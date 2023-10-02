СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

51' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Сельта

47' Вильяр Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Матч возобновлен

46' Каба Сори на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Суарес Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Муньос Хави навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Муньос Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Дувикас Анастасиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Сельта , будет отменен из-за фола.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сельта

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

30' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ларсен Йорген и попал в перекладину!

30' Оооо... вот это был удар! Бамба Джонатан должен был забить с этой позиции.

30' Хорошую попытку сделал Бамба Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Ларсен Йорген создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Бамба Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Санчес Мануэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Сельта

23' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Сельта

21' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Кардона Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

15' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Хорошую попытку сделал Мунир Эль-Хаддади . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Удар от ворот произведет Сельта

14' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Араухо Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Сельта

10' Мунир Эль-Хаддади не смог попасть в створ ударом издали

9' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

9' Старфельт Карл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Дотор Карлос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ларсен Йорген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сельта начинает с центра поля