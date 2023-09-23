  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Gustavo Correia
Эшторил
0:0
Первый тайм: 19'
Визела
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Визела
2.70
3.60
2.75
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
31
Карне
Марсело
18
Кабако
Эрик
3
Витал
Бернардо
23
Алвару
Педру
82
Фернандеш
Матеуш
33
Маркеш
Жоао
8
Холсгров
Джордан
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
11
Кассиано
Диас
21
Гомес
Родриго
II
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
6
Перейра
Матеус
20
Гарсия
Самуэль
22
Буснич
Александар
29
Соро
Альберто
79
Морейра
Нуну
17
Лакава
Матиас
99
Эссанд
Самюэль
Эшторил
3-4-3
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Визела

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

11 матчей

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
ПВЛ
1:1
ПВЛ
2:2
ГЛ
0:0
ГЛ
1:0
К
3:0
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.43

Среднее время на гол

120
210

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
1.75

Среднее время на гол

105
51

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.82
0.91

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

110
99

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Жоао 3 0.5
Маркес Алехандро 3 0.5
Кассиано Диас 2 (1) 0.33
Мангала Эльяким 1 0.17
Холсгров Джордан 1 0.17
Волней 0 0
Гитан Рафик 0 0
Араужу Тьягу 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 2 0.33
Гарсия Самуэль 2 (2) 0.33
Перейра Матеус 1 0.17
Морейра Нуну 1 0.17
Оливейра Уго 0 0
Силва Томаш 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 3 0
Алвару Педру 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Гомес Родриго II 2 0
Кассиано Диас 1 0
Витал Бернардо 1 0
Араужу Тьягу 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 3 0
Силва Томаш 0 1
Оливейра Андерсон 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Ортис Педро 1 0
Морейра Нуну 1 0
Бустаманте Рафаэль 1 0
Наскименто Диого 1 0

Результаты матчей

Эшторил
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Визела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Эшторил
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Визела
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

0
3
Эшторил
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Визела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
4
50%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

11
6
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
4
36%
2
33%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0
Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2
Визела
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2
Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каса Пия 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3

Результаты матчей

Эшторил
Визела

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2.
Спортинг Л
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Порту
 Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
4.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
5.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 3 0 2 6 - 7 9
7.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
8.
Брага
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
9.
Фаренсе
 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
10.
Жил Висенте
 Заявка 5 2 0 3 13 - 9 6
11.
Арока
 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
12.
Риу Аве
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 1 2 2 5 - 12 5
14.
Визела
 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Морейренсе
 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Эштрела
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Эшторил
 0:0 Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
18.
Шавиш
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Жил Висенте
 Заявка 3 2 0 1 12 - 6 6
6.
Фаренсе
 0:0 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Порту
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Риу Аве
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Эшторил
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
Арока
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Визела
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Брага
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Морейренсе
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Каса Пия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Брага
 Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
5.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Морейренсе
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Портимоненсе
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Фаренсе
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Визела
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Эшторил
 0:0 Заявка 3 0 0 3 7 - 11 0
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Бенфика Ди Мария Анхель 4 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фамаликан Риччели 1 3
Морейренсе Офори Лоуренс 4
Риу Аве Панталон Ренато 4
Шавиш Ногейра 1 2
Брага Моутинью Жоау 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Визела.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.58. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.58 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Визела
2.70
3.60
2.75
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эшторил 0:0 Визела онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эшторил
Визела
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 