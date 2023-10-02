Тур: 8. Стадион: Гран Канария. Зрители: 22472 Главный судья: Альберола Хавьер
2:1
Конец матча
0'
34' Undefined phrase: football_event_Ларсен Йорген
0:1
67' ГолДувикас Анастасиос
74' Желтая карточкаМармол Мика
83' Желтая карточкаСтарфельт Карл
1:1
84' ПенальтиВиера Хонатан
2:1
90' ГолКардона Марк
90' Желтая карточкаКардона Марк
90'+10
Ход матча
34'
63'
67'
74'
83'
84'
1:1
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
724 Количество передач 255
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Мармол
Мика
12
Луаодис
Энзо
16
Каба
Сори
13
Вильяр
Иван
15
Айду
Джозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Каба СориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кардона МаркНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лас-Пальмас
Сельта
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.89
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.44
Среднее время на гол
54
62
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.78
1.22
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
73
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.25
|Кардона Марк
|1
|0.13
|Родригес Кирьян
|1
|0.13
|Каба Сори
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|2
|0.25
|Дувикас Анастасиос
|2
|0.25
|Нуньес Унай
|1
|0.13
|Мингеса Оскар
|1
|0.13
|Сведберг Виллиот
|1
|0.13
|Аспас Яго
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармол Мика
|3
|1
|Родригес Кирьян
|3
|0
|Араухо Хулиан
|2
|0
|Кардона Серхи
|2
|0
|Виера Хонатан
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Суарес Алехандро
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Коко Сауль
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Аспас Яго
|3
|0
|Нуньес Унай
|2
|0
|Тапия Ренато
|1
|0
|Старфельт Карл
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сельта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
4
Лас-Пальмас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сельта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
0
0
Лас-Пальмас
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сельта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
3
43%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
100%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
3
43%
76-90
Пропущено
7
14
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
4
57%
3
21%
61-75
1
14%
7
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0
Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Сарагоса - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Леванте 0:0
Сельта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3
Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Сельта
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 11
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 12
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|4 - 7
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|13 - 21
|5
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
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|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|4 (2)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 3
|Лас-Пальмас
|Мармол Мика
|1 3
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|2 1
|Мальорка
|Родригес Даниэль I
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:1 Сельта
Исход игры
Лас-Пальмас
25.6% (34)
Ничья
43.6% (58)
Сельта
30.8% (41)
Тотал 2.5
Больше
34.68% (43)
Меньше
65.32% (81)
Обе команды забьют
Да
70.16% (87)
Нет
29.84% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (44)
1:2 Сельта
19.5% (26)
1:0 Лас-Пальмас
15.8% (21)
2:1 Лас-Пальмас
7.5% (10)
0:1 Сельта
6.8% (9)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:0 Ничья
3.8% (5)
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