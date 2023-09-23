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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Каса Пия
0:0
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
36' Желтая карточка
Мендеш Жоао Педро Морейра
57' Желтая карточка
Ларрасабаль Гаиска
63' Желтая карточка
Силва Ману
80' Желтая карточка
Фернандеш Вашку
90' Желтая карточка
Серобян Артур
90'+5
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
72
Ларрасабаль
Гаиска
8
Нето Анжело
80
Кастро
Пабло
5
Лело
Леонардо
11
Сома
Юки
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
23
Андраде
Фернандо
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
6
Силва
Ману
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
72
Фрейтас
Афонсо
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
11
Силва
Жота
7
Силва
Андре
III
Каса Пия
3-4-3
Витория Гимарайнш
3-4-2-1

История личных встреч

Каса Пия
Витория Гимарайнш

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

0
135

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.5
Кастро Пабло 2 0.33
Кардозо Фелиппе 1 0.17
Годвин Савиур 1 (1) 0.17
Варела Фернанду 0 0
Лело Леонардо 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 1 0.17
Силва Тьягу 1 0.17
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0.17
Да Луз Нелсон 1 0.17
Силва Жота 1 0.17

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бени 3 0
Фернандеш Вашку 2 0
Нето Анжело 2 0
Батишта Рикарду 1 0
Варела Фернанду 1 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Золотич Нермин 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Ларрасабаль Гаиска 1 0
Кардозо Фелиппе 1 0
Серобян Артур 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 1
Гашпар Бруну 2 0
Силва Тьягу 2 0
Феррейра Зе 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Андре Андре 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Фернандеш Жорже 1 0
Силва Андре III 1 0
Хэндель Томаш 1 0
Силва Ману 1 0
Силва Жота 1 0
Фрейтас Афонсо 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Каса Пия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
4
Каса Пия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Витория Гимарайнш
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2
Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Эшторил 2:2 Порту - Каса Пия 2:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Брага 0:1 Риу Аве - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 3:4 Визела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Пасуш де Феррейра 2:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1

Результаты матчей

Каса Пия
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1:0 Заявка 6 5 1 0 9 - 4 16
2.
Боавишта
 Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
3.
Спортинг Л
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
5.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
8.
Брага
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 6 2 0 4 13 - 10 6
11.
Фаренсе
 Заявка 6 2 0 4 9 - 8 6
12.
Арока
 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
13.
Риу Аве
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Портимоненсе
 Заявка 5 1 2 2 5 - 12 5
15.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 8 - 11 5
16.
Эштрела
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Эшторил
 Заявка 6 1 1 4 12 - 15 4
18.
Шавиш
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Порту
 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
5.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 3 2 0 1 12 - 6 6
7.
Фаренсе
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
9.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Риу Аве
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Арока
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Визела
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Каса Пия
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Брага
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Каса Пия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Брага
 Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Морейренсе
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
10.
Портимоненсе
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
11.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Визела
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Эшторил
 Заявка 3 0 0 3 7 - 11 0
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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Топ бомбардиров
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Бенфика Ди Мария Анхель 4 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (3)
Эшторил Маркеш Жоао 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фамаликан Риччели 1 3
Морейренсе Офори Лоуренс 4
Риу Аве Панталон Ренато 4
Шавиш Ногейра 1 2
Брага Моутинью Жоау 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Мендеш Жоао Педро Морейра получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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