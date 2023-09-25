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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Спортинг Л
1:0
Первый тайм: 18'
Риу Аве
0'
1:0
10' Гол
Паулинью Жуан

Ход матча

10'
Паулинью Жуан
(Морита Хидемаса)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Риу Аве
17.00
7.90
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19.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
20
Паулинью
Жуан
8
Поте
82
Маграо
Жерсон
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
6
Родригеш
Гонсалу
10
Идрисси
Амин
16
Алвес
Савио
21
Граса
Жоау
9
Руиз
Леонардо
77
Роналдо
Фабио
Спортинг Л
3-4-3
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Спортинг Л
Риу Аве

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

34 матча

61.8%
20.6%
17.6%
21 победа 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
16 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.9%
20.6%
26.5%
18 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:1
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
К
5:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

2
1.39

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

0.94
0.75

Среднее время на гол

95
120

Всего голов

49
37

Голов в среднем за матч

1.44
1.09

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

62
82

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулинью Жуан 5 0.83
Дьёкереш Виктор 3 0.5
Диоманде Усман 1 0.17
Поте 1 0.17
Юлманд Мортен 1 0.17
Сантуш Нуну II 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Морита Хидемаса 0 0
Катаму Жени 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зе Мануэль 1 0.17
Жока 1 0.17
Руиз Леонардо 1 (1) 0.17
Коштинья 1 (1) 0.17
Алвес Савио 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 3 0
Коатес Себастьян 2 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Морита Хидемаса 2 0
Диоманде Усман 2 0
Аморим Рубен 1 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Нету Луиш 1 0
Сантуш Нуну II 1 0
Поте 1 0
Юлманд Мортен 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 4 0
Идрисси Амин 2 0
Жосуэ Са 1 0
Граса Жоау 1 0
Сантос Адерлан 1 0
Жока 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Алвес Савио 1 0
Luis Freire 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Риу Аве
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Спортинг Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Риу Аве
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0
Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1
Риу Аве
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0
Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Риу Аве

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 6 5 1 0 11 - 4 16
2.
Порту
 Заявка 6 5 1 0 10 - 5 16
3.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
4.
Боавишта
 Заявка 6 4 1 1 15 - 10 13
5.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
6.
Брага
 Заявка 6 3 1 2 14 - 11 10
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Каса Пия
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Жил Висенте
 Заявка 6 2 0 4 14 - 11 6
11.
Фаренсе
 Заявка 6 2 0 4 9 - 8 6
12.
Арока
 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
13.
Риу Аве
 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 8 - 11 5
15.
Эштрела
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Портимоненсе
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
17.
Эшторил
 Заявка 6 1 1 4 12 - 15 4
18.
Шавиш
 Заявка 6 0 1 5 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Жил Висенте
 Заявка 3 2 0 1 12 - 6 6
7.
Фаренсе
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
9.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Риу Аве
 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12.
Арока
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Визела
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
16.
Каса Пия
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Шавиш
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
18.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 10 - 7 9
3.
Каса Пия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Боавишта
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Брага
 Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
6.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Морейренсе
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
10.
Портимоненсе
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
11.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Эштрела
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Визела
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
14.
Риу Аве
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Эшторил
 Заявка 3 0 0 3 7 - 11 0
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Спортинг Л Паулинью Жуан 5
Брага Орта Рикарду 4 (1)
Бенфика Ди Мария Анхель 4 (1)
Брага Банза Симон 4
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 3
Боавишта Перес Себастьян 1 3
Порту Венделл Боргес 1 3
Фамаликан Риччели 1 3
Шавиш Виктор Пауло 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Морита Хидемаса сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Паулинью Жуан забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
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