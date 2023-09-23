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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Antonio Nobre
Порту
1:0
Первый тайм: 21'
Жил Висенте
0'
1:0
8' Гол
Хайме Иван
14' Желтая карточка
Нету Мартим

Ход матча

8'
Хайме Иван
(Тареми Мехди)
1:0
14'
 
Нету Мартим
Прогноз на матч от Liveresult
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99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
2
Кардозу
Фабиу
4
Карму
Давид
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
20
Франко
Андре
17
Хайме
Иван
13
Галено
Вандерсон
9
Тареми
Мехди
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
25
Тиба
Педру
8
Домингес
Максим
77
Мурило
Коста
76
Нету
Мартим
70
Коррея
Фелиш
29
Депу
Порту
4-2-3-1
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Порту
Жил Висенте

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
11.1%
5.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

23 матча

73.9%
13%
13.1%
17 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.2%
39.1%
8.7%
12 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
КЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ТМК
1:3
К
2:0
К
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
КЛ
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

2
2.08

Среднее время на гол

45
43

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

0.92
0.45

Среднее время на гол

98
198

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.43
1.3

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
69

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркано Иван 2 0.33
Мартинес Антонио III 2 0.33
Тареми Мехди 1 0.17
Галено Вандерсон 1 (1) 0.17
Венделл Боргес 1 0.17
Хайме Иван 1 0.17
Эванилсон 1 0.17
Боржеш Гонсалу 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Франко Андре 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 2 0.33
Фудзимото Канья 2 (1) 0.33
Тиба Педру 2 0.33
Шаброль Тиджани 2 0.33
Коррея Фелиш 1 0.17
Перейра Габриэл 1 0.17
Роко Батурина 1 0.17
Депу 1 0.17
Мурило Коста 1 (1) 0.17
Зе Карлос 0 0
Нету Мартим 0 0
Бута Леонарду 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 2 1
Нико Гонсалес 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Кардозу Фабиу 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Мартинес Антонио III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Карму Давид 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Боржеш Гонсалу 1 0
Варела Алан 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Максим 3 0
Фильо Жозе Карлос 2 0
Тиба Педру 2 0
Гбане Мори 2 0
Перейра Габриэл 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Хавьер Марлон 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Жил Висенте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Порту
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Жил Висенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
10
Порту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Жил Висенте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

8
13
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
4
50%
2
15%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2
Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каса Пия 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1
Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2

Результаты матчей

Порту
Жил Висенте

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Порту
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1:0 Заявка 6 5 1 0 9 - 4 16
2.
Боавишта
 Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
3.
Спортинг Л
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
5.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
8.
Брага
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 6 2 0 4 13 - 10 6
11.
Фаренсе
 Заявка 6 2 0 4 9 - 8 6
12.
Арока
 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
13.
Риу Аве
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Портимоненсе
 Заявка 5 1 2 2 5 - 12 5
15.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 8 - 11 5
16.
Эштрела
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Эшторил
 Заявка 6 1 1 4 12 - 15 4
18.
Шавиш
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Порту
 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
5.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 3 2 0 1 12 - 6 6
7.
Фаренсе
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
9.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Риу Аве
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Арока
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Визела
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Каса Пия
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Брага
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Каса Пия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Брага
 Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Морейренсе
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
10.
Портимоненсе
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
11.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Визела
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Эшторил
 Заявка 3 0 0 3 7 - 11 0
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Бенфика Ди Мария Анхель 4 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (3)
Эшторил Маркеш Жоао 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фамаликан Риччели 1 3
Морейренсе Офори Лоуренс 4
Риу Аве Панталон Ренато 4
Шавиш Ногейра 1 2
Брага Моутинью Жоау 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Нету Мартим получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Тареми Мехди сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Хайме Иван забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
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