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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Каса Пия
0:0
Первый тайм: 31'
Витория Гимарайнш
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Витория Гимарайнш
3.20
3.20
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3.25
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Все Коэффициенты
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
72
Ларрасабаль
Гаиска
8
Нето Анжело
80
Кастро
Пабло
5
Лело
Леонардо
11
Сома
Юки
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
23
Андраде
Фернандо
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
6
Силва
Ману
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
72
Фрейтас
Афонсо
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
11
Силва
Жота
7
Силва
Андре
III
Каса Пия
3-4-3
Витория Гимарайнш
3-4-2-1

История личных встреч

Каса Пия
Витория Гимарайнш

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

0
135

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.5
Кастро Пабло 2 0.33
Кардозо Фелиппе 1 0.17
Годвин Савиур 1 (1) 0.17
Варела Фернанду 0 0
Лело Леонардо 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 1 0.17
Силва Тьягу 1 0.17
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0.17
Да Луз Нелсон 1 0.17
Силва Жота 1 0.17

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бени 3 0
Нето Анжело 2 0
Батишта Рикарду 1 0
Варела Фернанду 1 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Фернандеш Вашку 1 0
Золотич Нермин 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Кардозо Фелиппе 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гашпар Бруну 2 0
Силва Тьягу 2 0
Феррейра Зе 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 0 1
Андре Андре 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Фернандеш Жорже 1 0
Силва Андре III 1 0
Хэндель Томаш 1 0
Силва Жота 1 0
Фрейтас Афонсо 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Каса Пия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
4
Каса Пия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Витория Гимарайнш
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2
Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Эшторил 2:2 Порту - Каса Пия 2:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Брага 0:1 Риу Аве - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 3:4 Визела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Пасуш де Феррейра 2:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1

Результаты матчей

Каса Пия
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2.
Спортинг Л
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Порту
 Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
4.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
5.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
8.
Брага
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Жил Висенте
 Заявка 5 2 0 3 13 - 9 6
11.
Фаренсе
 Заявка 6 2 0 4 9 - 8 6
12.
Арока
 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
13.
Риу Аве
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Портимоненсе
 Заявка 5 1 2 2 5 - 12 5
15.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 8 - 11 5
16.
Эштрела
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Эшторил
 Заявка 6 1 1 4 12 - 15 4
18.
Шавиш
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Жил Висенте
 Заявка 3 2 0 1 12 - 6 6
6.
Фаренсе
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
7.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Порту
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Риу Аве
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Арока
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Визела
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Каса Пия
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Брага
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Каса Пия
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Брага
 Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Морейренсе
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
10.
Портимоненсе
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
11.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Визела
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Эшторил
 Заявка 3 0 0 3 7 - 11 0
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Бенфика Ди Мария Анхель 4 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (3)
Эшторил Маркеш Жоао 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фамаликан Риччели 1 3
Морейренсе Офори Лоуренс 4
Риу Аве Панталон Ренато 4
Шавиш Ногейра 1 2
Брага Моутинью Жоау 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Витория Гимарайнш
3.20
3.20
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Где смотреть матч Каса Пия 0:0 Витория Гимарайнш онлайн

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Каса Пия
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