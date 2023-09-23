Тур: 6. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Joao Goncalves
1:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолАлан Осорио
22' Желтая карточкаПастор
51' Желтая карточкаПонк Карлуш
86' Желтая карточкаМатеус де Андраде
90'+8
Ход матча
17'
1:0
22'
51'
76'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Понк
Карлуш
18
Амадор
Педру
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
28
Пастор
31
Талоша
Жоау
19
Кошта
Руи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Понк КарлушЗащитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rui Borges
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кошта РуиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
50 Серука АндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисНападающий
-
77 Матиаш МаркуНападающий
-
91 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Морейренсе
Фаренсе
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алан Осорио
|2
|0.33
|Камачу Жоау
|1
|0.17
|Де Соуза Силва Мадсон
|1
|0.17
|Луис Андре V
|1
|0.17
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.17
|Франко Гонсало
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кошта Руи
|2
|0.33
|Беллуми Мохамед
|2
|0.33
|Матеус де Андраде
|1
|0.17
|Исидоро Фабрисио
|1
|0.17
|Мускат Зак
|1
|0.17
|Фалькао Клаудио
|1
|0.17
|Дуарте Бруно
|1
|0.17
|Талоша Жоау
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|4
|0
|Маракас
|2
|1
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Франко Гонсало
|2
|0
|Апарисио Педро
|1
|0
|Луис Андре V
|1
|0
|Марсело Феррейра
|1
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Пинто Денис
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матиаш Марку
|2
|0
|Пастор
|2
|0
|Талоша Жоау
|2
|0
|Матеус де Андраде
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Фалькао Клаудио
|2
|0
|Мускат Зак
|0
|1
|Силва Гонсалу
|1
|0
|Жорж Артур
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Беллуми Мохамед
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Фаренсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Морейренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фаренсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
8
Морейренсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фаренсе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
4
44%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0
Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Пенафьел 3:1
Фаренсе
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1
Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Трофенсе - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Белененсеш 4:0
Результаты матчей
Морейренсе
Фаренсе
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|13 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 8
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|12 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|7 - 11
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (3)
|Эшторил
|Маркеш Жоао
|3 (2)
|Фамаликан
|Риччели
|1 3
|Морейренсе
|Офори Лоуренс
|4
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Шавиш
|Ногейра
|1 2
|Брага
|Моутинью Жоау
|1 2