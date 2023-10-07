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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 13.
Химки
 
Позже
Алания
Прогнозы 57
Химки 56.1% (32)
X 35.1% (20)
Алания 8.8% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Алания
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Химки
Алания

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хосонов Хетаг 4 (2) 0.33
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.17
Руденко Александр Александрович 2 (1) 0.17
Терехов Сергей 1 0.08
Панченко Кирилл 1 0.08
Исаенко Олег 1 0.08
Волков Захар 1 0.08
Берковский Илья 1 0.08
Варатынов Сергей 1 0.08
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 6 (2) 0.5
Гиоргобиани Николай 4 (1) 0.33
Цараев Алан 1 0.08
Царукян Валерий 1 0.08
Гурциев Батраз 1 (1) 0.08

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варатынов Сергей 3 0
Голубович Петар 2 0
Степанов Данил 2 0
Скворцов Лев 2 0
Нетфуллин Равиль 0 1
Корян Аршак 1 0
Обухов Игорь 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Андраде Лео 1 0
Исаенко Олег 1 0
Волков Захар 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Тарба Заур 3 0
Караев Давид 2 0
Плиев Константин 2 0
Засеев Азамат 1 0
Бакаев Михаил 1 0
Чочиев Алан 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Машуков Ислам 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Шавлохов Давид 1 0
Кобесов Давид 1 0
Царукян Валерий 1 0

Результаты матчей

Химки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Химки
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
9
Химки
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Алания
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
7%
1
8%
1-15
4
27%
3
23%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
25%
3
30%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Акрон - Химки 0:2 2DROTS - Химки 0:2 Химки - Ленинградец 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1
Арсенал Тула - Химки 0:2 Химки - Кубань 1:1 Химки - Волгарь 0:0 Сокол - Химки 1:0 Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1
Алания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сокол - Алания 0:0 Ротор - Алания 1:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Динамо Махачкала - Алания 3:0
Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0

Результаты матчей

Химки
Алания

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Химки
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 7 3 2 14 - 5 24
2.
Алания
 Заявка 12 7 3 2 14 - 9 24
3.
Химки
 Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
4.
Шинник
 Заявка 12 6 1 5 16 - 15 19
5.
Тюмень
 Заявка 12 5 4 3 18 - 13 19
6.
Акрон
 Заявка 12 5 3 4 15 - 9 18
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
8.
Сокол
 Заявка 12 5 3 4 12 - 16 18
9.
Торпедо Москва
 Заявка 12 5 2 5 12 - 13 17
10.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
11.
КАМАЗ
 Заявка 12 4 4 4 8 - 9 16
12.
Арсенал Тула
 12 3 6 3 10 - 12 15
13.
Енисей
 Заявка 12 4 2 6 16 - 16 14
14.
Ленинградец
 Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
15.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 8 2 13 - 13 14
16.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
17.
Кубань
 Заявка 12 1 3 8 6 - 15 6
18.
Волгарь
 Заявка 12 0 6 6 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
2.
Алания
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Торпедо Москва
 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
4.
Шинник
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5.
Тюмень
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
КАМАЗ
 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
7.
Сокол
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
8.
Акрон
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
11.
Родина Москва
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
12.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 4 0 9 - 6 10
13.
Арсенал Тула
 6 2 3 1 5 - 3 9
14.
Химки
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Нефтехимик
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
16.
Кубань
 Заявка 6 1 2 3 4 - 5 5
17.
Ленинградец
 Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
18.
Волгарь
 Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
2.
Химки
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
3.
Ленинградец
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
4.
Тюмень
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 4 - 6 8
6.
Акрон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
7.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
8.
Сокол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
9.
Родина Москва
 Заявка 6 1 4 1 9 - 8 7
10.
Арсенал Тула
 6 1 3 2 5 - 9 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
12.
Торпедо Москва
 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Енисей
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
14.
Нефтехимик
 Заявка 6 1 1 4 2 - 6 4
15.
Черноморец Нв
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
16.
Волгарь
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
18.
Кубань
 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Алания Машуков Ислам 6
Динамо Махачкала Сердеров Сердер 4
Енисей Ломакин Александр 4
Шинник Андреев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
Торпедо Москва Калугин Никита 5
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 5
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 57
    Химки 56.1% (32)
    X 35.1% (20)
    Алания 8.8% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
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    Прогнозы на матч Химки - Алания

    Исход игры
    Химки
    56.1% (32)
    Ничья
    35.1% (20)
    Алания
    8.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.14% (18)
    Меньше
    67.86% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (36)
    Нет
    35.71% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.6% (18)
    1:0 Химки
    31.6% (18)
    2:1 Химки
    21.1% (12)
    1:2 Алания
    5.3% (3)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
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