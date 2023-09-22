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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Фамаликан
1:0
Конец матча
Арока
0'
16' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
20' Желтая карточка
Джейсон
1:0
28' Гол
Отавио Эдмилсон
39' Желтая карточка
Риччели
45' Желтая карточка
Аранда Оскар
50' Желтая карточка
Агиррегабириа Мартин
55' Вторая желтая карточка
Риччели
60' Undefined phrase: football_event_
Силла Морлей
1:0
62' Не забитый пенальти
Силла Морлей
64' Желтая карточка
Галович Нино
74' Undefined phrase: football_event_
Мухика Рафаэль
74' Красная карточка
Мухика Рафаэль
90' Красная карточка
Daniel Ramos
90'+10
31
Жуниор
Луис
32
Агиррегабириа
Мартин
15
Риччели
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
6
Лакукс
Том
11
Аранда
Оскар
10
Шикинью
7
Родригес
Хосе
Луис
29
Кадис
Хондер
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
64
Фернандес
Рафаэль
44
Галович
Нино
4
Монтеро
Франcиско
9
Трецца
Альфонсо
2
Силла
Морлей
5
Симау
Давид
28
Эшгаю
Тьягу
10
Джейсон
19
Мухика
Рафаэль
23
Гонсалес
Кристо
Фамаликан
4-2-3-1
Арока
3-4-3

История личных встреч

Фамаликан
Арока

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПВЛ
2:1
ПВЛ
2:0
КЛ
1:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:0
ТМК
0:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.75

Среднее время на гол

108
120

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
128

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 2 0.33
Отавио Эдмилсон 1 0.17
Аранда Оскар 1 0.17
Родригеш Афонсу 1 0.17
Моура Франсишку 0 0
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристо 3 0.5
Мухика Рафаэль 2 0.33
Силла Морлей 1 0.17
Сантуш Педру 1 0.17
Симау Давид 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччели 3 1
Топич Мирко 3 0
Кастро Пабло 1 1
Юссуф Зейду 2 0
Аранда Оскар 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Кадис Хондер 1 0
Жуниор Луис 1 0
Агиррегабириа Мартин 1 0
Ассунсао Густаво 1 0
Араухо Перейра 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куасси Эбуэ 1 1
Daniel Ramos 1 1
Сантуш Педру 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Силла Морлей 2 0
Монтеро Франcиско 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Мухика Рафаэль 0 1
Роша Матиас 0 1
Симау Давид 1 0
Галович Нино 1 0
Джейсон 1 0
Де Арруабаррена Игнасио 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Арока
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
4
Фамаликан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Арока
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
50%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0
Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каса Пия 1:0
Арока
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2
Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1

Результаты матчей

Фамаликан
Арока

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2.
Спортинг Л
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Порту
 Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
4.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
5.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 3 0 2 6 - 7 9
7.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
8.
Брага
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
9.
Жил Висенте
 Заявка 5 2 0 3 13 - 9 6
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 9 - 7 6
11.
Арока
 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
12.
Риу Аве
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 1 2 2 5 - 12 5
14.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Эштрела
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
16.
Морейренсе
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17.
Эшторил
 Заявка 5 1 0 4 10 - 13 3
18.
Шавиш
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Жил Висенте
 Заявка 3 2 0 1 12 - 6 6
6.
Фаренсе
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Порту
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Риу Аве
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Арока
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Визела
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Эшторил
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Брага
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Морейренсе
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Каса Пия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Брага
 Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Морейренсе
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Портимоненсе
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Эшторил
 Заявка 3 0 0 3 7 - 11 0
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Бенфика Ди Мария Анхель 4 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фамаликан Риччели 1 3
Морейренсе Офори Лоуренс 4
Риу Аве Панталон Ренато 4
Шавиш Ногейра 1 2
Брага Моутинью Жоау 1 2
Весь список
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    • 55'
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      Агиррегабириа Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
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    • 1'
      Судья начинает матч
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