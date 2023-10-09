Тур: 13.
0'
44' Желтая карточкаЗасеев Азамат
47' Желтая карточкаКулишев Артём
0:1
58' ГолГурциев Батраз
1:1
63' ГолРуденко Александр
66' Желтая карточкаГолубович Петар
66' Желтая карточкаГурциев Батраз
2:1
71' ГолСтепанов Данил
2:2
76' ГолКротов Вячеслав
Ход матча
44'
47'
58'
0:1
63'
66'
66'
71'
2:1
72'
76'
2:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Волков ЗахарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скворцов ЛевЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
История личных встреч
Химки
Алания
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хосонов Хетаг
|4 (2)
|0.31
|Руденко Александр Александрович
|3 (1)
|0.23
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.15
|Терехов Сергей
|1
|0.08
|Панченко Кирилл
|1
|0.08
|Исаенко Олег
|1
|0.08
|Волков Захар
|1
|0.08
|Степанов Данил
|1
|0.08
|Берковский Илья
|1
|0.08
|Варатынов Сергей
|1
|0.08
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|6 (2)
|0.46
|Гиоргобиани Николай
|4 (1)
|0.31
|Гурциев Батраз
|2 (1)
|0.15
|Кротов Вячеслав
|1
|0.08
|Цараев Алан
|1
|0.08
|Царукян Валерий
|1
|0.08
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|3
|0
|Варатынов Сергей
|3
|0
|Степанов Данил
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Нетфуллин Равиль
|0
|1
|Кулишев Артём
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Обухов Игорь
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Исаенко Олег
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Тарба Заур
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Чочиев Алан
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Шавлохов Давид
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Царукян Валерий
|1
|0
Результаты матчей
Химки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Химки
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
9
Химки
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Алания
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
7%
1
8%
1-15
4
27%
3
23%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
25%
3
30%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Акрон - Химки 0:2 2DROTS - Химки 0:2 Химки - Ленинградец 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1
Арсенал Тула - Химки 0:2 Химки - Кубань 1:1 Химки - Волгарь 0:0 Сокол - Химки 1:0 Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1
Алания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сокол - Алания 0:0 Ротор - Алания 1:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Динамо Махачкала - Алания 3:0
Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0
Результаты матчей
Химки
Алания
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Химки
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
57
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|13
|7
|4
|2
|16 - 11
|25
|2.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|14 - 6
|24
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 9
|21
|4.
|2:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 19
|18
|10.
|13
|4
|6
|3
|13 - 12
|18
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|12.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|14 - 13
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|9 - 11
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 17
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 14
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 15
|14
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 15
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|2.
|2:2 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|8 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 3
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|14.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|15.
|2:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|2.
|2:2 Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|5.
|2:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|7
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|7
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Динамо Махачкала
|Сердеров Сердер
|4
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 4
|Торпедо Москва
|Калугин Никита
|5
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки 2:2 Алания
Исход игры
Химки
50% (71)
Ничья
35.2% (50)
Алания
14.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
35.59% (42)
Меньше
64.41% (76)
Обе команды забьют
Да
72.03% (85)
Нет
27.97% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (43)
2:1 Химки
22.5% (32)
1:0 Химки
20.4% (29)
1:2 Алания
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Алания
2.1% (3)
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