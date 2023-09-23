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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Морейренсе
1:0
Первый тайм: 18'
Фаренсе
0'
1:0
18' Гол

Ход матча

18'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Морейренсе
Ничья
Фаренсе
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3.55
Все Коэффициенты
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
14
Понк
Карлуш
18
Амадор
Педру
80
Офори
Лоуренс
21
Кодисанг
Кобамело
88
Франко
Гонсало
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
9
Луис
Андре
V
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
4
Жорж
Артур
31
Талоша
Жоау
29
Фалькао
Клаудио
14
Исидоро
Фабрисио
62
Беллуми
Мохамед
27
Матеус
де
Андраде
19
Кошта
Руи
9
Дуарте
Бруно
Морейренсе
4-1-4-1
Фаренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Морейренсе
Фаренсе

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
1:1
ЛП2
3:1
ЛП2
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПВЛ
0:0
ПВЛ
2:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алан Осорио 1 0.17
Камачу Жоау 1 0.17
Де Соуза Силва Мадсон 1 0.17
Луис Андре V 1 0.17
Фримпонг Годфрид 1 0.17
Франко Гонсало 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кошта Руи 2 0.33
Беллуми Мохамед 2 0.33
Матеус де Андраде 1 0.17
Исидоро Фабрисио 1 0.17
Мускат Зак 1 0.17
Фалькао Клаудио 1 0.17
Дуарте Бруно 1 0.17
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 4 0
Маракас 2 1
Сильва Фабиано 2 0
Франко Гонсало 2 0
Апарисио Педро 1 0
Луис Андре V 1 0
Марсело Феррейра 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матиаш Марку 2 0
Талоша Жоау 2 0
Кошта Руи 2 0
Фалькао Клаудио 2 0
Мускат Зак 0 1
Силва Гонсалу 1 0
Жорж Артур 1 0
Пастор 1 0
Матеус де Андраде 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Беллуми Мохамед 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фаренсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Морейренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фаренсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
8
Морейренсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Фаренсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
4
44%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0
Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Пенафьел 3:1
Фаренсе
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1
Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Трофенсе - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Белененсеш 4:0

Результаты матчей

Морейренсе
Фаренсе

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2.
Спортинг Л
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Порту
 Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
4.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
5.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 3 0 2 6 - 7 9
7.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
8.
Брага
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
9.
Фаренсе
 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
10.
Жил Висенте
 Заявка 5 2 0 3 13 - 9 6
11.
Арока
 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
12.
Риу Аве
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 1 2 2 5 - 12 5
14.
Визела
 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Морейренсе
 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Эштрела
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Эшторил
 0:0 Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
18.
Шавиш
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Жил Висенте
 Заявка 3 2 0 1 12 - 6 6
6.
Фаренсе
 0:0 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Порту
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Риу Аве
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Эшторил
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
Арока
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Визела
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Брага
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Морейренсе
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Каса Пия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Брага
 Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
5.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Морейренсе
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Портимоненсе
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Фаренсе
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Визела
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Эшторил
 0:0 Заявка 3 0 0 3 7 - 11 0
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Бенфика Ди Мария Анхель 4 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фамаликан Риччели 1 3
Морейренсе Офори Лоуренс 4
Риу Аве Панталон Ренато 4
Шавиш Ногейра 1 2
Брага Моутинью Жоау 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    ГОООООЛ Морейренсе забивает
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
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