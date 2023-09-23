Тур: 6. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Gustavo Correia
0'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Кабако
Эрик
23
Алвару
Педру
33
Маркеш
Жоао
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
82
Силва
Томаш
79
Морейра
Нуну
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Кабако ЭрикЗащитник
- Защитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
33 Маркеш ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 ВолнейЗащитник
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Рашид ОсамаНападающий
-
-
Главный тренер: Pablo Villar
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эшторил
Визела
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
11 матчей
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.43
Среднее время на гол
120
210
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.86
1.75
Среднее время на гол
105
51
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.82
0.91
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
110
99
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Жоао
|3
|0.5
|Маркес Алехандро
|3
|0.5
|Кассиано Диас
|2 (1)
|0.33
|Мангала Эльяким
|1
|0.17
|Холсгров Джордан
|1
|0.17
|Волней
|0
|0
|Гитан Рафик
|0
|0
|Араужу Тьягу
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|2
|0.33
|Гарсия Самуэль
|2 (2)
|0.33
|Перейра Матеус
|1
|0.17
|Морейра Нуну
|1
|0.17
|Оливейра Уго
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|3
|0
|Алвару Педру
|2
|0
|Маркес Алехандро
|2
|0
|Гомес Родриго II
|2
|0
|Кассиано Диас
|1
|0
|Витал Бернардо
|1
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|3
|0
|Силва Томаш
|0
|1
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Гарсия Самуэль
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Эшковал Жоау
|1
|0
|Ортис Педро
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Бустаманте Рафаэль
|1
|0
|Наскименто Диого
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Визела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Эшторил
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Визела
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
0
3
Эшторил
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Визела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
4
50%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
11
6
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
4
36%
2
33%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0
Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2
Визела
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2
Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каса Пия 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3
Результаты матчей
Эшторил
Визела
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|13 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|6.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|7 - 11
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
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- — Зона вылета
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|3 (1)
|Фамаликан
|Риччели
|1 3
|Морейренсе
|Офори Лоуренс
|4
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Шавиш
|Ногейра
|1 2
|Брага
|Моутинью Жоау
|1 2