Тур: 6. Стадион: Драгау. Главный судья: Antonio Nobre
2:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолХайме Иван
14' Желтая карточкаНету Мартим
1:1
37' ГолДепу
69' Желтая карточкаГбане Мори
77' Желтая карточкаКоррея Фелиш
84' Желтая карточкаКонсейсау Сержиу
89' Желтая карточкаВенделл Боргес
2:1
90' ГолЭуштакиу Стивен
90'+7
Ход матча
8'
1:0
14'
37'
1:1
69'
71'
77'
84'
87'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
22
Варела
Алан
20
Франко
Андре
17
Хайме
Иван
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
25
Тиба
Педру
77
Мурило
Коста
76
Нету
Мартим
70
Коррея
Фелиш
29
Депу
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Пепе АкиноЗащитник
-
28 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
-
70 Коррея ФелишПолузащитник
-
29 ДепуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Гбане МориЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Лучано ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Жил Висенте
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
11.1%
5.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
23 матча
73.9%
13%
13.1%
17 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.2%
39.1%
8.7%
12 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
2
2.08
Среднее время на гол
45
43
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
0.92
0.45
Среднее время на гол
98
198
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.43
1.3
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
69
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркано Иван
|2
|0.33
|Мартинес Антонио III
|2
|0.33
|Венделл Боргес
|1
|0.17
|Тареми Мехди
|1
|0.17
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.17
|Эуштакиу Стивен
|1
|0.17
|Хайме Иван
|1
|0.17
|Эванилсон
|1
|0.17
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|2
|0.33
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.33
|Тиба Педру
|2
|0.33
|Шаброль Тиджани
|2
|0.33
|Депу
|2
|0.33
|Коррея Фелиш
|1
|0.17
|Перейра Габриэл
|1
|0.17
|Роко Батурина
|1
|0.17
|Мурило Коста
|1 (1)
|0.17
|Нету Мартим
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Венделл Боргес
|3
|1
|Нико Гонсалес
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Консейсау Сержиу
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
|Боржеш Гонсалу
|1
|0
|Варела Алан
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Максим
|3
|0
|Гбане Мори
|3
|0
|Фильо Жозе Карлос
|2
|0
|Тиба Педру
|2
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Перейра Габриэл
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Нету Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Порту
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Жил Висенте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Порту
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Жил Висенте
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
10
Порту
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Жил Висенте
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
20%
2
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
5
50%
2
14%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2
Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каса Пия 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1
Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2
Результаты матчей
Порту
Жил Висенте
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
5
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Порту
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 5
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|14 - 11
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 8
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|12 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|7 - 11
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (3)
|Эшторил
|Маркеш Жоао
|3 (2)
|Порту
|Венделл Боргес
|1 3
|Фамаликан
|Риччели
|1 3
|Морейренсе
|Офори Лоуренс
|4
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Шавиш
|Ногейра
|1 2