Тур: 6. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Claudio Pereira
1:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
10'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
8
Поте
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
16
Алвес
Савио
21
Граса
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
16 Алвес СавиоПолузащитник
-
21 Граса ЖоауНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жонатан ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
14 ЖокаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Luis Freire
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Риу Аве
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
34 матча
61.8%
20.6%
17.6%
21 победа 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
16 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.9%
20.6%
26.5%
18 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
2
1.39
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
0.94
0.75
Среднее время на гол
95
120
Всего голов
49
37
Голов в среднем за матч
1.44
1.09
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
62
82
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулинью Жуан
|5
|0.83
|Дьёкереш Виктор
|3
|0.5
|Диоманде Усман
|1
|0.17
|Поте
|1
|0.17
|Юлманд Мортен
|1
|0.17
|Сантуш Нуну II
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Морита Хидемаса
|0
|0
|Катаму Жени
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зе Мануэль
|1
|0.17
|Жока
|1
|0.17
|Руиз Леонардо
|1 (1)
|0.17
|Коштинья
|1 (1)
|0.17
|Алвес Савио
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|3
|0
|Коатес Себастьян
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|Морита Хидемаса
|2
|0
|Диоманде Усман
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Эсгаю Рикарду
|1
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Сантуш Нуну II
|1
|0
|Поте
|1
|0
|Юлманд Мортен
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|4
|0
|Идрисси Амин
|2
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Граса Жоау
|1
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Luis Freire
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Риу Аве
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Спортинг Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Риу Аве
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0
Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1
Риу Аве
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0
Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1
Результаты матчей
Спортинг Л
Риу Аве
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|14 - 11
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 8
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|13.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|12 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|6.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|14.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|7 - 11
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
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- — Зона вылета
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|5
|Брага
|Орта Рикарду
|4 (1)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|Брага
|Банза Симон
|4
|Шавиш
|Ногейра
|1 3
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 3
|Фамаликан
|Риччели
|1 3
|Шавиш
|Виктор Пауло
|4