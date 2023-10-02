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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 22472 Главный судья: Альберола Хавьер
Лас-Пальмас
2:1
Конец матча
Сельта
0'
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Ларсен Йорген
0:1
67' Гол
Дувикас Анастасиос
74' Желтая карточка
Мармол Мика
83' Желтая карточка
Старфельт Карл
1:1
84' Пенальти
Виера Хонатан
2:1
90' Гол
Кардона Марк
90' Желтая карточка
Кардона Марк
90'+10

Ход матча

32'
Лемос Альваро
Араухо Хулиан
 
34'
 
Ларсен Йорген
63'
Парк Марвин
Каба Сори
 
63'
Виера Хонатан
Муньос Хави
 
67'
0:1
Дувикас Анастасиос
(Бамба Джонатан)
69'
 
Аспас Яго
Дувикас Анастасиос
74'
Мармол Мика
 
77'
Перроне Максимо
Луаодис Энзо
 
77'
Кардона Марк
Пехиньо Франсиско
 
83'
 
Старфельт Карл
84'
Виера Хонатан
1:1
88'
 
Сотело Хьюго
Пейнадо Франсиско
88'
 
Сведберг Виллиот
Ларсен Йорген
90'
Кардона Марк
(Виера Хонатан)
2:1
90'
Кардона Марк
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 724 Количество передач 255
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 133
Лас-Пальмас 25.6% (34)
X 43.6% (58)
Сельта 30.8% (41)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так
martik #
0
выиграет Лас-Пальмас, со счетом 2:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
4
Суарес
Алехандро
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
17
Мунир
Эль-Хаддади
5
Муньос
Хави
20
Родригес
Кирьян
12
Луаодис
Энзо
24
Пехиньо
Франсиско
16
Каба
Сори
13
Вильяр
Иван
15
Айду
Джозеф
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
3
Мингеса
Оскар
23
Санчес
Мануэль
18
Ларсен
Йорген
8
Пейнадо
Франсиско
6
Дотор
Карлос
17
Бамба
Джонатан
12
Дувикас
Анастасиос
Лас-Пальмас
4-5-1
Сельта
5-4-1

История личных встреч

Лас-Пальмас
Сельта

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

П
2:1
П
2:5
П
3:1
П
3:3
П
2:1
П
3:3
КК
3:1
КК
2:1
С
3:1
С
1:2
КК
0:0
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
2:0
С
1:0

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Среднее время на гол

54
62

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.78
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
73

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виера Хонатан 2 (2) 0.25
Кардона Марк 1 0.13
Родригес Кирьян 1 0.13
Каба Сори 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 2 0.25
Дувикас Анастасиос 2 0.25
Нуньес Унай 1 0.13
Мингеса Оскар 1 0.13
Сведберг Виллиот 1 0.13
Аспас Яго 0 0
Бамба Джонатан 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Де ла Торре Лука 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармол Мика 3 1
Родригес Кирьян 3 0
Араухо Хулиан 2 0
Кардона Серхи 2 0
Виера Хонатан 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Каба Сори 1 0
Суарес Алехандро 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Коко Сауль 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де ла Торре Лука 2 1
Аспас Яго 3 0
Нуньес Унай 2 0
Тапия Ренато 1 0
Старфельт Карл 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Перес Карлес 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сельта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
4
Лас-Пальмас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сельта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

0
0
Лас-Пальмас
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сельта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
3
43%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
100%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
3
43%
76-90

Пропущено

7
14
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
4
57%
3
21%
61-75
1
14%
7
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0
Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Сарагоса - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Леванте 0:0
Сельта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3
Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Сельта

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 16 - 6 21
2.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
3.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 11 19
4.
Атлетико М
 Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
7.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 10 - 12 12
9.
Валенсия
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
10.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
11.
Кадис
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 2 4 4 - 7 8
14.
Вильярреал
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
15.
Севилья
 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
16.
Алавес
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
17.
Мальорка
 Заявка 8 1 4 3 11 - 14 7
18.
Сельта
 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
19.
Гранада
 Заявка 8 1 2 5 13 - 21 5
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
3.
Атлетико М
 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
7.
Кадис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
12.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
13.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
19.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Осасуна
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12.
Валенсия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
19.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 6 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Лас-Пальмас: 73%, Сельта: 27%.
  • 99'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
  • 99'
    Лемос Альваро сделал ключевой пас для гола!
  • 98'
    Кардона Марк снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
  • 98'
    Лемос Альваро из команды Лас-Пальмас своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 97'
    Виера Хонатан сделал результативную передачу.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 133
    Лас-Пальмас 25.6% (34)
    X 43.6% (58)
    Сельта 30.8% (41)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так
    martik #
    0
    выиграет Лас-Пальмас, со счетом 2:1
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:1 Сельта

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    25.6% (34)
    Ничья
    43.6% (58)
    Сельта
    30.8% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.68% (43)
    Меньше
    65.32% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    70.16% (87)
    Нет
    29.84% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.1% (44)
    1:2 Сельта
    19.5% (26)
    1:0 Лас-Пальмас
    15.8% (21)
    2:1 Лас-Пальмас
    7.5% (10)
    0:1 Сельта
    6.8% (9)
    2:2 Ничья
    4.5% (6)
    0:0 Ничья
    3.8% (5)
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