Тур: 7. Стадион: Эштадиу да Луш.
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бенфика
Порту
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
70.6%
9 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед
45 матчей
26.7%
22.2%
51.1%
12 побед 10 ничьих 23 победы
Первый тайм
20%
44.4%
35.6%
9 побед 20 ничьих 16 побед
Второй тайм
26.7%
31.1%
42.2%
12 побед 14 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.22
0.82
Среднее время на гол
73
110
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.59
1.3
Среднее время на гол
56
69
Всего голов
63
48
Голов в среднем за матч
1.4
1.07
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
20
Больше 44%
Меньше 56%
25
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
Среднее время на гол
64
84
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.67
|Силва Рафа
|3
|0.5
|Муса Петар
|3
|0.5
|Нерес Давид
|1
|0.17
|Эурснес Фредрик
|1
|0.17
|Кекчю Оркун
|1
|0.17
|Бах Александр
|1
|0.17
|Тенгстедт Каспер
|1
|0.17
|Невеш Жоау
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркано Иван
|2
|0.33
|Мартинес Антонио III
|2
|0.33
|Венделл Боргес
|1
|0.17
|Тареми Мехди
|1
|0.17
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.17
|Эуштакиу Стивен
|1
|0.17
|Хайме Иван
|1
|0.17
|Эванилсон
|1
|0.17
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Рафа
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Муса Петар
|0
|1
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
|Невеш Жоау
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Венделл Боргес
|3
|1
|Нико Гонсалес
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Консейсау Сержиу
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
|Боржеш Гонсалу
|1
|0
|Варела Алан
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Бенфика
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Порту
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
5
Бенфика
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Порту
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
20%
2
40%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
60%
76-90
Пропущено
7
3
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
13%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
20%
5
50%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0
Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1
Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каса Пия 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2
Результаты матчей
Бенфика
Порту
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|14 - 11
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 8
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|12 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|7 - 11
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|5
|Брага
|Орта Рикарду
|4 (1)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|Брага
|Банза Симон
|4
|Шавиш
|Ногейра
|1 3
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 3
|Фамаликан
|Риччели
|1 3
|Шавиш
|Виктор Пауло
|4
Прогнозы на матч Бенфика - Порту
Исход игры
Бенфика
49.1% (26)
Ничья
34% (18)
Порту
17% (9)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (33)
Меньше
35.29% (18)
Обе команды забьют
Да
84.31% (43)
Нет
15.69% (8)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
39.6% (21)
1:1 Ничья
18.9% (10)
2:2 Ничья
11.3% (6)
1:2 Порту
9.4% (5)
1:0 Бенфика
7.5% (4)
0:0 Ничья
3.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!