели.

38' Нетфуллин после передачи партнера пробивает низом с 18 метров - Солдатенко успевает сложиться и отводит угрозу!

37' Штрафной с правого фланга исполняет Хабалов, однако и в этом случае оборона сыграла на втором этаже успешнее, чем атака.

36' Терехов получает повреждение в одном из единоборств, за пределами поля оказывают помощь капитану "Химок".

34' Руденко в штрафной "Алании" выскочил из-за спины защитника и пробивал практически в упор, но Солдатенко вовремя сократил угол обстрела и спас ворота.

33' Кулишев подает штрафной с правого фланга, однако в гуще игроков чуть лучше сработали игроки "Алании".

32' После навеса Кулишева с углового мяч приходит в ноги Нетфуллину, тот пытается на носовом платке обыграть нескольких соперников и в итоге падает на газон, но свисток арбитра молчит.

31' Кулишев на правом фланге уходит от опеки соперника и простреливает на ближнюю штангу в направлении Руденко, которого опережает Плиев.

29' Не самые высокие скорости в нашем матче по ходу первого тайма, предпочитают команды сыграть осторожнее, дабы не допустить ошибки.

27' Хабалов отмечается неприятным ударом практически с 30 метров, Обухов в прыжке отбивает мяч, летевший в ближний угол.

26' Шавлохов с левого фланга исполняет заброс в чужую штрафную, однако Обухов читает игру и забирает мяч на выходе.

24' Позиционная атака "Алании" завершается не самым расчётливым навесом с левого фланга, мяч покидает пределы поля.

23' Угловой на левом фланге атаки заработали хозяева поля, однако подача Магомедова серьезной остроты не принесла.

22' Голубович прорывается по правому флангу, выигрывает единоборство у Шавлохова, однако прострел Петара не становится точным.

21' Хабалов подает с углового на дальний край штрафной, Гурциев слёта пробивает в дальний от себя угол, однако мяч проходит мимо цели.

19' Не очень удачно подает штрафной Магомедов, попадая в обозначавшего "стенку" невысокого Царукяна.

18' Руденко на правом фланге атаки опережает Шавлохова, вынужден защитник "Алании" нарушить правила.

17' Любопытно, что в прошлом туре "Химки" владели мячом всего 24 процента, что не помешало им победить "Акрон". Сейчас пока по владению примерное равенство.

15' Еще одна атака "Химок" завершается ударом Хосонова с линии штрафной после передачи Руденко - мяч летит над перекладиной ворот Солдатенко.

13' Хосонов после паса Руденко хитро пропускает мяч на набегающего Степанова, который с линии штрафной стреляет рядом со штангой.

12' Первый угловой владикавказского клуба не привел к опасному моменту, удар Хабалова с подбора также получился исключительно для статистики.

11' Шавлохов с левого фланга исполняет подачу в штрафную, Обухов с трудом добирается до мяча, организуя в итоге угловой.

10' Атака "Алании" правым флангом завершается не самой удачной подачей, улетает мяч за ворота Обухова.

9' Магомедов с углового направляет мяч к 11-метровой отметке, Нетфуллин оказывается на газоне, а удар кого-то из партнеров головой не стал акцентированным.

8' Голубович с правого фланга простреливает в штрафную, однако Засеев выставляет ногу, организуя первый в матче угловой.

7' Голубович промчался по правому флангу атаки и отметился ударом с дальней дистанции - мяч прошел над перекладиной.

6' "Алания" в прошлом туре сыграла безголевую ничью в Саратове против "Сокола" и потеряла единоличное лидерство, но вчерашняя осечка "Динамо" позволяет "барсам" в случае сегодняшнего успеха вернуть на вершину.

4' Царукян обыграл соперника в центральной зоне и попытался пробить метров с 25 - мяч прошел намного выше створа.

3' "Химки" перед стартом этого матча занимают четвертое место, но в случае успеха отыграют одну позицию, а также сократят отставание от "Алании" и "Динамо" до одного очка.

2' Напомним, что "Химки" в прошлом туре добились победы над "Акроном" в Жигулёвске - Терехов и Руденко забили в первом тайме, а во втором Обухов взял пенальти.