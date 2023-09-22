Тур: 6. Стадион: Municipal 22 de Junho. Главный судья: Bruno Vieira
0'
16' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
20' Желтая карточкаДжейсон
1:0
28' ГолОтавио Эдмилсон
39' Желтая карточкаРиччели
45' Желтая карточкаАранда Оскар
50' Желтая карточкаАгиррегабириа Мартин
55' Вторая желтая карточкаРиччели
60' Undefined phrase: football_event_Силла Морлей
1:0
62' Не забитый пенальтиСилла Морлей
64' Желтая карточкаГалович Нино
74' Undefined phrase: football_event_Мухика Рафаэль
74' Красная карточкаМухика Рафаэль
90' Красная карточкаDaniel Ramos
90'+10
Ход матча
16'
20'
28'
39'
45'
55'
60'
62'
1:0
64'
74'
74'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
11
Аранда
Оскар
10
Шикинью
29
Кадис
Хондер
44
Галович
Нино
28
Эшгаю
Тьягу
10
Джейсон
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эшгаю ТьягуПолузащитник
-
10 ДжейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Роша МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Букия АндреПолузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фамаликан
Арока
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.75
Среднее время на гол
108
120
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.4
0.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
128
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|2
|0.33
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.17
|Аранда Оскар
|1
|0.17
|Родригеш Афонсу
|1
|0.17
|Моура Франсишку
|0
|0
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Кристо
|3
|0.5
|Мухика Рафаэль
|2
|0.33
|Силла Морлей
|1
|0.17
|Сантуш Педру
|1
|0.17
|Симау Давид
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччели
|3
|1
|Топич Мирко
|3
|0
|Кастро Пабло
|1
|1
|Юссуф Зейду
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Кадис Хондер
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|Ассунсао Густаво
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куасси Эбуэ
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Сантуш Педру
|2
|0
|Гонсалес Кристо
|2
|0
|Силла Морлей
|2
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|0
|Эшгаю Тьягу
|2
|0
|Мухика Рафаэль
|0
|1
|Роша Матиас
|0
|1
|Симау Давид
|1
|0
|Галович Нино
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Арока
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
4
Фамаликан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Арока
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
50%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0
Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каса Пия 1:0
Арока
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2
Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1
Результаты матчей
Фамаликан
Арока
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|13 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 7
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|10 - 13
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|7 - 11
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|3 (1)
|Фамаликан
|Риччели
|1 3
|Морейренсе
|Офори Лоуренс
|4
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Шавиш
|Ногейра
|1 2
|Брага
|Моутинью Жоау
|1 2