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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Бенфика
 
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Прогнозы 53
Бенфика 49.1% (26)
X 34% (18)
Порту 17% (9)
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История личных встреч

Бенфика
Порту

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
70.6%
9 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед

45 матчей

26.7%
22.2%
51.1%
12 побед 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

20%
44.4%
35.6%
9 побед 20 ничьих 16 побед

Второй тайм

26.7%
31.1%
42.2%
12 побед 14 ничьих 19 побед

История матчей

С
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
С
2:0
К
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ТМС
0:0
К
3:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
К
1:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
5:0
С
2:0
ПЛ
3:1
КЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.22
0.82

Среднее время на гол

73
110

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.59
1.3

Среднее время на гол

56
69

Всего голов

63
48

Голов в среднем за матч

1.4
1.07

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
20
Больше 44%
Меньше 56%
25
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
41

Среднее время на гол

64
84

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.67
Силва Рафа 3 0.5
Муса Петар 3 0.5
Нерес Давид 1 0.17
Эурснес Фредрик 1 0.17
Кекчю Оркун 1 0.17
Бах Александр 1 0.17
Тенгстедт Каспер 1 0.17
Невеш Жоау 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркано Иван 2 0.33
Мартинес Антонио III 2 0.33
Венделл Боргес 1 0.17
Тареми Мехди 1 0.17
Галено Вандерсон 1 (1) 0.17
Эуштакиу Стивен 1 0.17
Хайме Иван 1 0.17
Эванилсон 1 0.17
Боржеш Гонсалу 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Франко Андре 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Муса Петар 0 1
Ди Мария Анхель 1 0
Отаменди Николас 1 0
Мариу Жоау 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Флорентину 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Кабрал Артур 1 0
Силва Антониу 1 0
Невеш Жоау 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 3 1
Нико Гонсалес 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Консейсау Сержиу 1 0
Маркано Иван 1 0
Кардозу Фабиу 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Мартинес Антонио III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Карму Давид 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Боржеш Гонсалу 1 0
Варела Алан 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Бенфика
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Порту
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
5
Бенфика
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Порту
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
20%
2
40%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
60%
76-90

Пропущено

7
3
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
13%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
20%
5
50%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0
Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1
Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каса Пия 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2

Результаты матчей

Бенфика
Порту

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
2.
Порту
 Заявка 6 5 1 0 10 - 5 16
3.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
4.
Боавишта
 Заявка 6 4 1 1 15 - 10 13
5.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
6.
Брага
 Заявка 6 3 1 2 14 - 11 10
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Каса Пия
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Жил Висенте
 Заявка 6 2 0 4 14 - 11 6
11.
Фаренсе
 Заявка 6 2 0 4 9 - 8 6
12.
Арока
 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
13.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 8 - 11 5
14.
Эштрела
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Риу Аве
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Портимоненсе
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
17.
Эшторил
 Заявка 6 1 1 4 12 - 15 4
18.
Шавиш
 Заявка 6 0 1 5 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Жил Висенте
 Заявка 3 2 0 1 12 - 6 6
7.
Фаренсе
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
9.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Риу Аве
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12.
Арока
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
13.
Визела
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16.
Каса Пия
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Шавиш
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
18.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 10 - 7 9
3.
Каса Пия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Боавишта
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Брага
 Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Морейренсе
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
10.
Портимоненсе
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
11.
Арока
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Эштрела
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Визела
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
14.
Риу Аве
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Эшторил
 Заявка 3 0 0 3 7 - 11 0
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Спортинг Л Паулинью Жуан 5
Брага Орта Рикарду 4 (1)
Бенфика Ди Мария Анхель 4 (1)
Брага Банза Симон 4
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 3
Боавишта Перес Себастьян 1 3
Порту Венделл Боргес 1 3
Фамаликан Риччели 1 3
Шавиш Виктор Пауло 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 53
    Бенфика 49.1% (26)
    X 34% (18)
    Порту 17% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Порту
    3.55
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    Прогнозы на матч Бенфика - Порту

    Исход игры
    Бенфика
    49.1% (26)
    Ничья
    34% (18)
    Порту
    17% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (33)
    Меньше
    35.29% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    84.31% (43)
    Нет
    15.69% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    39.6% (21)
    1:1 Ничья
    18.9% (10)
    2:2 Ничья
    11.3% (6)
    1:2 Порту
    9.4% (5)
    1:0 Бенфика
    7.5% (4)
    0:0 Ничья
    3.8% (2)
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